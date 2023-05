„Černochová jela do USA políbit prsten. Srab!“ Křičelo se proti obranné smlouvě s USA

reklama

„Dáváme jedenáct vojenských areálů k dispozici. Jestli tohle není omezení suverenity, tak už nevím, co jiného. Jsou věci, které se dají změnit. Tato vláda tady bude možná ještě maximálně dva roky. Udělá ještě velký bordel, ale ten se dá napravit. Když přijde vláda, která to s Českou republikou bude myslet dobře. Ale tahle smlouva je napsaná tak, že ať přijde jakákoliv vláda, tak ji nikdo nevypoví. Přijde vám to normální?“ zahlásila šéfka komunistů Kateřina Konečná z pódia. Dav před ní zařval: „Neeeee…“ Byli jsme na Malostranském náměstí v Praze, kde se konal protest proti podpisu česko-americké smlouvy o obranné spolupráci.

A zařval motor

Nedaleko pódia se nacházel obrovský transparent: „Svět bez válek je možný, svět bez válek je nutný.“ Na jednom ze stánků byly vyvěšeny obrázky z válek, v nichž se angažovaly Spojené státy americké. Japonsko a atomový hřib, Irák a týrání vězňů v Abú Ghraíb, Vietnam a ponižování civilistů, bombardování v Jugoslávii a tak dále. O kus dál na zemi ležela mapa Česka s vojenskými areály s americkými vlajkami. Vojenské letiště v Pardubicích, vojenský újezd v Boleticích a tak dále. Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM), která demonstraci na Malostranské náměstí svolala, si na její přípravě dala záležet.

Mezitím se ale ozval řev motoru. To jeden z projíždějících motorkářů túroval motor, aby přehlušil projevy komunistů. Hned k němu přistoupili členové antikonfliktního týmu české policie a začali mu domlouvat. Reportér ParlamentníchListů.cz začal situaci fotit a jezdec se na něj osopil: „Jen si mě vyfoť, ty komunistickej zmrde.“

To nám řekla Konečná

ParlamentníListy.cz se jí zeptaly, jak by se nyní měli politici zachovat? „My ty poslance a senátory chceme konfrontovat. Mají v rukou smlouvu a buď ji podpoří, nebo ne. Také mohou donutit vládu, aby některé věci ve smlouvě změnila. Dokonce je to jejich povinnost, pokud tam některé věci nejsou jasné anebo když opravdu omezují suverenitu České republiky. Když můžete vzít veřejný majetek obcí a krajů a dát ho k dispozici Američanům, tak jde jednoznačně o omezení suverenity naší země. Když se to poslancům nebude líbit a budou mít rozum, tak vládu vyzvou ke změně smlouvy. Nesouhlasím s dodatky, protože když tady někdo chce mít jednotky, tak podepíše cokoliv. V ideálním případě by měla být smlouva zahozena pod stůl, protože k ničemu nevede. Vojáci NATO, které si sem zvou, jsou zde chráněni, mají své povinnosti a my máme svá práva, kdežto takhle nevýhodnou jednostrannou smlouvu tady nechci. Pokud poslanci chtějí dát Američanům najevo, že je mají raději než ostatní, tak ať to udělají jinak a neomezují suverenitu naší země.“

Podle ní by měla společná obrana Evropy vypadat jinak: „Máme tady Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), která je bohužel v tuto chvíli v útlumu. Ale jde o ideální rámec na to stavět evropskou obranu. Tedy vyrovnanou obranu, která se nebude zabývat jen tím, co chce ten nejsilnější. Fakt, že se toho Evropská unie ve prospěch NATO vzdává a sama nemá snahu něco takového dělat, je k pláči. Když Američané nebo NATO řekne, že potřebuje víc dodávek zbraní, tak většina evropských poslanců, já ne, pro to zvedne ruku. Je to ostuda a ukazuje to naši celoevropskou malost.“

Tak pravil Srp

Úterní demonstrace se zúčastnil i Karel Srp, dlouholetý předseda Jazzové sekce. „S tou smlouvou jednoznačně nesouhlasím. U mě je to horší o to, že jsem byl v podstatě šedesát let amerikanofilem. Šílené! Veškerá výchova a neškolní vzdělání mi to vštípily a teď tady musím demonstrovat proti smlouvě s USA.“ Podle něj by se měla obnovit povinná vojenská služba, která by trvala alespoň rok.

V pondělí prý do spolku Jazzové sekce – Artforum, které sídlí ve Valdštejnské ulici, zavítal turista, který mluvil rusky. „Ten solidně oblečený pán říkal, že je z Ukrajiny a projíždí Prahou do Švýcarska za manželkou a dítětem. Trochu jsme popili. Vytáhl z tašky dokumenty a mezi nimi byla vojenská knížka Sovětského svazu, protože byl tehdy důstojníkem. A představte si, že já lotr disidentská jsem měl poprvé v ruce vojenskou legitimaci SSSR,“ doplnil.

A přišli antikomunisti

„Fuck Putin“ a „Co Rusko neukradlo, to nemá. Ruský mír není svoboda“. To měli na zádech dva pánové, kteří se vmísili do davu. Na prsou měli nápisy: „Komunismus = lži, krádeže, vraždy. Členství v NATO a v EU. Záruka svobody a demokracie“ a „KSČM – posluhovači FSB a Kremlu. Ruská pátá kolona. Bezpečnostní riziko pro Česko. Komunistické režimy zavraždily sto milionů nevinných lidí.“

A hned začala výměna názorů. Antikomunisté: „Kdyby tady Babiš všechno nerozm***l, tak by se líp žilo. Babiš podporovaný komunistama.“ Paní z davu: „Sto milionů nevinných lidí komunisté nezavraždili, zavraždili je nacisté. Je vidět, že neznáte historii.“ Když se mezi demonstranty, kterých přišlo více než sto, objevila ruská vlajka, moderátor je z pódia vyzýval, aby nepoužívali vlajky jiných zemí.

