19. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

11.05.2026 14:00 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Kontrakty motorové nafty na trhu pohonných hmot Českomoravské komoditní burzy Kladno se v 19. týdnu obchodovaly za průměrnou cenu 24,80 CZK/litr.

Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Celkem bylo zobchodováno 54 tisíc litrů nafty v hodnotě 1,3 milionu korun. Průměrná cena jednoho litru MON na trhu PHM Českomoravské komoditní burzy Kladno poklesla oproti hodnotě z minulého týdne o 2,1 procenta.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s pohonnými hmotami organizuje od roku 2019 v sekci Průmyslové komodity.

