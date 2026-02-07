Proti Zemanovi trhal Ústavu, Pavla hájí. Minář: „Změnili jsme názor“

Éru prezidenta Miloše Zemana doprovázely masivními protesty, které na pražskou Letnou přivedly statisíce lidí. Dnes se situace opakuje. Spolek Milion chvilek opět bije na poplach, tentokrát však nikoliv proti Hradu, ale na podporu prezidenta Petra Pavla v jeho vyhroceném sporu se stranou Motoristé sobě. Otázka, zda protesty dokážou otřást novou vládou, zůstává otevřená, stejně jako debata o tom, proč spolek změnil svůj dříve striktní výklad základního zákona země.
Moderátor Martin Veselovský v rozhovoru pro DVTV konfrontoval předsedu spolku Mikuláše Mináře s jeho vlastním činem z roku 2019, kdy na Hradčanském náměstí demonstrativně roztrhal výtisk Ústavy ČR. Tehdy Minář rezolutně odcitoval článek 68, podle kterého „prezident republiky jmenuje na návrh předsedy ostatní členy vlády“, a kritizoval Miloše Zemana za jakékoliv prodlevy či kladení podmínek. Veselovský se proto logicky zeptal, zda by Minář měl nyní přinést Ústavu ČR k roztrhání i Petru Pavlovi, který odmítá jmenovat Filipa Turka ministrem.
„Já moc děkuju za tuhle otázku. Tohle je kritika, která se na adresu našeho postupu často ozývá,“ reagoval Minář.
Přiznal, že spolek ještě v roce 2021 zastával stanovisko, že prezident skutečně jmenovat musí a že jde o jediný možný náležitý postup. Minář však otevřeně deklaroval názorový posun. Podle něj je otázka pravomocí v tuto chvíli v podstatě otevřená a nikdo na ni nezná přesnou odpověď.
Kdo je vinen současnou situací?
„Ono to totiž vycházelo tehdy z toho, že já jsem si nedokázal představit, že by někdy mohl nastat takový postup, jehož jsme svědky nyní,“ vysvětlil Minář s tím, že současné odmítnutí kandidáta není založeno na osobních antipatiích nebo na posuzování vzdělání, jako tomu bylo u Miloše Zemana.
Minář: Turek „schvaloval masové vraždy“
Podle Mináře se nyní reálně bavíme o tom, zda má být jmenován člověk, který podle něj „hajloval, schvaloval masové vraždy a je v rozporu s hodnotami, na kterých stojí tento stát“. Argumentoval, že ústavní právníci vidí pravdu „někde mezi“ a že prezident má jistý manévrovací prostor, pokud jsou okolnosti dostatečně vážné, například pokud by kandidát byl členem mafie nebo prokazatelným zahraničním agentem.
Veselovský však namítl, že rozdíl mezi dřívějším postojem a dneškem spočívá pouze v tom, že Milion chvilek změnil názor, nikoliv v tom, že by se změnila dikce Ústavy ČR.
Minář oponoval, že situace kolem Filipa Turka „napnula ústavní mechanismus k bezprecedentní zkoušce“ a že prezident Pavel vyhodnotil situaci jako „za hranou“. Podle Mináře by bylo nejlepším řešením, kdyby Andrej Babiš podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu, aby se jednou provždy vyjasnilo, zda měl Minář pravdu v roce 2019, nebo zda ji má Petr Pavel dnes. Rozdíl mezi dřívějším sporem o Jana Lipavského a současným sporem o Filipa Turka vidí Minář v tom, že u Lipavského šlo o Zemanovu „záminku“ ohledně vzdělání, zatímco u Turka jde o základní hodnoty úcty k lidským právům.
Minář: Ani Macinka „by neměl být ministrem“
Debata se následně stočila k osobě Petra Macinky, který už byl ministrem zahraničí jmenován. Veselovský se dotázal, proč spolek neprotestoval dříve proti němu. Minář odpověděl, že u Macinky zpočátku nebyly známy tak „flagrantní přestupky zákona“.
Moderátor však reagoval citacemi Macinkových výroků na adresu bývalého předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského. „Je to absolutní hovado, jehož fotr (Žid) snad dokonce pracoval pro gestapo a jeho matka prý psala rozsudky smrti pro Klementa Gottwalda. Křivá svině z ČSSD na Ústavním soudu. Facku si zasloužil,“ napsal údajně Macinka.
„To je evidentní, že ani tento člověk by neměl být ministrem zahraničí, člověkem, který má reprezentovat naši zemi,“ sdělil Minář a dodal, že tyto informace vyšly najevo až v posledních týdnech. Macinkovo chování označil za „nepřijatelné vydírání“. Republiku si podle něj bere „jako rukojmí“.
Babišovy sliby o vyřešení střetu zájmů byly „habaďůra“, míní Minář
Minář zkritizoval také vládu Andreje Babiše. Označil ji za projekt postavený na „mafiánském principu vzájemné beztrestnosti“. Podle něj vládu drží pohromadě pouze dohoda, že se její členové navzájem nevydají k trestnímu stíhání a umožní si uspokojit své sponzory skrze ministerstva. „Lidi to žene do ulic, ty SMS pana Macinky byly jen poslední kapka,“ pravil Minář.
Varoval před následováním „slovenského a maďarského scénáře“ a arogancí moci, která podle něj nerespektuje základní pravidla. Poukázal také na to, že Babišovy sliby o vyřešení střetu zájmů byly „habaďůra“, což prý dokládají nové informace o koncipování svěřenského fondu a miliardových dotacích pro Agroferf. Podle Mináře lidé tyto kroky velmi dobře vnímají a odmítají jen nečinně přihlížet.
Pokrytectví. Změna názoru?
Lidé rozhovor komentují na sociálních sítích. „Definice slova pokrytectví. Bojovník za demokracii, ale jen tu správnou, tu, která se hodí jemu. Vsadím se, že názorový oponent bude pro pana Mináře proruský a fašista. Jen aby se MCHPD netransformovalo podle západní Antify a nevyrazilo do ulic s kladivy,“ reagoval jeden z komentujících na síti X.
„Pan Mikuláš Minář ve videu tvrdí, že si neuměl představit situaci, kdy by prezident byl nucen jmenovat Filipa Turka, kterého zároveň spojuje s hajlováním a schvalováním masových vražd. To je silné obvinění. Přitom právě takové jednání by bylo trestným činem, a Filip Turek nebyl nikdy obviněn ani odsouzen. V tomhle okamžiku debata naráží na základní princip právního státu: presumpci neviny. Veřejné označení někoho za pachatele v demokratickém systému a to bez rozhodnutí soudu jsou druhorepublikové manýry před nástupem komunismu,“ upozorňuje jiný.
„Jednoduše pokrytectví a schovávání se za změnu názoru. A za 4 roky ho zase změní zpět, když se jim to bude hodit,“ přidal se další.
