„Blbuši projde všechno“. Holec vypočítal, co všechno už se od Nerudové odrazilo

Moderátor Luboš Xaver Veselý a komentátor Petr Holec společně probrali na Xaver Live události uplynulých dní. Vtipkovali nad chováním lídra kandidátky Spolu do eurovoleb Alexandra-držhubu-Vondry, rozebrali predátorský časopis rodiny Petra Fialy i publikace do pochybných časopisů od Danuše Nerudové, jež si vysloužila přízvisko „blbuše, které projde vše“. Zhrození přišlo i v souvislosti s projevem prezidenta Pavla v Den vítězství, kdy srovnával konflikt na Ukrajině s druhou světovou válkou.

Předně se zasmáli jedničce společné kandidátky uskupení Spolu v eurovolbách 2024 – europoslanci Vondrovi kvůli jeho komunikaci s veřejností: „To je teď Alexandr-držhubu-Vondra. Měl předvolební mítink, přišel tam někdo trošku nespokojený asi s vládní politikou a Saša Vondra přišel hodnotově naladěný na pódium, najednou se ale ozval nějaký nesouhlas, tak řekl ‚drž hubu‘,“ povzdechl si komentátor Holec, že Vondra to do publika zopakoval vícekrát.

„Já se bojím, jestli Alexandr netrpí Tourettovým syndromem, to je, když na lidi vyřváváte sprosťárny, nadáváte jim,“ vtipkoval Holec v pořadu Xaver Live.

O to víc se ale bavil nad volební kampaní koalice Spolu: „Niedermayer s malým Kolářem jedou svou paralelní kampaň, protože mají úplně opačný názory na klíčová témata. A víte, do koho se navezli nejvíc? Do Vondry, to lídra své vlastní kandidátky. V podstatě řekli, že je to pitomec, že to, co chce on, jsou pitominy,“ nevycházel Holec z údivu.

Pozornosti neušly ani skandály s publikacemi v predátorských časopisech. Ty provázely v posledních dnech kandidátku STAN do europarlamentu Danuši Nerudovou i nominanta TOP 09 Pavla Tuleju na post ministra pro vědu. „Predátorské časopisy jsou ideální pro ty, co jsou ducha mdlého. Ale chcete být třeba docent, chcete z toho žít, nechce se vám makat, chcete být vědec, tak si v predátorském časopise zaplatíte nějakou kupu blábolů, oni vám to tam otisknou, a protože se žádá o granty i o docenturu na základě publikace vědeckých článků a myšlenek, tak tam přijdete s tím predátorským časopisem a na základě toho doložíte, že publikujete a jste plná originálních myšlenek a nápadů,“ vysvětloval Petr Holec.

A zmínil „superpredátorský časopis“ Kontexty, který vydává rodina Petra Fialy. „To je modelový predátorský časopis,“ podotkl Holec. „Myslím, že tento časopis by se měl spíše jmenovat ‚Prádelna‘,“ poznamenal Xaver Veselý. „Ale protože Petr Fiala je plný originálních nápadů a myšlenek, tak to povýšil, kdyby byly Kontexty klasický predátorský časopis, tak by si ty své bláboly v něm platil on a jeho syn, který studuje na doktora a své originální myšlenky publikuje v Kontextu, u svého táty doma. Ale on to povýšil a předplácí si to za naše, bere si na to dotaci. A v redakční radě těch Kontextů sedí zase táta premiéra Petra Fialy, tam se vejdou tři Fialové,“ pokračoval Petr Holec.

Pozastavovali se nad tím, že i přes publikování v pochybných časopisech Danuše Nerudová pokračuje jako kandidátka STAN do europarlamentu, zatímco Tuleja se kvůli publikování v predátorských časopisech alespoň vzdal nominace na ministra. „Nerudová, ta jede dál, myslím, že to bude mít ten dopad, že nebude europoslankyní, ale eurokomisařkou nebo premiérkou. Blbuši projde všechno,“ řekl a na udivený výraz Veselého reagoval slovy: „Podívejte se na to, Danuše Nerudová roste do nebe, hodíte po ní žulovou kostkou, od ní se odrazí a je po vás. Ta ženská přežije vše, projde jí vše. Prošly jí koňolampy, turbo tituly, predátoři...“ krčil rameny Petr Holec.

Notovali si i v tom, jací politici se sešli ve straně ODS. Přes kritiku vůči ministryni obrany Janě Černochové, která nejde daleko k vulgárním výrazům, se dostali k řeporyjskému starostovi Pavlovi Novotnému, který na sítích rozhlašuje, že dcera Felixe Slováčka léčící se s rakovinou umře. „Jak se tohle vše sejde v jedné partaji, že to přitáhne takovéhle lidi?“ chytal se za hlavu Holec.

Kritikou Holec nešetřil prezidenta Petra Pavla za jeho projev v Den vítězství: „Náš prezident řekl, že válka na Ukrajině má rozměry druhé světové války,“ povzdechl si. Veselý doplnil, že říká „blbosti“. „A pak vidět ministra Lipavského, jak řeční před ukrajinskou vlajkou v den osvobození Československa... Raději jsem šel do lesa, tam bylo krásně,“ doplnil komentátor. Očekává, že se současnou vládou se záhy spíše budeme omlouvat Německu za konec války.

„Mám pocit, jako kdyby někteří politici dělali jakoby nic. Osvobodila nás Rudá armáda za pomoci Američanů. Kolik u nás padlo Rusů za naši svobodu od těch hnusných Němčourů... já to musím říct, to jako by nebylo,“ dodal Luboš Xaver Veselý, že jde o strašnou nespravedlnost.

