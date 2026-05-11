„Jen vybíráte špínu ze zahraničí.“ Fico udeřil

11.05.2026 14:25 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Slovenský premiér Robert Fico ostře zkritizoval slovenské novináře, kteří podle něj vybírají jen taková témata, která mají poškodit jeho vládu a celou Slovenskou republiku. Ficovi vadí, že média nahlas řadu dní komentovala snížení ratingu pro Slovensko o agentury S&P, zatímco když agentura Fitch rating ponechala na úrovni A- a pochválila vládu za její konsolidační balíčky, média to přešla mlčením. „Vy máte jediný úkol, dělat zle slovenské vládě a Slovensku samotnému,“ obořil se Fico na novináře.

Mezinárodní ratingová agentura S&P před dvěma týdny oznámila snížení úvěrové spolehlivosti Slovenska o jeden stupeň na úroveň A. Krok zdůvodnila slabým růstem slovenské ekonomiky a špatným stavem veřejných financí. Snížení ratingu komentovala řada médií a slovenská opozice to použila k masivní kritice vlády Roberta Fica.

Koncem minulého týdne ale vyšla další prognóza od Mezinárodní agentury Fitch Ratings, která potvrdila rating Slovenské republiky na nezměněné úrovni A- se stabilním výhledem. Informovalo o tom v pátek ministerstvo financí. „Předpokládáme, že ekonomický růst zůstane v roce 2026 stabilní a v roce 2027 mírně vzroste na 1,4 procenta. Růst bude i nadále podporován spotřebou domácností, investicemi z Plánu obnovy a odolnosti, postupně se zlepšující vnější poptávkou a aktivací nových investic v automobilovém průmyslu,“ uvedlo ministerstvo podle informací deníku SME.

Agentura Fitch ve svém hodnocení vyzdvihla důvěryhodný makroekonomický rámec Slovenska, členství v Evropské unii a eurozóně, stabilní příliv evropských zdrojů i silný exportní sektor. Pozitivně hodnotí také přetrvávající důvěru mezi Slovenskem a investory.

Premiér Robert Fico se v pondělí na tiskové konferenci ostře pustil do médií a opozice, že o ratingovém hodnocení mezinárodních agentur píší jen tehdy, když jsou výsledky špatné. „Ratingové hodnocení Slovenska, které bylo potvrzeno v pátek, je facka do tváře vám médiím, tak i neziskovým organizacím a protivládní a protislovenské opozici. A vy mlčíte, i když je pro Slovensko o dobré zprávy. Když nedávno ratingová agentura S&P snížila rating, tak se na Slovensku rozpoutalo peklo. Vzpomeňte si na to, kolikrát jste v médiích psali, jak je Slovensko v prdeli, že je všechno zlé a vláda všechno zkazila a zničila,“ spustil Fico na tiskové konferenci.

„Já jsem si úmyslně vyhledal, co se dělo v médiích poté, co agentura S&P o jeden stupeň snížila rating, a viděl jsem stovky příspěvků a každý jeden člen opozice do médií vyprávěl, jaká je to katastrofa. Nemůžu respektovat, že když přijde špatná zpráva, tak všichni slavíte a otevíráte šampaňské, a když přijde dobrá zpráva, tak neexistujete. Vy jen vybíráte špínu ze zahraničí, ale nic dobrého o Slovensku nenapíšete,“ má jasno slovenský premiér.

Fico upozornil, že celá Evropa je kvůli geopolitické situaci v krizi a ta přirozeně táhne dolů i Slovensko. Vláda ale podle Fica dělá všechno pro to, aby dosažený sociální standard už dále nesnižovala. Fico na tiskové konferenci také upozornil, že agentura Fitch slovenskou vládu pochválila za přijatá konsolidační opatření, což ale média zcela zamlčela.

„Víte, co je na tomto ratingu zajímavé z pohledu opozice? Agentura Fitch totiž v podstatě konstatuje, že naše konsolidace přináší efekt. Přímo tato agentura hovoří, že druhý konsolidační balík, který byl mimořádně citlivý, ale vláda šla do rizika a přijala prospěšná rozhodnutí. Podařilo se nám prodat státní dluhopisy za 700 milionů švýcarských franků, to je jasný důkaz, že jsme spolehliví finanční partneři a finanční trh nám důvěřuje. Opět jsme potvrdili, že i přes těžká rozhodnutí, která musíme přijímat, jsme vláda, která to myslí vážně s tím, že děláme pořádek ve veřejných financích po minulé vládě,“ prohlásil Fico.

Z protivládních médií jmenoval například Televizi Markíza, která podle něj jenom lže a škodí. „Tímto zdravím třeba televizi Markíza, která nedávno celý týden neustále strašila, jak nám roste nezaměstnanost a lidé odcházejí pracovat do zahraničí a poté vyšla zpráva, že máme historicky nejnižší nezaměstnanost. Takže fakt je jasný, lžete a vytváříte špatný obraz o Slovensku. Přitom agentura S&P snižovala ratingy i jiným zemím v Evropě, ale to už nenapíšete, protože to ani netušíte, vy máte jediný úkol, dělat zle slovenské vládě a Slovensku samotnému. Ale když se vás zeptám, jakým jiným zemím snížili rating, tak jen koukáte a netušíte nic. Takže se aspoň na ty tiskové konference nějak připravujte,“ vzkázal Fico slovenským novinářům.  

Zdroje:

https://www.sme.sk/index/c/agentura-fitch-potvrdila-slovensku-rating-na-nezmenenej-urovni

