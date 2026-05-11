19. týden na Energetické burze ČMKB

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) byly v 19. týdnu uzavřeny kontrakty na dodávku 77 tisíc MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 98 milionů korun.

Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2028 ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2145 CZK/MWh, v nízkém napětí se obchodovaly za cenu 2215 CZK/MWh. Dvouleté kontrakty elektrické energie s dodávkou na rok 2027 až 2028 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2385 CZK/MWh, ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2328 CZK/MWh.

Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2028 se v maloodběru obchodovaly za cenu 824 CZK/MWh, ve velkoodběru končily obchodování s kurzem 758 CZK/MWh. Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2029 se ve velkoodběru obchodovaly za cenu 674 CZK/MWh, v maloodběru končily obchodování na ceně 734 CZK/MWh.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s energiemi organizuje ČMKB v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou v České republice, obchodování s dřívím organizuje od roku 2005 a trh s pohonnými hmotami od roku 2019. 

