Vích (SPD): Konec války by byla dobrá zpráva pro celý svět

11.05.2026 12:21 | Profily PL
autor: PV

Vyjádření ruského prezidenta Vladimira Putina o tom, že se konflikt na Ukrajině může blížit ke konci, by v případě potvrzení znamenalo zásadní zprávu nejen pro Evropu, ale i pro celý svět.

Foto: Oldřich Szaban
Popisek: Radovan Vích

Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích - Vích (SPD) Konec války by byla dobrá zpráva pro celý svět.

Po více než třech letech krvavého konfliktu by totiž konečně mohlo dojít k zastavení nesmyslného zabíjení, ničení infrastruktury a další eskalace napětí mezi velmocemi.

Dlouhodobě zastávám názor, že válka nemá skutečné vojenské řešení a že jedinou cestou k ukončení konfliktu jsou diplomatická jednání a mírové dohody. Každý další měsíc bojů znamená další oběti, další ekonomické škody a další destabilizaci Evropy i světové bezpečnostní situace.

Česká republika zároveň podle dostupných údajů patřila mezi země, které v přepočtu na počet obyvatel poskytly Ukrajině jednu z největších forem pomoci v Evropě – ať už humanitární, vojenské či finanční.

Současně je nezbytné, aby zkušenosti z probíhajícího konfliktu byly důkladně analyzovány a využity při budování nové koncepce Armády České republiky do roku 2040. Válka na Ukrajině ukázala zásadní význam moderních technologií, protivzdušné obrany, dronových systémů, elektronického boje i připravenosti státu na dlouhodobé krizové situace.

Zkušenosti z konfliktu zároveň jasně ukázaly zásadní problémy v oblasti protivzdušné obrany, vojenské logistiky a průmyslové připravenosti státu. Ukázalo se, že v případě dlouhodobého konvenčního konfliktu je klíčová schopnost výroby a distribuce obrovského objemu zejména velkorážní munice a dalšího vojenského materiálu. Evropské státy zjistily, že jejich výrobní kapacity i skladové zásoby nejsou na podobně intenzivní konflikt dostatečně připraveny.

Je proto nezbytné budovat dostatečné strategické zásoby surovin, energetických zdrojů i všech produktů potřebných pro výrobu munice a obranného materiálu. Stejně důležité je zachovat a rozvíjet domácí průmyslové podniky schopné tuto munici a další vojenskou techniku vyrábět přímo na území státu. Bez silného domácího obranného průmyslu nelze dlouhodobě garantovat bezpečnost a obranyschopnost státu.

Budování obranných schopností České republiky v rámci článku 3 Washingtonské smlouvy, který ukládá členským státům NATO povinnost rozvíjet vlastní schopnost obrany a odolnosti, je zásadní. Základem bezpečnosti České republiky musí být především dobře připravená, moderně vybavená a efektivně řízená a dostatečně motivovaná armáda schopná bránit území státu a jeho občany, a to jak v době míru, tak i za válečného stavu.

Zároveň je důležité, aby stát, resp. Ministerstvo obrany při realizaci strategických projektů postupoval maximálně efektivně, transparentně a hospodárně. V současné bezpečnostní situaci je nutné zajistit odpovědné financování klíčových obranných projektů tak, aby každá investovaná koruna skutečně posilovala obranyschopnost České republiky.

Případné otevření jednání mezi Ruskem a evropskými představiteli by potom mohlo znamenat první krok k širší stabilizaci situace. Evropa potřebuje především návrat k diplomacii, jednání a hledání realistického řešení, které povede k ukončení bojů a obnovení stability.

Pokud by se skutečně potvrdilo, že konflikt směřuje ke svému závěru, byla by to pozitivní zpráva nejen pro Ukrajinu, Rusko a Evropu, ale pro celý svět. Pokleslo by riziko další eskalace mezi velmocemi, zmírnilo by se napětí v oblasti energetiky a světové ekonomiky, a především by mohlo konečně dojít k zastavení dalšího zbytečného umírání lidí. V současné bezpečnostní situaci je totiž stabilita a předcházení velkým ozbrojeným konfliktům zásadním zájmem celé mezinárodní komunity.

Převzato z profilu.

Ing. Radovan Vích

  • SPD
  • Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK
Co myslíte tou větší spravedlností Evropy?

V čem s vámi souhlasím, že EU dost nerespektuje členské státy, ale říkám si, jak je to možné? Jak to, že má podle všeho hlavní slovo evropská komise? Jak je možné, že nám EU do všeho tak kecá? Myslím, že projekt je to dobrý, ale nějak se zvrtl v byrokracii a až moc zasahuje do všeho. Přitom ale ztrá...

