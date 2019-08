„Byl jsem naivní.“ Antonín Staněk vážně promluvil

Staněk v rozhovoru popřel, že by mezi ním, předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a prezidentem Milošem Zemanem existovala dohoda o odvolání Jiřího Fajta. „Pan Hamáček měl informaci, než jsem pana Fajta odvolal, že existují závažné důvody, které mě k tomu vedou. Nespekuloval jsem, jestli to bude před Velikonocemi, nebo ne. Bylo jasné, že se to neobejde bez vřavy, tak jsme byli společně u pana premiéra, že toto chystáme. Takže nejde o dohody, ale o informování o mém kroku, který respektovali. Pana prezidenta do toho nezatahujme. Dohoda s ním o tom v žádném případě nebyla. Personální otázky jsou plně v kompetenci ministra,“ uvedl Staněk.

Následně se pak vyjádřil i k tomu, že jako náměstka pověřeného řízením úřadu jmenoval René Schreiera. „Kdybych ho nejmenoval, nic by se nestalo. Mám pocit, že se z toho dělá větší aféra, než je. Vláda nezasedá, není proč koho delegovat. Rozhodoval jsem se pečlivě a došel jsem k názoru, že když je prioritou jednání o rozpočtu, pověřím náměstka pro řízení ekonomické sekce. Byl i na vnitrostranickém setkání ohledně našich požadavků na rozpočet. Kdybych tu byl, věnoval bych sám devadesát procent času jednání o rozpočtu. Je to pragmatické rozhodnutí. Kdo v tom hledá politický vliv, je mimo,“ dodal Staněk.

Podle jeho slov by jeho nástupce neměl především zametat pod koberec rozpracované kauzy. Měl by se například ponořit do problematiky Národního divadla, míní Staněk. Kultuře podle jeho slov chybí peníze a hlubší koncepce, jak podporovat jednotlivé segmenty kultury.

Závěrem se Staněk vyjádřil k tomu, co mu přinesl rok ministrování. „Možná jsem byl trochu naivní, když jsem si říkal, že když budu slušný, otevřený, poctivý a měřit všem stejně, bude to vnímáno jako žádoucí. Poznal jsem, že tomu tak není,“ uzavřel Staněk.

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. ČSSD



ministr kultury v demisi

autor: vef