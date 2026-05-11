Válková (ANO): Případ malé Viktorky se už nesmí nikdy opakovat

11.05.2026 14:18 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novelizaci opatrovnického systému.

Foto: Vít Hassan
Popisek: Helena Válková na kampani ANO

Naprosto souhlasím s tím, že je třeba novelizovat současnou právní úpravu, která nepřímo preferuje svěření dítěte biologickým rodičům před jeho bezpečím. Oceňuji aktivitu paní senátorky Marvanové, která tuto novelu již připravila. Případ malé Viktorky se už nesmí nikdy opakovat!

Tuto senátorskou novelu ve sněmovně podpořím, i proto, že jsem se na jejím textu spolupodílela a čekat nyní další měsíce na komplexní novelizaci už nelze.

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

  • ANO 2011
  • poslankyně
