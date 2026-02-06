Rajchl (PRO): Když o bezpečnosti naivně vykládá pirátská svazačka

SMÍCH JE NEPATŘIČNÝ
Možná už jste viděli srdceryvné vystoupení Katheriny Demetrashvili v Poslanecké sněmovně, v němž apeluje na poslance naší koalice, aby se nesmáli, protože smích je nepatřičný, když jde o naší bezepečnost.
Rád bych jí tímto sdělil, že my se nesmějeme bezpečnosti naší země, my se smějeme tomu, když o ní naivně vykládá pirátská svazačka, která o ní ví asi to samé, co já o moderním čínském baletu.
Naši bezpečnost neohrožuje žádné hybridní hrozby organizované GRU, nýbrž zejména masivní ukrajinská migrace a potenciální migrace muslimská.
Neznám žádného rodiče, kterým by zmlátila syna či znásilnila dceru ruská zpravodajská služba, ale znám rodiče, kterým to samé udělali ukrajinští výrostci, kteří zneužili institutu dočasné ochrany, aby obešli naši národní legislativu a dostali se na naše území, kde si začali hrát na novodobou šlechtu.
Mě skutečně nedojímají vaše bláboly o ohrožení demokratických hodnot a rozdělení naší společnosti, mě zajímá každodenní život obyčejných lidí v naší zemi.
Za ně jsem připraven bojovat já. Za jejich bezpečnost i za jejich svobodu veřejně šířit jejich názory o válce na Ukrajině a o tom vybájeném "přínosu" ukrajinských migrantů pro Českou republiku, aniž by se museli obávat trestně-právní represe iniciované těmito pokryteckými strážci eurounijní morálky.
Navzdory všem pirátům a jiným škůdcům naší země.
Zdravý rozum totiž musí vyhrát nad pseudomoralizovaním lepševické kavárny.
Jinak je s naší zemí amen.
JUDr. Jindřich Rajchl
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.