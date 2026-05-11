Pokus svést průšvih Slavie na Macinku s Turkem nedopadl dobře

Jak jsme již informovali, sobotní utkání Sparty a Slavie se zřejmě nechvalně zapíše do dějin českého fotbalu. Fanoušci Slavie svým činem zmařili Slavii šanci na titul, nemluvě o komplikacích, jakým bude klub čelit. Předseda představenstva SK Slavia Praha už uzavřel Tribunu Sever a hodlá policistům pomáhat v dopátrání pachatelů.
Tady je to krásně vidět. Normální šílenci, žádný fanoušci. 9 minut do konce a běžíš v kukle přes půl stadionu na úroveň středu. Šílenost. pic.twitter.com/XZL9xeN8c3— Vilém Franěk (@vildafranek) May 10, 2026
Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
Zatím nic nenasvědčuje, že by incident měl jakýkoli politický podtext. Ale přesto se našli tací, kteří ho s politikou spojují. Například principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský. Ten tvrdí, že červenou kartu si zaslouží právě především politici. „Když přestanou dodržovat zavedená pravidla, končí to takhle. Vláda bez politické kultury je strašlivým příkladem pro život v celé naší zemi,“ uvedl Hrušínský na sociální síti Facebook a jmenoval údajná provinění vlády, od pozdního příchodu za prezidentem až po „obdiv k Putinům, Orbánům a Ficům“.
„A to jsme stále jen na začátku vládnutí Babiše, Okamury a Turka! Tohle všechno ale u nás začalo už s příchodem Zemana na Pražský hrad v roce 2013 s jeho vulgaritami pronášenými na veřejnosti. Vlastně už kdysi dávno tragickým ‚opozičním‘ duem Zeman & Klaus. Tohle je přímý důsledek vlivu politiky nekulturnosti a gaunerství na život v naší zemi,“ prohlašuje principál.
Pro své účely fotbalový skandál zneužil také ředitel lobbistického spolku Evropské hodnoty, Jakub Janda. „Česko po půl roce vlády srabů, fašistů a kolaborantů. Ilustrační obrázek, jak nás vnímají spojenci,“ prohlásil taktéž na Facebooku.
Na síti X pak fotbal s politikou propojil bývalý premiér Mirek Topolánek. „Prorostl hnůj z politiky do ochozů nebo naopak? Souvisí odporný postoj SPD ke sjezdu sudetských Němců v Brně s nechutným chováním Babiše k prezidentovi? Já vím, je to jen fotbal, Pavel není Babišův šéf a pro Okamuru je Putin přijatelnější než Posselt. Třeba to lidi pochopí...“ ptal se.
Ani Olga Richterová nevynechala příležitost použít fotbalový skandál vůči vládě. „Jenom zdůrazním, že to zhrubnutí společnosti, to, že sport je odrazem toho, jak funguje celá společnost, je bohužel také odrazem toho, jaké výroky používá tato vláda, když mluví zástupci vládní koalice o parazitech a méněcenných lidech, tak je mi to moc líto, ale vy přispíváte k tomu, že to násilí je ve společnosti běžnější. A od toho verbálního potom může dojít i k takovýmhle incidentům. Velmi bych si přála, aby od lidí, kteří reprezentují naši zemi, některé věci nezaznívaly,“ uvedla v nedělní Partii na CNN Prima News.
Slova jen tak neprošla
Na ni, ale i na další spojovače ostře reagoval komentátor Petr Holec. S jednou výjimkou. „Vynechme z toho mentálního pekla nebo spíš podpekla Mirka Topolánka. Je těžce nemocný a nemůže za své chování, měli bychom ho jen totálně ignorovat a přát mu uzdravení,“ řekl pro ParlamentníListy.cz.
K pirátské poslankyni ale nebyl shovívavý vůbec. „Totální peklo si ale naopak zaslouží Olga Richterová a dopřejme jí ho. Ona zatím nemá žádnou oficiální lékařskou diagnózu, jen politickou. Piráti jsou pomstou nenormálních lidí normální společnosti a tohle je jen potvrzení toho. Extremistům Pirátům náleží kolonie s lékařským dozorem a karanténou, v jejich vlastním dobru. Nebo sanitárním kordonem, jak se dnes říká,“ prohlásil.
„A Jan Hrušínský? Na toho platí to samé co na Topolánka, jen bez shovívavosti oficiální lékařské diagnózy. Totální karanténa. Včetně té od případných dotací na jeho ‚umění‘!“ doporučil ještě komentátor.
K výrokům Olgy Richterové se vyjádřila také mediální odbornice Alena Maršálková. „S velkou dávkou ironie musím konstatovat, že bych se vlastně divila, kdyby za to nemohl Babiš,“ poznamenala ke snahám spojovat incident s vládou. Zmínila i předsedu ODS Martina Kupku, který si přál, aby ustupovala agrese i verbální agrese. S narážkou na přítomného ministra zahraničí Petra Macinku.
„Promluvili političtí pokrytci! Opozice, která ztratila paměť, nebo se o to snaží a myslí si, že lidé jsou hlupáci a už na to, co předváděli v uplynulém volebním období, kdy byli ve vládnoucí partě, zapomněli,“ uvedla Maršálková pro ParlamentníListy.cz.
A vypočítává různé incidenty z minulého období vlády: „Tak pro oživení paměti připomeňme těm současným mravokárcům ta nejhorší hulvátství. Své politické rivaly označili za antisystémové živly, dezoláty, proruské šváby, dezinformátory, Putinovu pátou kolonu, extrémisty, populisty, frustráty. Poslanci k tomu tehdy dostávali i komunikační kartičky Otakara Foltýna, který byl koordinátorem strategické komunikace Úřadu vlády. Ten část občanů označil za svině a chtěl před nimi kopat příkopy. Teď, když jsou v opozici, označují Babišovu vládu za hnědou vládu, nácky, kolaboranty a fašisty.“ Připomenula také výroky bývalého starosty Novotného, ale taktéž prohlášení Tomáše Zdechovského, Danuše Nerudové, senátorky Miroslavy Němcové, bývalé ministryně Černochové, Jana Jakoba a také Evy Decroix, která se vyznamenala „svoločí“.
„V médiích a na sociálních sítích pak měli potřebu vyjádřit se k incidentu na Slavii i někteří bývalí politici, údajné celebrity, umělci, kteří ‚sloužili‘ minulé vládě, a tak vinu za sobotní události svedli na vládu současnou. A slovník, který většina z nich používala, nebudu raději publikovat. Když chce někdo moralizovat, tak by si především měl zamést před vlastním prahem a začít s tou slušností u sebe,“ doplnila ještě Maršálková pro ParlamentníListy.cz.
