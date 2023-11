„Budou zanikat provozy. Lidé přijdou o práci.“ A do toho nepřiklepnutá Gigafactory…

reklama

„Ale dobré to není z toho důvodu, že český automobilový průmysl – a my jsme nejprůmyslovější ekonomika v celé Evropě a automobilový průmysl je páteří našeho průmyslu – prochází dramatickou, nelehkou, drahou a komplikovanou transformací. Směrem od tradičních pohonů k alternativním pohonům, což kromě jiného bude znamenat, že budou zanikat celé výrobní provozy a mnoho lidí bude přicházet o práci. Proto myslím, že je důležité získávat ty alternativy, které naopak vznikat budou,“ pokračoval Špicar.

Sám podle svých slov doufá, že rozhodnutí Volkswagenu výstavbu továrny na baterky pozastavit není konečné, česká ekonomika by tím přišla o hodně. „Mohli jsme tu zpracovávat lithium, přetvářet jej do baterií, které jsou klíčové a v oblasti elektromobility budou hrát prim. A potom dokonce tento výrobek montovat do automobilů, které bychom tu vyrobili, zkompletovali a prodali do zahraničí. Tohle česká ekonomika potřebuje. Teď to dostalo určitou ránu, ale doufám, že ne fatální,“ doplnil.

Nezpochybňuje vysvětlení, že Volkswagen v tuto chvíli další kapacitu v podobě gigafactory nepotřebuje. „On se rozhodl pro jiné lokality v minulosti a v tuto chvíli by to byla nadbytečná kapacita,“ uvedl.

Česká republika by se měla zamyslet, proč ztrácí atraktivitu pro zahraniční investory. „Každý takový neúspěch je dobrý využít k tomu, proč třeba místo Španělska nebyla vybrána Česká republika. Tam už se dá dopátrat věcí, které neděláme dobře, kde musíme přidat, aby další z podobně zvažovaných investic – protože Volkswagen není jediný, který tu o takové investici přemýšlí, jak uvedla vláda, že jich má dokonce pět dalších – tak aby alespoň jedna z nich vyšla. Musíme udělat některé domácí úkoly a nejsme v tom úplně šampioni,“ míní Špicar, podle kterého Česko nemá čekat na Volkswagen. „Musíme ale využít tu lekci, abychom si hendikepy, které máme, napravili. Je to třeba určitě připravenost průmyslových zón,“ zmínil.

Fotogalerie: - Znovuotevření Jiřího z Poděbrad

Volkswagen považoval Česko, konkrétně zónu v Líních u Plzně, za jednoho z kandidátů pro výstavbu gigafactory na baterie do elektromobilů. Kvůli pomalejšímu rozvoji elektromobility v Evropě ale koncern nevidí pro rozhodnutí o nové lokalitě důvod.

Volkswagen připomněl, že tři místa pro výrobu bateriových článků už vybral. Závody v německém Salzgitteru, španělské Valencii a St. Thomas v Kanadě mají výrobní potenciál až dvě stě gigawatthodin ročně, prohlásil Blume.

V pondělí Blume jednal s premiérem Petrem Fialou (ODS), který nedávno uvedl, že čas, po který může Česko jednat s automobilkou Volkswagen o umístění továrny, se blíží ke konci. „Tlačili jsme na rozhodnutí Volkswagenu i kvůli tomu, že jsme stáli před otázkou, jestli do rozvoje lokality vložit další prostředky. Nyní nemám jasnou protistranu, abych vládě mohl navrhnout další řešení,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) s tím, že Česko zatím do přípravy zóny vložilo několik desítek milionů korun.

Fiala konstatoval, že výstavba gigafactory zůstává mezi prioritami současného kabinetu. Podle něj by bylo dobré, aby v Česku byl umístěn celý řetězec výroby elektromobilů, tedy těžba lithia, výroba baterií a produkce elektromobilů.

Psali jsme: Úřad vlády: Vláda schválila plán na podporu vývoje a výstavby malých a středních reaktorů Na baterky? Po hněvu na plán vlády jsme se ptali znovu. Už trochu jinak „Jestli Pavel zapomene, že byl v NATO...“ Tisíce lidí na ploše letiště. Padala zlá slova Ministr Síkela: Ministerstvo průmyslu a obchodu pokračuje s přípravou projektu podnikatelského parku v Líních

