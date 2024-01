„Buďme hrdiny. Všichni.“ Kauzy Jakub Vágner a Jaromír Jágr vrcholí výzvou

Jágra k jeho kroku údajně donutili fanoušci Kladna. Četl jsem jejich vyjádření. Musím jen zakroutit hlavou.

Klíčem ke konfliktu na Ukrajině je geopolitická praktika dlouhodobého zatlačování Ruska cestou rozeštvávání konfliktů a barevných revolucí na hranicích s Ruskem. Je to politika, kterou Západ provozuje po desítky let. Dnes vidíme, že naprosto selhala. Namísto zatlačování a oslabování Ruska došlo k válce. Rusko neustoupilo v otázce Ukrajiny a Krymu. Jednoduše si nemůže dovolit Ukrajinu s vojenskými základnami NATO na ukrajinském území. A stejně tak nemůže přijít o Sevastopol a přístup k Černému moři. Pro Rusko je to otázka geostrategického ohrožení. Stejně, jako by podobnou variantu nepřipustily Spojené státy v případě Mexika, Kanady nebo Kuby.