Vánoční Ivan Hoffman: Jednou za rok máme vzácnou příležitost zmlknout

O tichu kdosi moudře řekl, že není ničím samozřejmým. Ticho musí být vytvořeno. A k obnovení ticha, které panovalo té noci, kdy se v Betlémě narodil Ježíš, se nedopracujeme tím, že vypneme rádia, televize a mobily. Nepomůže ani vata do uší. Řeč je totiž o ztišení, které má nastat v našem nitru, abychom byli schopni naslouchat nevýslovnému. Takovým vnitřním tichem pak komunikujeme se všemi, kteří zde byli, jsou i budou. Tichem chvíle, kdy vše začalo, tichem chvíle, která nepomíjí.
Člověk nikdy nepřestane hledat smysl toho, co ho potkalo, čím je, k čemu směřuje. Protože ale hledáme cestu z bludiště, nemáme jistotu, za kterým rohem přijde poznání, a za kterým jenom další slepá cesta. V bludišti života není o ticho nouze. Nastane, když nám dojdou slova, když ztratíme řeč. Když ztratíme výmluvy, anebo argumenty. Existuje ticho místo odpovědi. Ticho umí být časem na rozmyšlenou, oddechovým časem. Anebo známe zlaté ticho těch, co moudře mlčí. A pak je ticho, co drtí toho, kdo ztratí naději.
Ticho je bezpečným přístavem, o kterém sní ztroskotanci. Je také trestem pro odhalené lháře. Ticho je hrozbou i nadějí, z ticha vše vzejde a v tichu skončí. Ticho je ale i to poslední, na co si najdeme čas, neboť jsme zaneprázdněni vším, co slyšíme a na co musíme reagovat. Ambicí zvuku je přehlušit ticho. Odtud zvuková kulisa, jež je současně pozadím, před kterým si připadáme více na živu, jakož i oponou, za kterou je skryto vše, čím nejsme.
Jak je rok dlouhý, máme toho tolik k řešení, že na ticho není čas. Vše je důležité, na všem záleží, ke všemu se musíme vyjádřit. Než vše prodiskutujeme, zanalyzujeme a okomentujeme, ticho musí počkat. Svět je plný hrozeb, které nelze vymlčet. A když se daří, hlučně slavit se přirozeně nabízí…
Vánoční ticho je výjimkou z pravidla. Je vzácnou příležitostí na krátký okamžik zmlknout. Oprostit se od všeho časného a pokusit se ve svátečním tichu vytušit přítomnost věčnosti. Věčnosti, která časnému dává smysl, která ohlašuje a ujišťuje, že to nakonec dobře dopadne. Příležitost nadechnout se vánočního ticha je zde, promarnit ji by byla škoda. Další příležitost přijde až za rok. Hezké vánoce!
