„Chci, aby měl Plzeňský kraj svého levicového poslance.“ Mladý lídr STAČILO! o kampani, bytech pro lidi, Babišovi i důvěře od Kateřiny Konečné

Proč se stal lídrem právě on? „Já jsem byl pozvaný před rokem na debatu o budoucnosti české levice. Tam jsem poznal řadu lidí z různých stran a uskupení. Pak mě oslovil Daniel Sterzik a následně i lidé z KSČM. Nešlo tehdy o lídra, spíš o přední pozici. Většinou se mluvilo o dvojce nebo trojce,“ popsal. O tom, že bude jednička, rozhodl podle svých slov až rozhovor s Kateřinou Konečnou. „Asi dvouhodinové setkání. Ptám se na program, její vizi. Nakonec jsem na to kývnul a koncem února mi bylo potvrzeno, že jsem lídr.“
Slušný výsledek, ne ego
Při kampani se setkává s voličskou skepsí i nadějí. Mladý věk ale není podle něj překážkou. „Mladá a střední generace dnes žije politiku na sítích, fyzicky na akce moc nechodí. Na mítinky chodí hlavně starší. Ti ocení osobní kontakt – a ano, někdy jsou překvapeni, že přichází kluk z ročníku 1998,“ směje se.
„Ten typický levicový volič nemá čas chodit na mítinky. Chodí na směny, dělá fyzicky náročné práce. Po šichtě už nemá energii poslouchat politiku. My to víme a přizpůsobujeme tomu komunikaci.“
Prokop oceňuje, že STAČILO! není jen reinkarnací KSČM. „Je to samostatný subjekt, ale s přizvanými členy z dalších stran – sociální demokraté, Moravané… Kandidátky si sestavujeme sami, nominace zvažujeme, ale finální rozhodnutí je na STAČILO!.“
Bydlení: Čísla mluví jasně
Nejsilněji však mluví, když přijde na jeho hlavní téma – dostupné bydlení. Prokop je dlouhodobým zastáncem vzniku státního stavebního holdingu. „Soukromý trh to neřeší. Developer staví tam, kde má jistotu návratnosti. Třeba v Klatovech se v prvním čtvrtletí postavily jednotky bytů. Jednotky! To je zoufalé.“
Kritikům odpovídá: „Ten holding by fungoval i jinde. Mohl by stavět nejen byty, ale i infrastrukturu. Vidíme to v Turecku, Saudské Arábii, Singapuru. Není to levicové šílenství. A není to jen o minulém režimu. Já dávám příklady i z Francie, Švédska. Všude, kde stát hrál aktivní roli, to fungovalo.“
„Produktivita práce ve stavebnictví u nás několik let klesá. Důvod? Množství malých firem, které nestíhají. Jeden velký hráč by to mohl kompenzovat.“
Změna režimu? „Nebudeme věšet“
Mnoho debat se točí kolem sloganu STAČILO! – „Změna režimu“. Prokop vysvětluje, že nejde o návrat do totality. „Je to o změně systému, ne o návratu. Jde o přímou demokracii, referendum. Lidi se ptají, jestli je budeme věšet. Ne, nikoho věšet nechceme. Ani tebe,“ obrací se směrem k moderátorovi.
Věří, že současný systém nefunguje. „Nejde jen o trh s byty. I ten sociální systém je děravý. Dáváme miliardy do příspěvků na bydlení, ale neřešíme podstatu. Je to záplatování děravého systému.“
Opozice, nebo vláda?
Na přímý dotaz, zda by chtěl vládnout, odpovídá opatrně: „Jsem skeptik. Záleží, jaká bude naše síla. Pokud bychom měli dost poslanců, mohli bychom Babiše posouvat doleva. Ale dnes to moc nevypadá. On i jeho lidé mluví o jednobarevné vládě. Ten prostor tam prostě nevidím.“
Výrok Havlíčka, že lidé si mají šetřit na důchody sami, zatímco firmy mají mít nižší daně, považuje za symptom: „Tohle je typický příklad, proč s nimi nemůžeme jít do vlády. Když přijde návrh na pomoc lidem – ano. Když budou chtít pomáhat korporacím, jsem proti.“
Kdo jsou spojenci?
Lubomíra Zaorálka respektuje pro jeho odbornost. „Pokud budeme mít oba mandát, dávám mu přednost v zahraniční politice. Má větší zkušenosti. Já bych se zaměřil spíš na bydlení.“
Zajímavé ocenění přišlo z nečekaného směru. „Sám jsem nevěděl, že mě v podcastu chválila Saša Uhlová z Alarmu. Prý autentický zástupce levice. No, to mě překvapilo. V minulosti mi nepublikovali článek, myslel jsem, že jsem v klatbě,“ směje se.
Ambice? Dvojciferný výsledek
„Vidíme trendy. Deset až jedenáct procent republikově, v Plzeňském kraji i dvanáct. Historicky tady levice mívá nadprůměr.“ Dává si ale pozor na přehnané ambice. „Víme, že rozhoduje poslední týden. Třetina lidí se rozhoduje těsně před volbami. Teď se ukáže, jestli jsme to odmakali dobře.“
„Doufám, že tam budeme. Ale ne proto, abychom tam seděli. Chci tam být, protože to lidi chtějí. A protože si zaslouží někoho, kdo je bude hájit. Kdo nebude uhýbat, když jde do tuhého.“
autor: Jan Procházka