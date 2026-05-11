Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích - Vích (SPD) Konec války by byla dobrá zpráva pro celý svět.
Po více než třech letech krvavého konfliktu by totiž konečně mohlo dojít k zastavení nesmyslného zabíjení, ničení infrastruktury a další eskalace napětí mezi velmocemi.
Dlouhodobě zastávám názor, že válka nemá skutečné vojenské řešení a že jedinou cestou k ukončení konfliktu jsou diplomatická jednání a mírové dohody. Každý další měsíc bojů znamená další oběti, další ekonomické škody a další destabilizaci Evropy i světové bezpečnostní situace.
Česká republika zároveň podle dostupných údajů patřila mezi země, které v přepočtu na počet obyvatel poskytly Ukrajině jednu z největších forem pomoci v Evropě – ať už humanitární, vojenské či finanční.
Současně je nezbytné, aby zkušenosti z probíhajícího konfliktu byly důkladně analyzovány a využity při budování nové koncepce Armády České republiky do roku 2040. Válka na Ukrajině ukázala zásadní význam moderních technologií, protivzdušné obrany, dronových systémů, elektronického boje i připravenosti státu na dlouhodobé krizové situace.
Zkušenosti z konfliktu zároveň jasně ukázaly zásadní problémy v oblasti protivzdušné obrany, vojenské logistiky a průmyslové připravenosti státu. Ukázalo se, že v případě dlouhodobého konvenčního konfliktu je klíčová schopnost výroby a distribuce obrovského objemu zejména velkorážní munice a dalšího vojenského materiálu. Evropské státy zjistily, že jejich výrobní kapacity i skladové zásoby nejsou na podobně intenzivní konflikt dostatečně připraveny.
Je proto nezbytné budovat dostatečné strategické zásoby surovin, energetických zdrojů i všech produktů potřebných pro výrobu munice a obranného materiálu. Stejně důležité je zachovat a rozvíjet domácí průmyslové podniky schopné tuto munici a další vojenskou techniku vyrábět přímo na území státu. Bez silného domácího obranného průmyslu nelze dlouhodobě garantovat bezpečnost a obranyschopnost státu.
Budování obranných schopností České republiky v rámci článku 3 Washingtonské smlouvy, který ukládá členským státům NATO povinnost rozvíjet vlastní schopnost obrany a odolnosti, je zásadní. Základem bezpečnosti České republiky musí být především dobře připravená, moderně vybavená a efektivně řízená a dostatečně motivovaná armáda schopná bránit území státu a jeho občany, a to jak v době míru, tak i za válečného stavu.
Zároveň je důležité, aby stát, resp. Ministerstvo obrany při realizaci strategických projektů postupoval maximálně efektivně, transparentně a hospodárně. V současné bezpečnostní situaci je nutné zajistit odpovědné financování klíčových obranných projektů tak, aby každá investovaná koruna skutečně posilovala obranyschopnost České republiky.
Případné otevření jednání mezi Ruskem a evropskými představiteli by potom mohlo znamenat první krok k širší stabilizaci situace. Evropa potřebuje především návrat k diplomacii, jednání a hledání realistického řešení, které povede k ukončení bojů a obnovení stability.
Pokud by se skutečně potvrdilo, že konflikt směřuje ke svému závěru, byla by to pozitivní zpráva nejen pro Ukrajinu, Rusko a Evropu, ale pro celý svět. Pokleslo by riziko další eskalace mezi velmocemi, zmírnilo by se napětí v oblasti energetiky a světové ekonomiky, a především by mohlo konečně dojít k zastavení dalšího zbytečného umírání lidí. V současné bezpečnostní situaci je totiž stabilita a předcházení velkým ozbrojeným konfliktům zásadním zájmem celé mezinárodní komunity.
