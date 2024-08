„Bláznivá Kamala. Má nízké IQ.“ Trump udeřil. I na olympijské hry

„Já nepotřebuju baviče!“ zahřímal Trump od mikrofonu. „Protože dělám Ameriku opět velkou! A to je moje zábava. To je naše zábava,“ dodal, a že před halou, kde se Trumpův projev konal, stojí tisíce lidí, kteří se nedostalí dovnitř. Řekl, že do haly by se vešlo dalších několik stovek lidí, ale policie je nepustila dovnitř. „Pokud budou stát v cestě tomu, aby byli lidé vpuštěni na naše shromáždění, jen si představte, co budou dělat v den voleb,“ vyvodil z toho Donald Trump. „Nedopustíme, aby se to stalo.“

Pustil se do konkrétních nešvarů doby. „Za politiky Harrisové a Bidena máme nyní nejvyšší míru nezaměstnanosti za poslední tři roky. Včera bylo oznámeno, že nezaměstnanost prudce stoupá, přičemž jen minulý měsíc se na seznam nezaměstnaných připojilo 350 tisíc Američanů,“ zvedl varovně prst Trump. „Pokud Harrisová tyto volby vyhraje, rychle dojde k ekonomickému krachu. Mohlo by také dojít ke krachu jako v roce 1929, protože to je to, kam směřujeme,“ připomněl hlubokou ekonomickou krizi v USA, která se přelila i do Evropy a urychlila nástup Adolfa Hitlera do kancléřského křesla v Německu. Anketa Volili byste Kamalu Harrisovou prezidentkou USA? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 15313 lidí

A zaburácel svůj první předvolební komplexní slib: „Kartely budou rozdrceny. Kriminalita prudce klesne. Příjmy prudce porostou. Války skončí a americký sen se s rachotem vrátí, větší, lepší a silnější než kdy předtím!“ slíbil rozdychtěnému davu Donald Trump. A že „pokud vyhraje Kamala Harrisová, skončíte ve třetí světové válce, to vám povídám,“ předpověděl Trump.

Prstem ukázal na migrační politiku Bidenovy administrativy. A podíval se do budoucnosti, pokud by v Bílém domě usedla Harrisová: „Pozor, 40 nebo 50 milionů ilegálních přistěhovalců by vtrhlo do naší země během příštích čtyř let. Předměstí budou zaplavena násilnou kriminalitou a divokými zahraničními gangy. Sociální zabezpečení se zhroutí,“ varoval exprezident. „Kamala se zavázala, že poskytne bezplatnou zdravotní péči financovanou daňovými poplatníky všem ilegálním přistěhovalcům. Jak se vám to líbí?“ obrátil se na shromážděný dav.

Svou pozornost věnoval i nedávné výměně vězňů mezi USA a Ruskem. „Rád bych poblahopřál Vladimiru Putinovi k tomu, že uzavřel další skvělý obchod,“ řekl ironicky Trump a ukázal, koho Bidenova administrativa propustila. „Propustili některé z největších zabijáků na světě, některé z nejhorších zabijáků, které dostali, a my jsme dostali naše lidi zpět. Ale děláme hrozné, hrozné obchody, ovšem je hezké říct, že jsme je dostali zpátky,“ uznal Trump.

Pak se zaměřil opět na Kamalu Harrisovou. Prohlásil, že je to nejvíce levicový kandidát v historii USA. „Harrisová má nejvíce ultralevicovou agendu ze všech prezidentských kandidátů v historii,“ řekl Trump a poznamenal, že Kamala Harrisová „má nízké IQ“, což podle něho potěší hlavně Čínu. „Má velmi nízké IQ. Nepotřebujeme nízké IQ v Bílém domě. Čínský prezident Si Ťin-pching řekl – ‚Výborně, máme tu dalšího jedince s nízkým IQ.‘ Kamala je hloupější verze Bernieho Sanderse.“

A začal vyjmenovávat to, co Harrisová způsobí Spojeným státům, pokud usedne v Bílém domě. „Řekla, že zvýšení daní o 70 až 80 % je, cituji, odvážná myšlenka, o které by se mělo diskutovat. Spolusponzorovala podvod se zelenými zprávami ve výši 100 bilionů dolarů. Chce zrušit veškerou ropu, uhlí a zemní plyn. Slíbila, že frakování zakáže. Chce, aby vláda zakázala lidem jíst červené maso. Chce se zbavit vašich krav. Už žádné krávy,“ vyjmenoval. A poukázal na Evropu: „Ale v Evropě to tak nějak dělají. Nechtějí žádný dobytek,“ varoval Trump.

