„ČT konečně nezávislá.“ Jásot po odchodu Václava Moravce

08.03.2026 16:11 | Komentář
autor: Marek Bláha

Václav Moravec po více než dvaceti letech opouští Českou televizi. Odchod oznámil přímo na konci svého pořadu Otázky Václava Moravce. Jeho konec vyvolal okamžité reakce – od lítosti, přes ostré kritiky až po ironické gratulace.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Moderátor pořadu OVM Václav Moravec

Moderátor Václav Moravec po více než dvou desetiletích končí v České televizi. Svůj odchod oznámil v závěru nedělních Otázek Václava Moravce, které moderoval od roku 2004. „Můj čas v České televizi se naplnil,“ prohlásil po skončení debaty. Dodal také, že za současných podmínek už podle něj nemůže garantovat nezávislost redakční práce tak, jak ji definuje Kodex ČT.

Moravec zároveň varoval před tím, co označil za „pseudovyváženost“ ve veřejnoprávním vysílání. Divákům poděkoval za více než dvacetiletou přízeň. 

 



Na odchod Václava Moravce reagoval pro ParlamentníListy.cz například bývalý premiér Jiří Paroubek. „Václav Moravec nebyl nikdy nezávislý. Vždy byl jasně na straně dnešní parlamentní opozice, dřívějších stran vládní koalice. Nominace do jeho pořadů byla jednostranná, což umožňovalo tendenční přístup k domácí i světové politice. Byl jedním z hlavních sloupů mediálního mainstreamu,“ uvedl Paroubek. Podle něj je Moravcův konec logickým vyústěním politického vývoje. „Jeho omezená jednostrannost je politováníhodným produktem pražské kavárny. Skončil logicky záhy s koncem Fialovy vlády,“ dodal.

Herec Michal Gulyáš naopak Moravcovo rozhodnutí ocenil. „Gratuluji Václavu Moravcovi k jeho rozhodnutí, protože tím konečně skutkem vyjádřil svou garanci budoucí nezávislosti tak, jak se o ní zmiňuje preambule Kodexu České televize. Doufám, že ho nenahradí podobná žába na teplém prameni,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.

Reagovala také ekonomka a poslankyně Markéta Šichtařová, kterou Moravec v nedělní debatě kritizoval. „Na Otázky Václava Moravce se nedívám, protože využívám čas lépe. Proto nejenže nevím, co bych měla komentovat, ale zjevně mi ani OVM chybět nebudou. Myslím, že Česká televize se konečně rozhodla šetřit na jednom z mnoha správných míst,“ sdělila redakci.

Ing. Markéta Šichtařová

  • Svobodní
  • poslankyně
Reakce na Moravcův odchod se objevily také na sociálních sítích. 

Řada politiků Moravcovi naopak děkovala. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) napsal, že Moravcovi „patří velké poděkování za vše, co pro Českou televizi a nezávislou žurnalistiku udělal“ a slíbil, že bude dění v ČT dál pečlivě sledovat.

Podobně se vyjádřil předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel, podle něhož Moravec „21 let vedl nezávislou a kritickou debatu s politiky bez ohledu na jejich dres“. Také předseda Pirátů Zdeněk Hřib uvedl, že ho okolnosti Moravcova konce mrzí a že veřejnoprávní média musí zůstat nezávislá.

Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) Moravcovi poděkovala za jeho práci a připomněla, že součástí práce politiků je čelit kritickým otázkám.

Kritičtější tón zvolil bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek, podle něhož by se měla éra pořadu uzavřít. „Česká televize jistě najde nový formát i nové tváře, které nahradí stárnoucího trucovníka,“ napsal s tím, že současný formát podle něj už vyčerpal svůj potenciál.

Moravec přitom už v posledních týdnech naznačoval, že jeho působení v České televizi má své hranice. V rozhovoru pro Respekt uvedl, že v televizi „nebude za každou cenu“ a pokud dojde ke změnám, které budou v rozporu s jeho svědomím, instituci opustí.

Debata o budoucnosti veřejnoprávních médií se v posledních měsících výrazně vyostřila. Vláda premiéra Andreje Babiše prosazuje zrušení koncesionářských poplatků a jejich nahrazení jiným systémem financování. Tento plán vyvolal protesty části zaměstnanců veřejnoprávních médií i podpisovou akci varující před možným oslabením redakční nezávislosti.

Sám Moravec v rozhovoru pro Respekt hovořil o širším tlaku na Českou televizi a o tom, že podle něj probíhá postupné oslabování veřejnoprávního vysílání. Už dříve také ve vysílání symbolicky poděkoval dlouholeté dramaturgyni pořadu Haně Andělové, jejíž odchod z týmu vyvolal spekulace o budoucnosti samotných Otázek.

Po více než dvaceti letech tak končí jedna z nejvýraznějších tváří ČT. Jak bude pořad Otázky Václava Moravce pokračovat a kdo by jej mohl moderovat, zatím Česká televize neoznámila.

Česká televize , ČT , Moravec , Paroubek , Šichtařová , veřejnoprávní média , Gulyáš

