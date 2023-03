„Budete se omlouvat Fialovi, vy mr*ky... Národ prasat.“ Starosta Novotný promluvil k „českejm zm*dům“. Přišla reakce ODS

reklama

„Jsou to proruské filcky. Já bych je věšel. Všechny ty ruské kolaboranty věšet. Tam se vraždí civilní obyvatelstvo. Děti. Matky. A zaprděnej čecháček, vole… Prasata český nevděčný, udavačský zkurvený národ,“ pokračoval Novotný a konstatoval, že by Češi „potřebovali válku“.



Stačila by prý jen „malá válka“. „Jo prostě. Vás, Čechy, v noci vyhnat z baráku. Zabít dítě. Ženu podříznout, vole. Zapálit vám barák a kopat vás do tý prdele, abyste pochopili, co to je válka,“ naznačil komunální politik, jak by si tento „malý“ válečný konflikt pro lidi odmítající pomoc Ukrajině představoval ve videu, na které upozornil server iDnes.cz.



Následně se opřel i do SPD nebo účastníků zítřejší demonstrace „Česko proti bídě“, svolané stranou PRO právníka Jindřicha Rajchla. „Mrdky, já bych je hnal, ty vole. Ach jo. Nevděčný, bezcenní Češi,“ vyjádřil se k lidem, kteří se na akci chystají.

Výroky Novotného nezůstaly bez reakce. Již krátce po vysílání přišlo od podnikatele a člena SPD Jana Čížka na známého politika ODS trestní oznámení. Podle Čížka Novotný videem dehonestuje český národ. „Dostavil jsem se podat trestní oznámení na Pavla Novotného pro podezření ze spáchání trestného činu hanobení národa a možná i trestného činu šíření poplašné zprávy, kterých se dopouští zveřejněním svého videa na jeho účtu na sociální síti,“ stojí v oznámení.



Novotný se následně ve své reakci pro iDnes.cz vyjádřil, že svá slova však mířil na „dezoláty“ a je to pro něj zábava. „Mě to vyloženě baví. Mám svoje fanoušky, svoji komunitu a tu to baví. Mám tam moderátory, kteří nikdy nikoho nebanují – někdy tak mám třeba až 300 dezolátů najednou. Je to velmi zábavné,“ řekl s tím, že je pro něj jakousi kratochvílí tuto skupinu lidí oslovovat.



„Volala maminka z lázní, že si s tatínkem pustili to video a teda nelíbí se jim forma, ale jsou zvyklí, oceňují, že jsem ‚věšel‘ jen jednou a psychiatři, co mě zkoumali, mě správně pochválili u soudu za hodnotový žebříček. Naši jsou fajn,“ dodal též později na twitteru.

Volala maminka z lázní, že si s tatínkem pustili to video a teda nelíbí se jim forma, ale jsou zvyklí, oceňují, že jsem "věšel" jen jednou a psychiatři, co mě zkoumali mě správně pochválili u soudu za hodnotový žebříček. Naši jsou fajn. https://t.co/08nNFcyef9 — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) March 8, 2023

Podle mluvčího občanských demokratů Jakuba Skyvy nejde o názory celé ODS. „Vyjadřování pana starosty je dlouhodobě specifické a ojedinělé," ohodnotil Skyva pro iDnes.cz výroky Novotného a distancoval se od nich. „Trestní oznámení bylo dle mých informací podáno konkrétně na osobu pana Pavla Novotného. Pan Novotný je za svá slova i činy osobně odpovědný, stejně jako každý jiný občan naší země," doplnil.

