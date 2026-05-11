SPÚ znovu mezi nejlepšími. V K-Indexu 2025 obsadil 1. místo

11.05.2026 13:07 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Státní pozemkový úřad (SPÚ) se i v roce 2025 zařadil mezi nejlépe hodnocené instituce v oblasti transparentnosti a rizikového hospodaření.

V žebříčku K-Index 2025, který každoročně sestavuje nezávislá platforma Hlídač státu, SPÚ s celkovým skóre 0.97 bodu opět obsadil 1. místo mezi organizačními složkami státu. Již devět let po sobě se pyšní ratingem A.

„Výsledek K-Indexu potvrzuje, že otevřenost, důslednost a respekt k zákonným pravidlům patří dlouhodobě k základním hodnotám Státního pozemkového úřadu. Transparentnost pro nás nepředstavuje jednorázový cíl, ale každodenní odpovědnost vůči veřejnosti,“ uvedl zástupce ústřední ředitelky SPÚ Pavel Škeřík, ředitel Sekce provozních činností, do jehož gesce spadají veřejné zakázky.

K-Index vychází z detailní analýzy smluv zveřejněných v registru smluv a hodnotí míru rizik spojených s hospodařením institucí, zejména z pohledu zveřejňování cen, dodavatelů a celkové přehlednosti smluvních vztahů. Umístění SPÚ na celkové 4. příčce mezi téměř 1?300 státními organizacemi, úřady a veřejnými institucemi v České republice potvrzuje, že úřad dlouhodobě patří k těm, které s veřejnými prostředky nakládají transparentně a odpovědně.

Státní pozemkový úřad každoročně realizuje přes dva tisíce smluv a projektů – od menších zakázek až po rozsáhlé pozemkové úpravy a krajinná opatření. Ke všem přistupuje se stejným důrazem na otevřenost, kontrolovatelnost a hospodárnost.

Úspěch v K-Indexu 2025 není pro SPÚ ojedinělým výsledkem. Navazuje na dlouhodobě velmi dobrá hodnocení úřadu v oblasti transparentnosti a zadávání veřejných zakázek v rámci dalších nezávislých žebříčků a analýz. A vzhledem k tomu byl společností Datlab nominován do soutěže Fair Sourcing Awards do kategorie PROCUREMENT FSA_TREND.

„Vysoké umístění v takto prestižním a datově založeném hodnocení je především oceněním práce zaměstnanců SPÚ napříč celou republikou. Zároveň je to pro nás závazek v nastaveném přístupu nepolevovat,“ doplnil Pavel Škeřík.

Výsledky K-Indexu ukazují, že systematický přístup k transparentnímu hospodaření má smysl a přispívá ke zvyšování důvěry veřejnosti ve státní správu. SPÚ chce i nadále patřit mezi úřady, které jdou v této oblasti příkladem a nastavují standardy otevřeného a odpovědného fungování veřejných institucí.

