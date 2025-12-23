Kam kráčíš, Evropo? A Česko, jen nemorální přívěsek! Mašín se do nás obul

Evropská unie schválila 90 miliard eur z unijního rozpočtu jako půjčku Ukrajině. Co vy na to?
Evropská unie již dříve půjčila Ukrajině 35 miliard eur, za kterou ručí všechny země EU včetně České republiky. Před pár dny Evropská unie schválila dalších 90 miliard eur. Tato půjčka nemůže být nikdy splacena. Za těchto 90 miliard však údajně nebudou ručit Česká republika, Slovensko a Maďarsko. Od České republiky je to dobré gesto, ale dluhopisy nebudou ani Ukrajinou ani Ruskem nikdy splaceny. Tuto půjčku bude platit daňový poplatník všech členských zemí EU. Pouhý příslib jakékoliv půjčky slouží k prodloužení války.
Sleduji komentáře v České republice. Jsem zastáncem Ukrajiny. Jde však o hodnoty, to je to základní. Byli jsme a jsem té zásady, že je nutné se postavit bezprávnému režimu i proti přesile. Během čtyřiceti let komunismu ztratili lidé této země schopnost rozlišovat hodnoty. Situace na Ukrajině nemá nic společného s tím, co se dělo v padesátých letech. Na Ukrajině není za co bojovat. Válka na Ukrajině je válkou dvou zkorumpovaných gangů.
Dnes je i v Česku korupce přijímána jako součást života. V ČR je běžné třeba dávat a přijímat úplatky za lékařskou pomoc nebo při vyřizování byrokratických procesů na úřadech. Není to považováno za korupci, je to bráno jako přirozený běh života. V USA je takové jednání naprosto nemyslitelné.
Tady v televizi mluvila Ukrajinka o korupci na Ukrajině a řekla, že za to nemůžou, že tento návyk pochází z minulosti z příslušnosti Ukrajiny k Sovětskému svazu. K této rodině patřila i Československá socialistická republika. Morální laťka v České republice je tak nízká, že lidé dnes nedokážou rozlišit, za co se na Ukrajině bojuje. Dávat někomu zbraně a říkat, že „oni bojují za nás“, je naprosto nemorální. Těší snad Čechy, že tam budou bojovat do posledního Ukrajince? A na hřbitovech mrtvých Ukrajinců pak budou zapalovat svíčky.
Vedle války na Ukrajině tady máme i obchodní válku, kterou vede západní svět s Čínou...
Základem je Green Deal, který vznikl jako politická reakce Evropské unie na klimatickou krizi pod vedením Grety Thunbergové. Souhlasím s názorem Motoristů na klimatickou krizi. Klimatická krize neexistuje; existuje jen klimatický aktivismus. V Evropě rostou „díky“ Green Dealu výrobní náklady a hrozí přesun výroby mimo Evropu. Země, které byly na špičce, se stanou zeměmi druhého světa, protože země třetího světa nemají ty zábrany a mají levnou energii. Již dnes předhonily Evropu. Green Deal zničil automobilový průmysl v Německu, na kterém z velké části závisí Česká republika.
Součástí zelené energie jsou emisní povolenky, které výrazně zdražují výrobu elektřiny a tepla. Emisní povolenky nepřímo dopadají i na občany, protože elektrárny, teplárny a plynárny si náklady na emisní povolenky započtou do konečné ceny energií dodávaných do jednotlivých domácností. V rámci ideologie dojde k řízeným blackoutům a k energetické chudobě. Evropská unie na základě vymyšlené zelené ideologie ničí trh a okrádá a ohrožuje občany členských států. Systém emisních povolenek je výsledkem evropské klimatické politiky vycházející z Pařížské dohody. Její kořeny sahají do 90. let, kdy se rozvíjela mezinárodní klimatická agenda, a kdy zároveň došlo k začlenění Číny a Indie do Světové obchodní organizace zásluhou Albrightové a Clintona.
Není snad účelem Green Dealu chránit přírodu a zlepšit podmínky k životu pro nás všechny?
Já jsem pro ochranu přírody a proti emisím například z automobilů. Právě proto se do aut montují katalyzátory a další technologie snižující znečištění. Problém je ale v tom, že v Indii a v Číně se těmito pravidly neřídí. Tyto země využívají situace k posílení své hospodářské pozice vůči Evropě a vůči Spojeným státům. Díky své politice získávají náskok, který Evropa není schopna dohnat.
Německo si zavřením jaderných elektráren utáhlo oprátku kolem krku svého průmyslu a směřuje k tomu, že se stane druhořadou zemí. Česká republika je v tomto směru pouze přívěskem. Kdyby byla skutečně samostatná, mohla by si energetickou a hospodářskou politiku nastavovat podle vlastních potřeb – a to od cen pohonných hmot až po elektřinu, kterou dnes dodává Německu, aby si ji od něj následně za vyšší cenu zase kupovala zpátky. Kam se to Česká republika dostala?
Je evropská energetická politika v rozporu sama se sebou, když EU sankcionuje Rusko, ale zároveň dál nakupuje jeho plyn?
Spojené státy investovaly miliardy dolarů do těžby ropy a plynu, jejichž přebytky chtějí exportovat. Náklady na těžbu a dopravu jsou vyšší než by bývaly ty, ze kterých Evropa těžila v minulosti. Ještě dnes v EU je sedm zemí, vedených Francií a Holandskem, které využívají mezeru v sankcích a přes intenzitu bojů a umírání Ukrajinců dodnes dovážejí plyn z Ruska, který je dodáván nejen do dalších zemí EU, ale se kterým též obchodují na světových trzích.
Francie v loňském roce zvýšila dovoz ruského plynu přibližně o 40 %, podobně postupovaly i ostatní země této sedmičky. Energie z Ruska budou dlouhodobě levnější než energie dovážené ze Spojených států. Pokud má Evropa dlouhodobě hospodářsky fungovat, bez levných energií z východu se neobejde. Zrychlené ukončení války na Ukrajině Evropě hospodářsky pomůže. Je v zájmu Evropy válku okamžitě ukončit. Každý den pokračování války znamená ekonomickou výhodu pro hospodářské konkurenty.
Posledně jste řekl, že USA musí zdvojnásobit výrobu energií. Proč tomu tak je, a jak k nedostatku energie bude přistupovat Evropa?
Evropská unie je brzdou pro nové technologie. Evropská komise zabraňuje firmám, jako jsou Tesla, Nvidia, Apple, Meta, Google, operovat v Evropě v plném měřítku možností, sledujících filozofii diverzity, rovnosti, inkluze (DEI). Tím tlačí technologii k nejslabšímu článku řetězce. Například Tesla nyní představila nový model automobilu nezávislý na lithiových bateriích. Přičemž 97 % všech součástí je vyrobeno v USA, výroba je naprosto automatizovaná, což tlačí cenu dolů. V Americe dnes nikdo nechce kupovat evropské elektroautomobily, které ztrácejí na hodnotě již v den nákupu.
Vysoký stupeň automatizace využívající umělé inteligence (AI) potřebuje obrovské množství energie. USA mají v úmyslu během příštích osmi let zdvojnásobit množství energie. Prezident Donald Trump chce v průběhu čtyř let postavit přes tisíc nových energetických generátorů, které k tomuto cíli mají přispět.
Evropa kvůli pokračující válce na Ukrajině a kvůli Green Dealu tohoto cíle dosáhnout nemůže. Quo vadis, EU?
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.