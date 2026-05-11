Němci si už všimli, že nám vadí sudetský sjezd

Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Anketa
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
„Plánované setkání vyhnanců organizované Sudetoněmeckým svazem v České republice čelí u českých sousedů odporu. Krajně pravicová vládnoucí strana Svoboda a přímá demokracie (SPD) předložila parlamentu v Praze rezoluci, která se staví proti tzv. Sudetoněmeckému dni,“ zaznělo v německém médiu.
Agentura DPA a spolu s ní Die Welt napsaly, že v českém parlamentu se proti sobě postavili čeští odpůrci této sudetoněmecké akce a zastánci akce, kteří upozornili, že konání sjezdu v Brně přispěje k dalšímu posílení česko-německých vztahů.
Spolková země Bavorsko drží nad sudetskými Němci a jejich potomky patronát od roku 1954. Nad sudetoněmeckým etnikem drží záštitu od roku 1954. I na německé straně hranic si uvědomují, že vztahy Čechů a sudetských Němců byly po druhé světové válce napjaté.
Rakouský deník Der Standard se na český spor o sudetoněmecký sjezd podíval ještě z trochu jiného úhlu pohledu. „Je ironií, že spojenci AfD v pražském parlamentu proti tomu protestují,“ napsal server rakouského deníku s odkazem na fakt, že europoslanci SPD a AfD působí ve stejné frakci v Evropském parlamentu.
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Anketa
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Setkání sudetských Němců v Brně by mělo proběhnout ve dnech 22. až 25. května.
Kupříkladu druhý český prezident Václav Klaus v rozhovoru pro CNN Prima News označil tento sjezd za „zbytečnou provokaci“.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.