„Bojujeme za demokracii.“ Fiala si odskočil na sociální sítě

Poslanci dnes jednají více než devatenáct hodin o bezpečnostních hrozbách. Ve Sněmovně se svádí boj mezi opozicí a vládou o tom, zda Andrej Babiš představuje, či nepředstavuje bezpečnostní riziko pro naši zemi. „Právě teď bojujeme o to, jestli budeme žít v západní demokracii jako svobodní lidé,“ uvedl během probíhající mimořádné sněmovní schůze premiér a předseda ODS Petr Fiala na sociální síti X. Lidé se mu vysmáli.

V úterý odpoledne začali zákonodárci probírat bezpečnostní hrozby. Reagují tak na konflikt ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, který v uniklém e-mailu sháněl informace o rodině šéfa české diplomacie. A to poté, co Lipavský označil Babiše v České televizi za „bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku“.

Schůze pokračuje i dnes, trvá téměř devatenáct hodin. Politi vládních stran Andreje Babiš nešetří, označují jej za bezpečnostní riziko a obviňují jej z estébáckých praktik.

Podle předsedy vlády se ve Sněmovně svádí klíčová bitva o svobodu českých občanů. „Právě teď bojujeme o to, jestli budeme žít v západní demokracii jako svobodní lidé, nebo ve státě, kde převažuje oligarchická struktura rozhodování a který se posouvá na Východ,“ píše na platformě X.

„Tento boj lze vyhrát, jen když ho vezme za svůj každý, komu na svobodě a demokracii v naší zemi a na její suverenitě a bezpečnosti opravdu záleží,“ dodává. K příspěvku přidal obrázek s hesly, že „vláda dělá, co je potřeba“, a mluví o „restartu Česka“.

Lidé v diskusi naopak přirovnali vládu, že se chová jako Milouš Jakeš, který se do československé politiky zapsal v roli generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Potlačování demokracie a svobody slova mnozí řadí mezi praktiky Fialova kabinetu.

Premiér Petr Fiala na mimořádné schůzi k bezpečnostním hrozbám především tvrdil, že se Andrej Babiš dopouští „trvalého podkopávání západního ukotvení Česka“. „Problémy Andreje Babiše ovlivňují náš veřejný prostor, ohrožují zájmy České republiky a oslabují naši bezpečnost. Jsme v situaci, kdy opozice v tématu bezpečnosti nejenom odmítá spolupracovat, ale cíleně podkopává kroky vlády, které vedou k zajišťování bezpečnosti pro české občany. To není klasická politická bitva, to je novinka v Česku, je to hazardování s budoucností naší země,“ sdělil v úterním projevu Petr Fiala.

„Mimořádnou schůzi jsme svolali především proto, že je potřeba mluvit o trvalém podkopávání západního ukotvení České republiky, kterého se předseda hnutí ANO dopouští. Musíme se ptát, co vše je ve světě Andreje Babiše normální a co to znamená pro občany České republiky. Osobní útoky na politické soupeře a extremistická rétorika, kterou si předseda opozice zvykl používat, reálně ohrožuje postavení naší země a důvěryhodnost České republiky,“ pronesl předseda ODS a premiér ve svém vystoupení.

V závěru své řeči Petr Fiala řekl, že naše země zažila „mnoho složek“, které si někdo na někoho vedl. „Ale dost už bylo fízlování, ponižování a zastrašování. Už na to nejsme zvědaví,“ poznamenal. A že jeho vláda udělá vše pro to, aby se nic takového neopakovalo.

