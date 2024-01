„Bruselský řetěz, o to jde.“ Rajchl vyhlásil akci proti euru

Strana PRO varuje, že vláda Petra Fialy chce na sílu prosadit přijetí eura, ačkoliv s tím většina českých občanů nesouhlasí. Předseda PRO Jindřich Rajchl proto ve středu představil petici, ve které se mají občané České republiky vyjádřit k možnému vstupu do eurozóny. „Žádná vláda nemůže takto zásadní krok udělat bez souhlasu občanů,“ tvrdí Rajchl a přidává příklad Švédska, které má po odmítnutí eura v referendu trvalou výjimku ze vstupu do eurozóny.

„Držím v ruce petici, kterou dneškem vyhlašujeme a bude dostupná jak on-line, tak i fyzicky na místech, která budeme zřizovat v průběhu měsíce ledna. Bude ve většině měst nad 10 tisíc obyvatel v České republice. Důvodem je fakt, že tato vláda se snaží proti vůli většiny občanů ČR přijmout měnu euro místo koruny. To považujeme za ohrožení České republiky,“ poznamenal na tiskovém brífinku šéf strany PRO Jindřich Rajchl.

„Nejde jen o ekonomický aspekt, ale také o politický. Protože my tím přicházíme o část národní suverenity, minimálně v tom, že nebudeme moci ovlivňovat svou měnovou politiku. My jsme se inspirovali ve Švédsku, které také přijalo při vstupu do EU závazek o vstupu do eurozóny. Ale v roce 2003 se ve Švédsku konalo referendum, kde občané odmítli přijetí eura a Švédsko má od té doby trvalou výjimku z přijetí této měny a je stále postaveno na švédské koruně a EU se žádným způsobem nesnaží Švédsko do eurozóny dostat a respektuje ten status quo, daný tím referendem.“

„Není podstatné, co si o euru myslíme my. Myslíme si, že by Česko bylo ještě pevněji přivázáno na bruselský řetěz. Jakákoliv snaha vystoupit z EU by byla velmi omezena,“ je přesvědčený Rajchl.

„Je to měna, která způsobila to, že slabší ekonomiky v eurozóně stagnují, co se týče HDP na hlavu, tak Itálie, Španělsko a další stagnují. A všechno v ruce drží Brusel a Česká republika by byla jen ekonomickou kolonií západních zemí a ty nůžky by se ještě více rozevíraly. To je pohled strany PRO, ale klíčové je to, co si myslí občané ČR.“

„Zavedení eura je zásadním krokem, které ovlivňuje budoucnost České republiky na mnoho let dopředu. Žádná vláda nemůže takto zásadní krok udělat bez souhlasu občanů,“ domnívá se dále Rajchl a poukázal také na nízkou důvěru vlády. „Taková vláda s důvěrou necelých 20 %, která bude navíc za rok a půl končit, nemůže toto rozhodnutí udělat bez souhlasu občanů České republiky. To považujeme za skandální a arogantní, protože občané si euro nepřejí a tato země nepatří vládě Petra Fialy, ale má reprezentovat názor občanů.“

„Právě proto jsme připravili tuto petici, kde by se měli lidé vyjádřit naprosto jednoduše, zda chtějí, nebo nechtějí přijmout euro.“

„My, níže podepsaní občané, vedení obavou o suverenitu České republiky, se prostřednictvím této petice obracíme na Parlament, aby přijal ústavní zákon o referendu o přijetí společné měny euro,“ četl pak Rajchl z petice, kterou na brífinku představil.

Podle prvního místopředsedy PRO Petra Vacka občané v roce 2003 rozhodovali o vstupu do jiné organizace, než jaká je v současnosti. Dnes je EU bruselský moloch, plný byrokracie, který jde proti zájmům členských států a osobuje si právo rozhodovat o věcech, aniž by přihlížel k zájmům členských států.

„Když naši občané v referendu vyslovovali souhlas se vstupem do EU, byla podoba organizace zcela jiná. Přijetí eura, které na sílu tlačí tato vláda, je bytostně politickým rozhodnutím za situace, kdy se z elitního měnového klubu stává dluhová aliance,“ varoval Vacek, že by Česká republika musela ručit za dluhy ekonomicky slabých států. Proto je podle něj nezbytné, zda občané chtějí vstoupit do takového měnového klubu dlužníků.

„Jako ekonomka říkám kategorické a radikální ne přijetí eura,“ podotkla také Ivana Turková, předsedkyně kontrolní komise strany PRO. „Pan prezident ve svém novoročním projevu vypustil tento balonek, ale pan prezident není ekonom, stejně jako ve vládě chybí jakýkoliv člověk, který rozumí měnové politice. Proto je naprosto neakceptovatelné, že si dovolují něco tak zásadního prosazovat bez odborné diskuse.“

„Je zde snaha centralizovat moc do Bruselu a snižovat pravomoci a kompetence národních států,“ doplnil pak ještě Jindřich Rajchl. „Česká republika by neměla respektovat to, že je přesazována od volantu vlastního vozu na zadní sedadla autobusu zvaného Brusel.“

„Já jsem bytostně přesvědčen, že tato země by měla zvýšit respekt k tomu, co si přejí občané. My už se nemůžeme dále nacházet v situaci, kdy se většina občanů nemůže vyjadřovat k zásadním tématům. Žádáme proto, aby vláda nečinila další kroky, které vedou k přijetí eura bez toho, aniž by se vyjádřili občané České republiky.“

