Němci si už všimli, že nám vadí sudetský sjezd

11.05.2026 12:35 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Blížícího se sjezdu sudetských Němců v Brně si všímají německá média. Ta zaznamenala napětí, jaké sjezd vyvolává v české společnosti, a především na půdě Poslanecké sněmovny. „Plánované setkání vyhnanců organizované Sudetoněmeckým landsmanšaftem v České republice čelí odporu,“ napsala agentura DPA. A to není vše.

Foto: archiv
Popisek: Brno

V Německu zaznamenali odpor české koaliční strany, resp. hnutí proti sjezdu sudetských Němců v Brně. Agentura DPA upozornila, že na půdě českého parlamentu se vedla mnohahodinová debata, která stále není uzavřena. A server deníku Die Welt, který zprávu převzal, přidal ke článku fotografii s česky psaným transparentem „sjezd Sudeťáků – ostuda Brna“.

„Plánované setkání vyhnanců organizované Sudetoněmeckým svazem v České republice čelí u českých sousedů odporu. Krajně pravicová vládnoucí strana Svoboda a přímá demokracie (SPD) předložila parlamentu v Praze rezoluci, která se staví proti tzv. Sudetoněmeckému dni,“ zaznělo v německém médiu.

Agentura DPA a spolu s ní Die Welt napsaly, že v českém parlamentu se proti sobě postavili čeští odpůrci této sudetoněmecké akce a zastánci akce, kteří upozornili, že konání sjezdu v Brně přispěje k dalšímu posílení česko-německých vztahů.

Spolková země Bavorsko drží nad sudetskými Němci a jejich potomky patronát od roku 1954. Nad sudetoněmeckým etnikem drží záštitu od roku 1954. I na německé straně hranic si uvědomují, že vztahy Čechů a sudetských Němců byly po druhé světové válce napjaté.

Rakouský deník Der Standard se na český spor o sudetoněmecký sjezd podíval ještě z trochu jiného úhlu pohledu. „Je ironií, že spojenci AfD v pražském parlamentu proti tomu protestují,“ napsal server rakouského deníku s odkazem na fakt, že europoslanci SPD a AfD působí ve stejné frakci v Evropském parlamentu.

„Zatímco někteří očekávají tradiční akci, která svým výběrem místa symbolizuje mnoho úspěšných kroků na cestě německo-českého usmíření a otevírá cestu k novým setkáním, nacionalistická krajní pravice je obzvláště pobouřena,“ napsal k tématu Der Standard.

Setkání sudetských Němců v Brně by mělo proběhnout ve dnech 22. až 25. května.

Kupříkladu druhý český prezident Václav Klaus v rozhovoru pro CNN Prima News označil tento sjezd za „zbytečnou provokaci“.

