„ČR není ve válce. Nebylo nebezpečné sem zvát Zelenského?“ Železný udeřil na Lipavského. Okamžité reakce

MONITORING SÍTÍ Ministr zahraničí Jan Lipavský má za to, že na blížícím se summitu NATO vůči Ukrajině „zazní silný jazyk“. Moderátor Jakub Železný se mj. ptal, zda nebylo příliš nebezpečné zvát do Česka, které není ve válce, prezidenta země, která se brání ruské invazi. Vyjádřil pochybnost, zda teď Ukrajina dostane pozvánku do NATO. A za styl svého moderování se dočkal výtek i pochval. Podívejte se sami...

reklama

Hostem Událostí, komentářů ČT byl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Šestnáctihodinovou návštěvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Česku označil za velký úspěch české diplomacie. Před kamerami odmítl poznámku Jakuba Železného, že by Zelenského návštěva mohla znamenat určité bezpečnostní riziko, když Česko není jednou z válčících stran, ale hostí prezidenta země, která se ruské invazi brání už 500 dní.

„Není to do jisté míry riziko, zvát do země, která je mimo konflikt, člověka, který je takto ohroženou osobou?“ ptal se Železný. „Není to z pohledu občanů, kteří úplně nepodporují Ukrajinu, tak trochu zbytečné?“ chtěl vědět moderátor.

„Myslím, že to bylo naprosto v pořádku,“ zaznělo z úst člena vlády. Nechce prý brát názor lidem, kteří Ukrajinu nepodporují, ale Česká republika ji i ústy svých nejvyšších politických představitelů podporuje, připomenul Lipavský.

Jan Lipavský Piráti



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Železný řekl, že do pořadu byl pozván i zástupce SPD, aby mohl vyjádřit své případné výhrady ke spolupráci Česka s Ukrajinou, „ale zástupci hnutí SPD odmítli do dnešních Událostí, komentářů přijít“.

Zato se vyjádřil další host, poslanec Jaroslav Bžoch (ANO), který dal najevo, že s návštěvou Zelenského v Česku souhlasí, jen by prý byl zdrženlivější ve věci slibů, že Česko podpoří vstup Ukrajiny do EU a do NATO, protože podle jeho názoru půjde o „běh na dlouhou trať“.

Také moderátor Železný poznamenal, že „pozvání Ukrajiny do NATO asi nepřijde“.

„Jsem přesvědčen o tom, že zazní silný jazyk,“ vyjevil Lipavský. „Věřím, že Ukrajina neodejde (ze summitu NATO ve Vilniusu) s prázdnou, ale jaký bude výsledek toho summitu, o tom se ještě bude jednat.“

Železný připomněl, že v přepočtu na obyvatele přijalo Česko vůbec nejvíc uprchlíků z válkou sužované Ukrajiny. V absolutních číslech je Česko třetí. Za Polskem a Německem.

„Vláda to dělá s rozmyslem,“ doplnil k tématu ministr.

Tady se Bžoch postavil po bok Lipavského a konstatoval, že vláda jedná ve vztahu k uprchlíkům z Ukrajiny tak, jak je třeba. A dodal, že je úkolem všech politiků vysvětlovat veřejnosti, jak se to s uprchlíky má, kolik uprchlíků z Ukrajiny už v Česku pracuje a tak podobně. „My pomáháme lidem, kteří přišli o střechu nad hlavou a nemají kam jinam jít,“ pravil Bžoch.

Mgr. Jaroslav Bžoch ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Za moderování těchto Událostí, komentářů to Železný na sociálních sítích od některých diváků schytal. Jiní naopak Železnému poděkovali.

„Dnešní Události, komentáře. Musím konstatovat, že Jakub Železný a jeho otázky, to je síla. Strašný,“ napsal na twitteru Jiří Kožený, jenž se na sociální síti prezentuje jako hrdý vesničan, cyklista, milovník historie. Reagoval na slova o tom, zda pozvání Zelenského do Česka nebylo až příliš nebezpečné.

„Redaktor ČT si dovolil zeptat se ministra na návštěvu Zelenského z pohledu části obyvatel, která úplně nesdílí nadšení ze všeho ukrajinského. No a libtardí část světa se míní pos*at. Takže pane Železný, děkuji a dělejte prosím objektivní novinařinu dál,“ napsal jeden z diskutujících.

Psali jsme: „Toto je demokratická země, klademe otázky svobodně!“ Železný proti fanouškům Zelenského. Zastal se kolegy „Alarmující!“ Biden pošle Ukrajině kazetové bomby. Křik. A Rusové? Vyvíjí vlastní internet Romové požádali Zelenského, aby vyzval uprchlíky k toleranci a nenásilí Pád vlády v Nizozemsku. Dobrého přítele Zelenského položila migrace

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.