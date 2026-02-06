Senátor Bednář: Senát k posilování kohezních principů v české legislativě

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené senátorky, vážení senátoři.
Řetěz je jen tak silný, jak jsou silné nejslabší články. Stejně tak to je, co se týče České republiky a jejích krajů. Dlouhodobě se jak Podvýbor pro regiony v transformaci Poslanecké sněmovny, tak taktéž Senátu, ale také výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí zabývají kohezními principy v české legislativě. Dlouhodobě je patrné z různých grafů a vývoje, že minimálně dva ze tří strukturálně postižených krajů nečerpají odpovídající částky nebo není jim nabídnuta odpovídající částka pro to, aby dohnala ostatní regiony. Ten třetí region, Moravskoslezský, ten můj, je na tom o něco lépe, ale stále není lídrem, a možná nikdy jím nebude. Nicméně stále i v tomto regionu jsou patrné záležitosti z minula.
Vzhledem k tomu, že se na půdě Senátu dne 14. května 2005 v souvislosti s projednáváním evropských tisků K 038/15, N 039/15 a N 040/15 uskutečnil v podstatě, omlouvám se, kulatý stůl, opravdu podvýbor pro regiony v transformaci, stejně jako výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, navrhuje následující usnesení Senátu vůči většinou vládě a budoucím principům.
Já si dovolím to tedy nyní načíst, i když to máte před sebou, ale takto mi to bylo řečeno, že bych měl učinit. Usnesení Senátu z 12. schůze konané dne 2. července 2025, k posilování kohezních principů v české legislativě i v přístupu centrálních úřadů. V návaznosti na kulatý stůl k tématu posilování kohezních principů v české legislativě i v přístupu centrálních úřadů, který pořádal Podvýbor pro regiony v transformaci Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu České republiky dne 14. května 2025, v souvislosti s projednáváním evropských tisků číslo K 038/15, N 039/15 a N 040/15, na třetí schůzi podvýboru pro regiony v transformaci výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, dne 20. května 2025, a následné diskusi v návaznosti na přijaté usnesení per rollam č. 11 podvýboru pro regiony v transformaci výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, dne 30. května 2025. Senát Parlamentu České republiky
I. konstatuje, že
1. dlouhodobě selhává snaha státu o snižování regionálních rozdílů a rozvoj regionu označovaných jako strukturálně postižené kraje a hospodářsky a sociálně ohrožená území (HSOÚ),
2. z kohezních fondů dosud ve velké míře čerpaly bohatší regiony České republiky, což ke snižování vnitrostátních regionálních rozdílů nepřispělo a ani přispět nemohlo,
3. dotační systém v České republice je roztříštěný a spletitý a často z velké části neúčelně živí a vyčerpává sám sebe a dotační konzultanty a zprostředkovatele,
4. strukturálně postižené kraje se v České republice kryjí s uhelnými kraji, kde desítky let probíhala těžba uhlí, a návazně působil těžký průmysl a energetika, podepírající hospodářský vývoj celé země, a kde dnes potřebu rozsáhlé kohezní pomoci umocňuje potřeba podpory při odklonu od uhlí a přechodu ke klimaticky neutrálnímu hospodářství,
II. zdůrazňuje, že
1. účinné snižování hospodářských a sociálních rozdílů mezi regiony má zásadní význam pro konkurenceschopnost, soudržnost a odolnost České republiky,
2. bez rozhodné systémové a místně zakotvené změny přístupu k obnově a rozvoji strukturálně postižených regionů hrozí další prohlubování sociálních rozdílů, oslabování demokratické důvěry a ztráta konkurenceschopnosti České republiky,
III. má za to, že k úspěšnosti snahy státu o snižování regionálních rozdílů v České republice by významně přispělo,
1. přijetí zákona, který s dostatečnými ambicemi stanoví cíle, nástroje a principy vnitrostátní politiky ekonomické a sociální soudržnosti regionu, a k jejich naplňování a uplatňování určí rezortní úkoly a způsoby průběžného sledování a hodnocení výsledků,
2. důsledné zohledňování principu soudržnosti regionu při přípravě a schvalování právních norem i při jejich uplatňování v praxi státních orgánů,
3. promítnutí kohezního principu do rozpočtového určení daní,
IV. také vítá aktivity, které v oblasti regionální koheze vyvíjí, a to 1) vládní výbor pro regionální politiku a 2) ministerstvo pro místní rozvoj usilující o propojení klíčových aktérů kohezní politiky,
V. doporučuje vládě ČR
1. zařadit do plánu legislativních prací vlády ČR návrh zákona, který naplní představu dle odst. 3 bodu 1 tohoto usnesení a který vezme v potaz odstavce 1 a 2 tohoto usnesení,
2. rozpracovat varianty promítnutí kohezního principu do rozpočtového určení daní včetně rozpočtové bonifikace krajů podle počtu obyvatel v HSOÚ a obcí spadajících do HSOÚ a projednat je s partnery s cílem najít vhodné řešení,
3. do přípravy právních norem s podstatným vlivem na kohezní politiku účinně zapojovat klíčové aktéry včetně iniciativ Lex Aš a Echtregionů,
4. usilovat na evropské úrovni o posílení pokračování operačního programu Spravedlivá transformace po roce 2027,
5. zavádět do praxe téže nedotační kohezní nástroje včetně těch, které povedou k vyššímu zapojení soukromého sektoru do proměny regionu,
VI. pověřuje předsedu Senátu PČR, aby předložil toto usnesení předsedovi vlády ČR.
Od kolegů zkušenějších a znalejších vím, že těchto snah Senát již měl několik. Bohužel uplatnění následně nikdy nebylo optimální. Stále však věřím, že s vaší pomocí to tentokrát bude lepší.
Děkuji.
