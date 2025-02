„Blázen“ vyhozený Trumpem se zastal Ukrajiny

Anketa Máte rádi Ondřeje Vetchého? Ano, jako herce i veřejnou osobnost 2% Herec dobrý, jeho názory mi vadí 17% Ne, nemám 79% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9864 lidí

Tentokrát kvůli tomu, co staronový prezident předvádí s Ukrajinou.

Bolton konstatoval, že je zcela nepřijatelné nechat útočit Rusko na jiný stát, ničit tento stát za pomoci dalších partnerů, jako KLDR, nebo Írán a pak ještě ustupovat ruskému agresorovi a slibovat mu ústupky při jednáních o míru. Např. ústupek v podobě slibu, že Ukrajina zkrátka a dobře nevstoupí do NATO.

„Mnohokrát jsem varoval, že Trump bude při jednáních mezi Zelenským a Putinem upřednostňovat Rusko. Ruská vojenská výkonnost byla mizerná, ale Trump potvrzuje Putinovo rozhodnutí, že spustit invazi na Ukrajinu bylo správné,“ napsal Bolton.

Americká administrativa by se podle Boltona měla jasně postavit za Kyjev. A když se to neděje, pak má Bolton na Trumpovu administrativu jasný názor. „Hanba Trumpově administrativě,“ zvolal Bolton.

It is unconscionable to allow Russia to assault Ukraine’s sovereignty, recruit enemies like North Korea to aid in their fight, and then sell out the Ukrainians by conceding the loss of their territory and NATO security guarantees or membership. By making these and others…