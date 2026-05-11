Čeští hasiči uspěli v evropské certifikaci modulu pro pozemní hašení lesních požárů v Portugalsku

Úspěšná certifikace je klíčovým krokem pro zařazení modulu do evropských kapacit civilní ochrany. Modul tak může být plnohodnotně nasazován při zahraničních záchranných operacích pod mechanismem civilní ochrany Evropské unie, přičemž při jeho vyslání může HZS ČR zároveň čerpat vyšší finanční podporu z prostředků Evropské komise.
Český modul tvořilo 68 příslušníků HZS ČR a 7 členů Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Součástí týmu byli hasiči z HZS hl. m. Prahy, HZS Moravskoslezského, Středočeského, Plzeňského a Jihomoravského kraje a příslušníci Záchranného útvaru HZS ČR. Součástí odřadu je specializovaná technika pro pozemní hašení lesních požárů, včetně cisternových automobilových stříkaček, čtyřkolek a logistických vozidel. Modul je koncipovaný tak, aby byl soběstačný a dokázal tak minimálně 10 dní fungovat samostatně přímo v místě zásahu.
Cvičení organizovala Evropská komise společně s mezinárodním konsorciem se zastoupením organizací několika států. Hlavním námětem byly rozsáhlé lesní požáry a koordinace mezinárodní pomoci včetně spolupráce s místními orgány krizového řízení, zahraničními moduly a záchrannými složkami. Kromě českého modulu se cvičení účastnily také týmy z Polska, Španělska, Francie, Kypru.
Přesun do Portugalska probíhal kombinovaně, část týmu se přesouvala letecky přes Frankfurt a Vídeň, druhá část vyjela s technikou po vlastní ose přes Německo, Francii a Španělsko. Celý tým se následně sjednotil ve Viseu, kde vybudoval vlastní základnu a zahájil několikadenní nasazení v rámci simulovaných zásahů u rozsáhlých požárů v přírodním prostředí.
Během cvičení čeští hasiči prokázali, že zvládnou průzkum terénu, koordinaci mezinárodních týmů, budování zázemí, logistiku i samotné hašení v náročných podmínkách. Součástí scénářů byla například také evakuace základny kvůli podezření na výbušné zařízení nebo zásah u kolapsu figurantky v prostoru nasazení. Do cvičení se zapojily všechny mezinárodní moduly současně.
„Tento typ cvičení je koncipován tak, aby co nejvíce simuloval reálné podmínky nasazení hasičů v mezinárodním prostředí, kdy se testovaly nejen praktické činnosti při hašení rozsáhlých požárů, ale i všechny procedury vzájemné koordinace mezi zahraničními týmy a portugalskými hasiči. Ti pro všechny připravili scénáře s využitím i reálných plamenů, s jejichž hašením pomáhaly taktéž místní vrtulníky a letadla. Současně se v rámci cvičení prověřuje i logistická schopnost týmu zajišťovat vše potřebné pro chod základny a operační činnost. Podstatnou součástí této oblasti byla i samotná cesta na a ze cvičení čítající v součtu přes 5 400 km a 6 dní jízdy v konvoji. Na základě hodnocení organizátorů a certifikátorů sledujících činnost našeho týmu mohu s klidem a hrdostí konstatovat, že náš výkon byl hodnocen jako špičkový a čeští hasiči opět prokázali vysokou míru profesionality, znalostí a schopností, za což patří všem zúčastněným příslušníkům můj upřímný dík,“ uvedl velitel modulu plk. Ing. Jiří Němčík, MBA.
Čeští hasiči mají s mezinárodním nasazením při lesních požárech dlouhodobé zkušenosti. Tento specializovaný modul GFFF-V v minulých letech opakovaně zasahoval například v Řecku, a to jak při mimořádných událostech, tak v rámci programu EU Prepositioning.
Úspěšná certifikace potvrzuje, že český modul splňuje přísné evropské požadavky pro nasazení při rozsáhlých požárech v zahraničí. Potvrdila ale také profesionalitu a připravenost českých hasičů, kteří dokážou obstát i při náročných mezinárodních operacích po boku zahraničních týmů.
