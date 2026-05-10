Nová „železná opona“ v Evropě. Fico se vrátil z Moskvy a varoval Brusel

10.05.2026 14:59 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Slovenský premiér Robert Fico se vrátil z pracovní cesty do Moskvy, kde uctil památku obětí druhé světové války a jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ve svém projevu z vládního speciálu zdůraznil historickou roli Rudé armády při osvobozování Slovenska a otevřeně se vymezil proti nové „železné oponě“ v Evropě. Kromě energetické bezpečnosti a budoucnosti ruských dodávek plynu a ropy se premiér věnoval také aktuální situaci na Ukrajině, přičemž tlumočil osobní vzkaz od prezidenta Zelenského a vyzval k zahájení rovnocenného politického dialogu s Ruskem.

Foto: Repro SMER, YT
Popisek: Vladimir Putin a Robert Fico

Slovenský premiér Robert Fico ve svém aktuálním proslovu z paluby vládního speciálu podrobně popsal svou cestu do Moskvy, kam se spolu s delegací vydal poblahopřát k ruskému státnímu svátku. Uvedl, že cílem návštěvy bylo uctít památku padlých ve druhé světové válce. „Je nezpochybnitelným faktem, že největší břemeno a oběti snášely národy bývalého Sovětského svazu, zejména Rusové. Není pochyb o tom, že svoboda a mír přišly na Slovensko z východu. Tuto historickou pravdu hodlám šířit i nadále bez ohledu na kritiku bratislavských kaváren,“ zdůraznil slovenský lídr.

Během svého pobytu se zúčastnil slavnostního aktu kladení květů k hrobu neznámého vojína pod kremelskou zdí a následného společného oběda vedoucích zahraničních delegací s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Klíčovou částí programu však bylo dvouhodinové pracovní setkání s ruskou delegací, které podle Fica umožnilo jít do hloubky v otázkách vzájemných vztahů i mezinárodní situace. V této souvislosti prohlásil: „Odmítám novou železnou oponu mezi Evropskou unií a Ruskem. Máme zájem na standardních, přátelských a vzájemně výhodných vztazích s touto světovou velmocí.“

Významná část jednání byla věnována energetické spolupráci. Slovenský premiér označil úmysl Evropské unie zcela se odpojit od ruských energií za ideologicky orientovaný a škodlivý pro konkurenceschopnost Evropy. Podle jeho názoru by Evropa neměla nahrazovat jednu energetickou závislost druhou, v tomto případě americkou, která bude výrazně dražší. „Tyto vyšší ceny energií považuji za daň, kterou musíme v Evropě zaplatit za naši vlastní hloupost a ideologickou umanutost Ruskem,“ podotkl Fico.

Zároveň potvrdil, že Slovensko podalo žalobu proti rozhodnutí Evropské komise o zastavení dodávek ruského plynu a úspěšně bojovalo za další provoz ropovodu Družba.

Robert Fico také oznámil důležité rozhodnutí o obnovení práce mezivládní slovensko-ruské komise pro hospodářskou spolupráci. Nejbližší zasedání tohoto orgánu se má uskutečnit přímo v ruské metropoli, přičemž slovenskou stranu bude zastupovat ministr zahraničních věcí Juraj Blanár. Premiér zdůraznil, že je přesvědčen o nutnosti chovat se racionálně a respektovat hluboké historické a osobní vztahy mezi oběma zeměmi.

Je chyba, pokud se s ruskou stranou nevede dialog

Premiér Fico informoval, že se během své cesty nevyhnul tématu války na Ukrajině. Prohlásil, že ruskému prezidentovi předal vzkaz od Volodymyra Zelenského, se kterým se osobně setkal minulé pondělí v Jerevanu na summitu Evropského politického společenství. Zelenskyj mu prý během tohoto setkání sdělil, že „je připraven na setkání s Vladimirem Putinem v jakémkoli formátu“. Ruská odpověď, kterou Fico interpretoval, byla podle něj srozumitelná v tom smyslu, že pokud má ukrajinský prezident o takovou schůzku skutečný zájem, měl by se se svým ruským protějškem spojit telefonicky.

Slovenský premiér v této souvislosti ocenil prodloužení příměří do 11. května a samotný klid zbraní označil za maximálně nezbytný k tomu, aby dostalo prostor diplomatické úsilí, dialog a jednání. Podle jeho slov jsou tyto kroky „tisíckrát užitečnější než vzájemné a zbytečné zabíjení“. Z reakcí Vladimira Putina si Fico podle svých slov odnesl několik důležitých poselství, která hodlá předat svým partnerům v Evropské unii. Opětovně přitom zkritizoval postoj Unie. „Je obrovskou chybou, pokud se s ruskou stranou nevede rovnocenný politický dialog a pokud z Bruselu přicházejí pouze sankce nebo vojenské půjčky na podporu války,“ uvedl předseda vlády. 

Zároveň Fico zdůraznil, že Slovensko se na vojenské podpoře neúčastní a kritizoval některé členské země EU za to, že mu nepovolily přelet nad jejich územím při cestě na oslavy do Moskvy. Takové jednání podle něj vzájemnou důvěru neposiluje, ovšem on sám neplánuje žádná odvetná opatření. Navzdory napjaté situaci Fico v Moskvě potvrdil, že v Jerevanu padla dohoda o pokračování formátu společných vlád Slovenska a Ukrajiny. Tyto společné projekty by se měly zaměřit na praktické oblasti, jako jsou silniční a železniční propojení nebo modernizace hraničních přechodů, což považuje za prospěšné pro obě země.

Fico navštívil koncentrák, v němž trpěl slavný slovenský spisovatel

Fico také uvedl, že jeho nedávná cesta do Mnichova na setkání s předsedou bavorské vlády a vládní Křesťanskosociální unie (CSU) Markusem Söderem přirozeně navázala na jeho další zahraniční aktivity. Jednání v Mnichově označil za mimořádně zajímavé, přičemž zdůraznil, že s bavorskou vládou sdílí „neuvěřitelně blízké postoje v oblasti konkurenceschopnosti automobilového průmyslu, energetické bezpečnosti či migrace“. Bavorsko je podle jeho slov z celkem 16 spolkových zemí největším obchodním partnerem Slovenska. „Do Bavorska vyvážíme častěji než do Francie či do Spojených států,“ poznamenal slovenský premiér.

Během této návštěvy zavítal také do bývalého nacistického koncentračního tábora v Dachau, kterým prošlo přes 200 000 vězňů a kde tisíce lidí zahynuly. Připomněl, že tento tábor přežil i spisovatel Vladimír Mináč, i když se k těmto hrozným zkušenostem nechtěl vracet. Fico vysvětlil, že ve druhé světové válce nešlo jen o vojáky, ale také o „neuvěřitelné utrpení milionů civilistů a obětí nacistické persekuce a holokaustu“.

Podle jeho vyjádření by pochybovači měli na taková místa chodit každý rok alespoň na týdenní „převýchovu“, aby nepopírali historická fakta. Na závěr k německým vztahům doplnil, že na tuto návštěvu naváže 29. května cesta německého spolkového kancléře Friedricha Merze na Slovensko.

