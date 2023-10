„Budeme to řešit.“ Kauza rozkopaných dýní nabírá na obrátkách

reklama

Farář Jaromír Smejkal se za svůj čin také omluvil. Podle svých slov nevěděl, že se koná akce s názvem Dýnobraní. „Netěší mě někoho zraňovat a tím spíše děti, a proto se omlouvám,“ napsal. Obec Kurdějov nejprve upozornila na samotné poničení dýní, následně zveřejnila i dopis faráře.

„Zdá se nám býti férové dát prostor k vyjádření i panu faráři Jaromíru, který poslal starostovi dopis. Protože se včera na našich stránkách začaly objevovat vulgární, výhrůžné a jiné nevhodné komentáře, sekci komentování jsme vypnuli. V naší obci není prostor pro nenávist,“ píše obec na svém facebookovém profilu.

„Tento týden se v naší obci událo něco nečekaného, co zaskočilo nebo i zranilo mnohé. Určití občané mě ‚den poté’ slovně inzultovali a zasypali svými emocionálními argumenty a obvinili mě ze zla pro můj čin, ke kterému se chci vyjádřit a který vyvolal nezamýšlené následky,“ poznamenal ve svém listu kurdějovský farář Jaromír Smejkal.

„Ještě předesílám, že všichni jsme jen lidé chybující a omylní a pro nedostatek informací a vhledu do skutečnosti, které jsme součástí, můžeme svou reakcí vyvolat u jiného nelibost a zranění. Došlo ke kolizi dvou světů – náboženských, světonázorových. To se může stát, zvláště když stále upadá skutečná znalost křesťanství a života katolické víry. Věřím, že nikdo z občanů, kteří před naším ‚svatostánkem‘ umístili ‚symboly duchů (zla)‘, nechtěl vyjádřit pohrdání tím, co je nám, katolíkům, svaté, že jednali v nevědomosti, a tak nikoho neviním. Ale protože jsem neměl žádné ponětí o tom, že se koná akce s dětmi zvaná ‚dýňování‘ a při vyjití z fary, v neděli večer, jsem uviděl před naším posvátným územím umístěné četné symboly satanistického svátku ,Halloween’, který se zrodil ve zpohanštělém současném světě jako protiváha našich blížících se svátků ‚Všech svatých’ a ‚Dušiček’, jednal jsem podle své víry a povinnosti být otcem a ochráncem svěřených dětí, ‚duší’, a symboly (jsem) odstranil,“ popsal.

„Až druhý den jsem se dozvěděl, že šlo o obecní akci a výtvory dětí. Kdybych to věděl, navzdory mé povinnosti jednat proti zlu rozhodně a radikálně, bych zvážil okolnost, že se také dotýkám citů bližních, zvláště dětí, a tomu bych přizpůsobil vnější projev svého činu. Netěší mě někoho zraňovat a tím spíše děti, a proto se omlouvám. Ale zkuste se zamyslet nad tím, že mou povinností je chránit jako autorita a kněz děti a rodiny před skrytým duchovním zlem, a to i když si škodu, kterou sami sobě svým jednáním působí, nemusí uvědomovat, a proto jsou ještě více ohrožení. Jedna z našich maminek mi v reakci na událost uvedla toto výstižné přirovnání: ‚Když se bude chystat mé dítě dát si venku něco špatného do pusy, vytrhnu mu to z rukou i z úst a zničím, abych je ochránila, přestože se rozpláče, bude ho to bolet. A pak se mu to budu snažit vysvětlit‘,’“ dodal farář.

„Toto považuji za správné jednání zdravé autority, která má k dítěti opravdovou lásku. Prosím, snažme se zachovat ve vztazích úctu, cit a otevřenost pro poznávání celé pravdy a porozumění druhému,“ zakončil farář.

K celé věci se vyjádřil i generální vikář brněnské diecéze Pavel Kafka, který napsal dopis starostovi Kurdějova. „Z médií jsem se včera večer dozvěděl o nepříjemné události, kterou řešíte s místním panem farářem, který opakovaně zničil dětem dýňové výrobky. Během dneška jsem s panem farářem hovořil a upozornil ho na nevhodnost jeho chování. Vedení brněnské diecéze se s tímto chováním neztotožňuje a bude vzniklou záležitost řešit. Jsem si vědom, že celá nešťastná událost byla nepříjemná pro řadu vašich spoluobčanů. Proto bych se vám i ostatním lidem v Kurdějově za Biskupství brněnské rád omluvil. Děkuji za pochopení a předání této omluvy dle vašeho uvážení ostatním zastupitelům obce,“ napsal.

Psali jsme: „Zoufám si.“ Klaus na VŠE před plným sálem. Temně o současnosti Ministerstvo spravedlnosti: V Lucemburku se konalo pravidelné zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci 108 škůdců národa. A Fiala patří do... Tlustý si vůbec nebral servítky Kolik vyděláváte, řekněte to, musíte. Velký povyk na pravici. Ale bič na ně upekla vláda

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama