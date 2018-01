"Boxera ze Zemanova štábu" Slezáka vyloučili z řad novinářů. Poškodil prý jejich zájmy

Pan Karel Slezák na sebe upoutal pozornost během volební soboty, kdy se pustil do potyčky s novináři čekajícími ve štábu vítězného uchazeče o post prezidenta Miloše Zemana. Slezák dával najevo, že se nebojí rozdávat rány. Podle záběrů na videu, které stále koluje po sociálních sítích, zaťal pěsti a byl připraven rozdávat rány. Novináři ho žádali, aby se zklidnil, nebo aby se s nimi vydal na policii.

Potyčka nakonec vyšuměla doztracena, ale policie ji prověřuje jako výtržnictví.

„Řídicí výbor SNČR v úterý 30. 1. 2018 rozhodl vyloučit našeho člena ing. Karla Slezáka. Svým jednáním v sobotu 27. ledna 2018 ve volebním štábu Miloše Zemana po volbě prezidenta republiky poškodil prestiž a zájmy SNČR. Tímto rozhodnutím mu zaniká členství,“ napsal k tomu Syndikát novinářů ČR na sociální síti Twitter.

Incident, při kterém Slezák neváhal rozdávat rány, souvisel s publicistou Milanem Rokytkou, který ve štábu zkolaboval. On sám tvrdí, že mu někdo dal něco do pití, a proto mu bylo zle. Internetoví vtipálci však na sociálních sítích tvrdí, že se Rokytka jen opil. A prokládají to celou řadu koláží, ve kterých si z publicisty tropí humor.

