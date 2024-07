„Česká televize nám to nikdy neřekne.“ Patnáct hodin, skoro třetina pro Babiše. Nebylo to jen zdržování

Čtvrteční úvodní sněmovní diskuse o růstu televizních a rozhlasových poplatků trvala 15 hodin. Z toho 4,5 hodiny (téměř jednu třetinu - pozn.red.) před poslanci mluvil Andrej Babiš, který svůj projev rovnou nazval obstrukčním.

Šéf hnutí ANO hovořil o tom, že k veřejnoprávním médiím musíme přistupovat jako k mediální divizi pětikoalice. „Stovky milionů korun tahle vláda dala médiím za věci, které jsme dělali my. Dělají různé nesmyslné kampaně. Stačí přečíst různé příspěvky na sociálních sítích, zvlášť twitteru, nebo síť X, kde řada novinářů otevřeně fandí a obhajuje Fialovu vládu a útočí na hnutí ANO a další opoziční strany. Mnoho z nich nabylo v této chráněné bublině dojem, že jsou slavní a hýbou veřejným děním,“ uvedl opozičník.

Kromě kritiky financování veřejnoprávních médií se zaměřil také na moderátory České televize, konkrétně pak Václava Moravce, který podle jeho slov není nestranný a objektivní: „Moderátor Moravce je hlásnou troubu pětikoalice a jejím loajálním obhájcem. Vždycky když tam jdete, tak kolik jich je? Dva na jednoho, tři na jednoho,“ uvedl k převaze vládních politiků nad těmi opozičními v pořadu Otázky Václava Moravce.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Příkladem za všechny byl jeho rozhovor před slovenskými parlamentními volbami, ve kterém kritizoval české a slovenské politiky. Václava Klause označil za gubernátora Putina v České republice. Dobře slyšíte, v uvozovkách. Moravec označil Václava Klause za gubernátora Putina v České republice. A pak na mě toxicky zaútočil, na můj slovenský původ. Ano, já jsem se narodil v Československu. A stěžujte si u Klause a Mečiara. A tohle říká člověk, který vede hlavní politickou debatu v České televizi a který vyučuje budoucí novináře na univerzitě. To je neuvěřitelné,“ uvedl Andrej Babiš konkrétní příklady, kdy si Václav Moravec nezachovává před kamerami objektivitu.

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 97% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 11743 lidí

V neposlední řadě Babiš zpochybňoval Moravcův projekt pro boj s dezinformacemi, na který od Googlu obdržel milion eur. „Další milion eur pro Moravce a spol. na hledání dezinformace, za tím je velký byznys. Americká technologická společnost Google poskytne významnou dotaci ve výši milion eur centru Václava Moravce na boj s dezinformacemi. Bude říkat: Všechno, co je hnutí ANO, to je špatně,“ pokračoval šéf hnutí ANO.

Psali jsme: Okamura řádil ve sněmovně: Moravec, Fridrichová. Stovky tisíc měsíčně?

Babiš v tomto kontextu také ostře odsoudil, že vláda premiéra Petra Fialy chce ke sporné novele zákona o veřejnoprávní České televizi a Českém rozhlasu (ČRo) přidat ustanovení, podle kterého má televize a rozhlas „přispívat k postupu proti dezinformacím“. „To jsou ty prvky totality. Provládní Česká televize a provládní rozhlas má přispívat k postupu proti dezinformacím. A víte, co je to dezinformace? Veškerá kritika nejhorší, nejprolhanější Fialovy vlády,“ hřímal na půdě sněmovny Babiš

„Tento úkol má rozšířit Ministerstvo kultury, tedy pan ministr Bek, říká, že má přispívat k postupu proti dezinformacím. Ten Bek, který má v nájmu byt za 57 tisíc korun, nechodí do práce, neudělá nic pro školství. Vymlčí se všechny ty kampeličky, dozimetry, to je neuvěřitelné,“ narážel Babiš na některé velké skandály vládních stran a jejich představitelů.

V souvislosti s vládou tak hovořil o nastupující totalitě. „Tato vládní pětikoalice stále víc a víc ukazuje novototalitní prvky v omezování svobody slova. Brutálně se zmocnili státu. Zavedli teror na všechny nezávislé instituce, na úředníky. Všichni se třesou hrůzou a strachem, že dostanou padáka, i nezávislé insitutice. Myslí si, že si mohou dovolit úplně vše, ta drzost je neuvěřitelná,“ hrozil se Andrej Babiš.

Označil za klíčové si ujasnit definici dezinformace. „Co je tedy dezinformace? Že pan premiér stále mluví, že naše frakce je proputinovská?“ zmínil novou frakci Patrioti pro Evropu, kterou v europarlamentu spoluzakládalo hnutí ANO, patří sem i Přísaha s Motoristy. „Je to sprostá lež. Proč stále mluvíte o nás a o Putinovi? Já jsem četl, že šest jeho kolegů z frakce ECR chtějí anektovat území Ukrajiny a fandí Putinovi, to samozřejmě nikdo nenapíše. My jsme do frakce šli, abychom bojovali proti ilegální migraci. Vidíme, co se děje v Británii, Francii – peklo. Takhle to může dopadnout i u nás, protože pětikoalice fandí ilegální migraci, protože potom se ti migranti stávají voliči,“ zdůraznil bývalý předsedy vlády.

Mimo jiné zdůraznil i překrucování historických milníků veřejnoprávními médii. „Můžeme se bavit o 17. listopadu, co se vždy vysílá. Teď chtějí zase měnit historii,“ zmínil, že stěžejním dnem byl 17. listopad 1989. „Jsem zvědavý, jak to bylo. Jak to tehdy bylo? Ti svazáci šli na Albertov na povolenou demonstraci komunistickým režimem, ne? Potom najednou byli revolucionáři. O naší historii naši mladí nevědí vůbec nic. Česká televize nám to nikdy neřekne. Proč by nám to říkali, když jejich zájem je udržet tuhle vládu co nejdéle u moci,“ dodal předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Z obou veřejnoprávních médií se podle jeho slov stal stát ve státě, kde se rozhoduje za zavřenými dveřmi, aby do finančních toků veřejnost neviděla.

V souvislosti s poplatky Babiš stejně jako Tomio Okamura (SPD) mluvil o plošné dani. Shodovali se v tom, že činnost veřejnoprávní televize a rozhlasu by měl hradit stát. Poplatek České televizi zvyšuje novela o 15 korun na 150 korun měsíčně a Českému rozhlasu o deset korun na 55 korun za měsíc. Projednávání vládní novely bude pokračovat v pátek po ukončení jiné, řádné schůze.