Zmínil i boxerský zápas na olympijských hrách v Paříži mezi alžírskou „boxerkou“ Imane Khelif a italskou šampionkou Angelu Cariniovou, kdy Carininová po půl minutě zápas vzdala. Což rozhořelo veřejnou debatu, protože osoba Khelif intersexuální. „Dostala takovou ránu, že nevěděla, co ji to sakra udeřilo,“ rozohnil se Trump, a připomněl, že dříve i on poukazoval na transgenderové vzpěrače, kteří vyhrávali v ženských závodech.

Načež se opět opřel do Kamaly Harrisové a do její minulosti. „Jako kalifornská generální prokurátorka definovala a redefinovala obchodování s dětmi, útok smrtící zbraní a znásilnění osoby v bezvědomí. Pomohla dostat dětské predátory a nebezpečné zločince z různých vězení po celém státě. A během levicových nepokojů v roce 2020 jste viděli, že naléhala na své stoupence, aby darovali peníze na kauci násilníkům a vrahům z vězení, a zároveň říkala, že násilné davy by neměly přestat,“ neodpustil Harrisové jedinou chybičku Trump.

Řekl, že Kamala Harrisová rozkládala i policii. „Po léta prosazovala legislativu, která by policisty zbavila jakékoli ochrany. Cokoli udělají, jsou žalováni, zbankrotují, ztratí dům, rodinu, důchod. Ničí jim životy. A mimochodem, mám podporu prakticky každé policejní organizace ve Spojených státech,“ doplnil sebejistě s tím, že slíbil, že policii přidá peníze.

Zaměřil se i na zločinnost v Atlantě, ve městě, kde právě vystupoval. „Atlanta je jako vražedné pole a váš guvernér by měl zvednout zadek a něco s tím udělat. Počet útoků s přitěžujícími okolnostmi v Atlantě vzrostl o 17 %, došlo k 20% nárůstu krádeží v obchodech a k 90% nárůstu celkové kriminality,“ vypočítával Trump a poukázal na několik křiklavých vražd, které se v Atlantě v poslední době staly. „Celostátně došlo od mého odchodu z úřadu k 43% nárůstu násilných trestných činů, včetně 58% nárůstu znásilnění, 89% nárůstu útoků s přitěžujícími okolnostmi a k 56% nárůstu loupeží s chladnokrevnou hlavou,“ sdělil v projevu prezidentský kandidát.

Zločinnost v Georgii Trump slíbil zastavit. „Obnovíme v Americe právo a pořádek. Vrátíme na veřejná místa Georgie bezpečnost. A hned první den uzavřeme hranice, zastavíme invazi a pošleme ilegální vetřelce zpět domů. Harrisová dovolila teroristům a zločincům, aby se přelévali přes naši široce otevřenou hranici, a teď to popírá,“ rozháněl se pěstmi Trump.

„Pokud Harrisová vyhraje, do vašich komunit se vřítí nekonečný proud ilegálních násilníků, zvířat a dětských predátorů. Pokud zvítězíme my, hned první den zahájíme největší deportační operaci v americké historii,“ sliboval Trump.

Na Trumpův projev reagoval kupříkladu britský deník The Guardian. Ten zpochybnil stoupající kriminalitu v Atlantě. „Kriminalita vzrostla v Atlantě v posledním roce Trumpova funkčního období a dosáhla vrcholu v roce 2022. Následně klesla zpět na úroveň z roku 2019,“ napsal Guardian.

Guardian si posvítil i na další výroky Donalda Trumpa. „Nepravdivě také tvrdil, že Harrisová chce nahradit všechna plynová auta elektromobily, zakázat maso, zvýšit daně o 70 až 80 % a další tvrzení, která lze brát jen jako nadsázku, protože jsou tak daleko od skutečnosti. Zopakoval také tvrzení, že volby v roce 2020 byly ukradeny,“ dodal deník.

Guardian také posoudil publikum Harrisové a Trumpa. „Kontrast mezi Trumpem a Harrisovou v prostoru byl ostrý. Harrisové mnohonárodnostní dav v úterý byl posetý růžovou a zelenou barvou oděvů sester z Alpha Kappa Alpha. Kšiltovky Red Maga a Trumpovy hrnky – nebo dnes již ikonický záběr jeho pěstí do vzduchu po pokusu o atentát – dominovaly převážně bílému moři podpory pro Trumpa,“ zapochyboval Guardian. Ovšem na Trumpově mítinku byli lidé všech odstínů barvy kůže také, tedy žádné „bílé moře“, jak píše Guardian.

Bývalý prezident Donald Trump během sobotního shromáždění v Atlantě oslovil své kritiky, kteří ho označili za „hrozbu pro demokracii“.

„Pamatujete si slova, která použili? Že jsem ‚hrozbou pro demokracii',“ připomněl Trump. „To o mně říkají už sedm let. Myslím, že se mě kvůli tomu pokusili zastřelit. Ne – já jsem ten, kdo zachraňuje demokracii, do prdele!“ informovala o slovech prezidentského kandidáta Fox News.

