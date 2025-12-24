„Cenzory tu nechceme.“ Pět Evropanů se do USA nepodívá, včetně bývalého pohlavára EU

Trumpova administrativa uvalila zákaz vstupu do USA vůči bývalému evropskému komisaři Thierry Bretonovi a čtyřem představitelům organizací zaměřených na boj proti šíření dezinformací. Důvodem má být hájení svobody slova amerických občanů. Sankciované osoby údajně prosazují cenzuru americké svobody slova prostřednictvím regulací, které umožňuje evropský Akt o digitálních službách (DSA).
„Evropští ideologové již příliš dlouho vedou organizované úsilí o donucení amerických platforem k trestání amerických názorů, které jim oponují. Trumpova administrativa již nebude tyto do očí bijící akty cenzury tolerovat. Dnes ministerstvo zahraničí podnikne kroky k zákazu vstupu do Spojených států předním osobnostem globálního cenzurně-průmyslového komplexu. Jsme připraveni a ochotni tento seznam rozšířit, pokud ostatní nezmění kurz,“ napsal na síti X ministr zahraničí USA Marco Rubio.
For far too long, ideologues in Europe have led organized efforts to coerce American platforms to punish American viewpoints they oppose. The Trump Administration will no longer tolerate these egregious acts of extraterritorial censorship.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 23, 2025
Jeho náměstkyně pro veřejnou diplomacii Sarah B. Rogersová poté oznámila sankce USA vůči osobám a organizacím zapojeným do globálního systému cenzury, které ohrožují svobodu slova Američanů. „Dnešní sankce cílí na ekosystém cenzury a nevládních organizací,“ uvedla na síti X.
Today, the United States issued SANCTIONS reinforcing the "red line" I invoked on @GBNEWS. Namely: extraterritorial censorship of Americans.— Under Secretary of State Sarah B. Rogers (@UnderSecPD) December 23, 2025
Sankce zahrnují zákaz vstupu do USA a cílí na evropské a britské politiky, úředníky a představitele neziskových organizací. Na seznamu nežádoucích osob se ocitl Thierry Breton, tvůrce Aktu o digitálních službách (DSA), Imran Ahmed, ředitel britsko-americké organizace Centrum pro boj proti digitální nenávisti (CCDH), Clare Melfordová, spoluzakladatelka a ředitelka organizace Globální index dezinformací (GDI), monitorující dezinformace, Anna-Lena von Hodenberg, spoluzakladatelka a ředitelka německé organizace HateAid, a Josephine Ballonová, výkonná ředitelka HateAid.
Červená linie proti cenzuře a USA na prvním místě
Rogersová zdůraznila, že jde o „červenou linii“ proti cenzuře a varovala před rozšířením seznamu, pokud nedojde ke změně. Vysvětlila, že kdo podněcuje cenzuru amerického projevu, není na americké půdě vítán.
Dále ujistila: „Nebojte se: i my usilujeme o transparentnost, pravdu a usmíření.“
Americký republikánský senátor Eric Schmitt, který již dříve navrhoval, aby Trumpova administrativa uvalila sankce na evropské a další zahraniční politiky prosazující cenzuru a omezování svobody slova, tento krok uvítal a za vyhlášení sankcí poděkoval. Na síti X napsal, že už bylo na čase. Uvedl, že tito zahraniční byrokraté a nevládní organizace představují pro jeho vlast podvratnou hrozbu. Svůj příspěvek zakončil slovy: „Takhle vypadá Amerika na prvním místě.“
Již dříve kritizoval evropské vlády za „tyranskou cenzuru“ svých občanů a varoval před snahou EU exportovat tyto praktiky do USA prostřednictvím globálních platforem a regulací, jako je Akt o digitálních službách (DSA), na jehož základě lze udělovat vysoké pokuty.
Foltýn se do USA hned tak nepodívá
Americké sankce přivítal Walter Kraft, asistent poslance Jaroslava Foldyny. „Vypadá to, že čelní představitelé EU (ale i bezvýznamná individua typu Foltýna) budou mít zákaz vstupu na území USA,“ publikoval Kraft na síti X.
Přístup americké administrativy naopak odmítá spisovatel Bruno Maçães. „Pokud se jedná o sankce proti evropským občanům, musí EU okamžitě reagovat recipročními sankcemi,“ navrhuje na síti X.
Marvin Baumann vyjádřil na síti X názor, že ze zákazu této platformy by Evropa profitovala. Přál by si evropskou sociální sít „bez Ruska a bez MAGA“.
Evropská komise uložila začátkem prosince platformě X Elona Muska pokutu 120 milionů eur, což je zhruba 140 milionů dolarů, za porušení transparentnosti podle Aktu o digitálních službách (DSA). Jedním z důvodů byl údajně klamavý design modrých ověřovacích značek, které nezaručují skutečnou verifikaci uživatelů a usnadňují podvody. Jedná se o první takovou sankci udělenou na základě DSA, která vyvolala ostré reakce z USA.
