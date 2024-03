„Česká“ spořitelna? Kdepak. Její šéf chce Česko zbavit koruny, kvůli Putinovi

Předseda představenstva České spořitelny Tomáš Salomon vyzval k přijetí eura. Byl by to prý i dobrý signál ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi o síle eurozóny. Podle mnohých je to „frajerský“ krok, když k přijetí eura vyzývá někdo, komu se tím sníží vlastní příjmy. Ty si největší česká banka zajišťuje například nezvykle vysokými bankovními poplatky, jak vyšlo najevo koncem roku 2023.

reklama

Salomon, který je v čele České spořitelny od roku 2016, vyzval k přijetí eura. „Přijměme euro! Není to jen měna, ale i symbol silné EU, kterou potřebujeme a v níž máme být slyšet (jako se to daří s nákupem munice pro Ukrajinu). Navíc euro zvyšuje ochotu spojenců bránit před putinovským terorismem nejen Česko, ale i stabilitu eurozóny,“ napsal Salomon na síti X v rámci konání Fóra Hospodářských novin.

Přijměme euro! Není to jen měna ale i symbol silné EU, kterou potřebujeme a v níž máme být slyšet (jako se to daří s nákupem munice pro Ukrajinu). Navíc euro zvyšuje ochotu spojenců bránit před Putinovským terorismem nejen Česko, ale i stabilitu eurozóny. Díky @Forum_hn #Silnejsi pic.twitter.com/zvsj5wuVWk — Tomáš Salomon (@TSalomon_Sporka) March 27, 2024

S jeho slovy souhlasí komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk, který si vystačil s třemi vykřičníky.

Podle bývalého politika ODS Pavla Drobila tento názor od šéfa největší české banky zasluhuje palec nahoru. „… říká ten, kdo na držení koruny jednoznačně vydělává, takže za mě palec nahoru,“ reagoval Drobil.

… říká ten, kdo na držení koruny jednoznačně vydělává, takže za mě ?? https://t.co/ZoDhKhJDqZ — Pavel Drobil (@PDrobil) March 27, 2024

A podobně to vidí i viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. „Podpory přijetí eura od těch, kteří přechodem na jednotnou evropskou měnu přijdou o část svých příjmů, si vážím nejvíc. Jasně totiž ukazují, že jsou tu důležitější důvody,“ má jasno Špicar.

„Díky Tomáši Salomonovi za jasný postoj z pozice šéfa největší české banky a Hospodářským novinám za udržování tématu ve veřejném prostoru po novoročním projevu prezidenta Pavla,“ uvedl Špicar.

??



Podpory přijetí eura od těch, kteří přechodem na jednotnou evropskou měnu přijdou o část svých příjmů, si vážím nejvíc. Jasně totiž ukazují, že jsou tu důležitější důvody, viz níže ??



Díky @TSalomon_Sporka za jasný postoj z pozice šéfa největší české banky a @hospodarky za… https://t.co/y2ZP6nbpbt — Radek Špicar (@R_Spicar_SP_CR) March 27, 2024

Česká spořitelna se do internetových debat dostává v poslední době celkem pravidelně. Loni v dubnu například vyzvala VŠE, aby odvolala děkana Národohospodářské fakulty Miroslava Ševčíka s tím, že po jeho odvolání bude školu dál sponzorovat. Mnoho lidí takové kádrování rozezlilo a vyzvali k rušení účtů u České spořitelny, například politické hnutí Trikolora, za které Ševčík kandidoval v parlamentních volbách.

„Fajn, tak to pojďme dál řetězit, něco ve smyslu – vydírejte vysokou školu dál (stanovujte si podmínky) a my zrušíme u vás účet (stanovíme si podmínky). To je fér. Oni si mohou vybrat, koho budou sponzorovat, klienti zase, do jaké banky dají svoje peníze,“ reagoval poslanec ANO Patrik Nacher.

Největší česká banka poté svá slova vzala zpět. „Podporujeme studenty a studentské programy na celé VŠE, nemůžeme tedy svou podporu podmiňovat odvoláním či setrváním děkana jedné z fakult,“ uvedl mluvčí spořitelny Filip Hrubý.

Psali jsme: 169 korun za výběr z bankomatu? Bezpečnost a energie jsou drahé, vysvětluje spořitelna

Koncem loňského roku také vyšlo najevo, že Česká spořitelna nastavila nevídaně vysoký poplatek za výběr z bankomatu zahraniční kartou. Ten nasadila ve výši 169 korun za jednu transakci.

Svérázná politika výběru z bankomatů dost překvapila všechny včetně známého bojovníka proti obchodnickým nešvarům Janka Rubeše. Ten ukázal účtenku z bankomatu, kde výběr 200 korun skutečně stál 369 korun.

„Poplatek účtujeme proto, že správa bankomatů je velmi nákladná (pronájem lokality, energie, zajištění bezpečnosti a podobně),“ vysvětlovala spořitelna na sociální síti X.

To mnohé zčásti pobavilo a zčásti naštvalo. Nechápou totiž, v čem se výběr zákazníka liší od výběru jinou kartou z hlediska pronájmu lokality, spotřeby energie či zajištění bezpečnosti.

„Při výběru tuzemskou kartou jede bankomat asi na soláry a hlídá se sám :),“ smál se jeden zákazník.

„Že máte zapotřebí lhát a dělat ze sebe blbce... Když už nemáte koule na to přiznat, že škubat cizince je fajn byznys, je možná lepší se nevyjadřovat vůbec,“ poradil další.

Psali jsme: Fiala (SPD): Euro znamená nadvládu Bruselu a konec nezávislosti našeho státu Senátor Chalupský: Nechci s eurem zchudnout a přenechat náš průmysl konkurenci Osm z deseti podnikatelů chce zachovat českou korunu, citoval statistiky Vondráček Euro musí splnit naše podmínky, ne my nějaká kritéria! Šichtařová tvrdě proti tlaku elit

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE