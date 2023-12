„Chyba policie, nebo jen smůla?“ Koluje detailní zápis ze dne střelby v Praze. Už se debatuje

reklama

Informaci o tomto postupu ocenil na twitterovém účtu Pavel Cimbál.

„Média už tu nepotřebujeme... Tohle přesně jsem totiž potřeboval vědět. A tak už to vím. Jen tak nějak odjinud. Ale tak je to v pořádku. Cenzura nikdy nikde pořádně nefungovala. Ani žádosti o to, aby se o tak důležité věci radši neinformovalo... Nezavádějte nám tu západní manýry!" uvedl.

Média už tu nepotřebujeme...



Tohle přesně jsem totiž potřeboval vědět. A tak už to vím. Jen tak nějak odjinud. Ale tak je to v pořádku. Cenzura nikdy nikde pořádně nefungovala. Ani žádosti o to, aby se o tak důležité věci radši neinformovalo...



Nezavádějte nám tu západní manýry! pic.twitter.com/LYJtiJoJHe — Pavel Cimbál ???? (@xcimbal) December 22, 2023

„Pane Cimbál... mohl byste, jako samozvaný expert na vše, ujasnit, co měly zasahující složky udělat? Vlítnout hromadně do budovy plné studentů a riskovat, že se tak aktivuje např. NVS, což bylo jako podezření? Vy jste úplně tupé hovado. Nic víc, nic míň..." zareagoval jeden z uživatelů.

„Proboha. O to, že jde o studenta dané fakulty, který tam po zuby ozbrojený míří, neznamená vycapit před vchod policejní dodávky a defilé uniformovaných příslušníků, zatímco hlavní budovu téže fakulty bude hlídat jeden pochůzkář... Že má filda 2 budovy vím i já, co tam nestudoval," odvětil Cimbál.

Fotogalerie: - Vražedný střelec eliminován

„Můžete odpovědět na danou otázku, nebo je to nad vaši inteligenci? Děkuji…" zeptal se opět uživatel.

Cimbál odvětil: „Třeba tam někoho poslat nebo tak něco, aby to nemusel řešit novinář mávající devatenáctkou Glockem, nebo fakt nevím... Zkuste zapojit pro změnu Vaši inteligenci..."

Ve 12.19 měla ZZS Středočeského kraje předávat na IOS KRP Stck akci s oznámením matky Davida K., že její syn jí poslal zprávu, kde píše o úmyslu spáchat sebevraždu a je na cestě do Prahy. Ve 12.46 byla vyžádána lokalizace mobilního telefonu Davida K. O minutu později byl v rodinném domě K. nalezen otec Davida Stanislav. Vedle těla údajně ležela sekera, příčina úmrtí známá není. Hlídka zde čeká na výjezd. Ve 12.51 se ukazuje, že mobilní telefon Davida K. byl naposledy aktivní ve 12.17. Ve 12.56 následně ve sklepě rodinného domu nalézají policisté improvizovaný nástražný výbušný systém, v domě je cítit plyn. Ve 13.15 je opětovně žádána další lokalizace mobilního telefonu Davida K. Ve 13.17 byla vytěžena matka Davida K. která uvedla, že syn měl jet kolem poledne autobusem na FF Univerzity Karlovy, kde studuje. O tři minuty později dostává policie informaci, že David K. má legálně registrovaných několik zbraní včetně dlouhých a tlumiče. Ve 13.49 je k dispozici informace, že David K. by měl mít vyučování v budově Filozofické fakulty v Celetné ulici. Tam doráží tři družstva SPJ Praha ve 13.57. Ve 14.09 je zjišťováno u děkanky, zda je David K. ve škole. Ve 14.22 vyklízí policie objekt v Celetné, kromě jedné třídy, kde by se měl David K. nacházet. Do ní policie ve 14.28 vstupuje, David K. v ní není. Ve 14.38 se podařilo lokalizovat mobilní telefon Davida K., ukazuje se, že byl v Revoluční ulici, asi 1,3 km od budovy FF UK v ulici Jana Palacha. Ve 14.59 je oznámena střelba na FF UK Jana Palacha, první hlídka je na místě v 15.05. Další hlídky dojíždějí o minutu později. V 15.08 hlídka hlásí, že osoba je úplně nahoře. V 15.09 bylo uzavřeno metro Staroměstská. V 15.14 je podezřelý viděn na střeše budovy FF UK u české vlajky. O dvě minuty později střílí na lidi skrz zábradlí. Do hlavy se měl podezřelý střelit dle zápisu v 15.20, krátce před tím měl házet výbušné nádoby. V 15.23 policie vyvádí osoby z budovy školy. V 15.42 potvrzena smrt pachatele. V 16.12 bylo poté potvrzeno, že v domě v Hostouni byl nalezen mrtev otec Davida K., zastřelen. V 16.46 pak byl dle zápisu předpoklad více než deseti mrtvých.

„Ukáže se, že jde o důležitý okamžik. Podívejte se na sled událostí podle policie: od 12:42 policie věděla, že byl nalezen mrtvý otec masového vraha, byl v širším okruhu podezřelých z Klánovic, držitel zbrojního průkazu několika zbraní, už nešlo jen o hledání ,sebevraha', policejní generál moc dobře věděl, na co se ptáme, protože věděl, že hlídka budovy na Palachově náměstí opustila. 13:27 Středočeši žádají Prahu o prošetření situace na Filozofické fakultě, vyklízení Celetné bylo od 14:22, hlášení o střelbě na Palachově náměstí je ze 14:59. Jestli je to vše chyba policie, nebo jen smůla, se ukáže, ale je to důležité pro poučení - nepodceňovat. Hysterické výkřiky pomatenců na síti X mě nezajímají," sdělil k harmonogramu také novinář Dalibor Balšínek.

Ukáže se, že jde o důležitý moment. Podívejte se na sled událostí podle policie: od 12:42 policie věděla, že byl nalezen mrtvý otec masového vraha, byl v širším okruhu podezřelých z Klánovic, držitele zbrojního průkazu několika zbraní, už nešlo jen o hledání "sebevraha",… https://t.co/FZWNuRuRsa — Dalibor Balšínek (@balsinek) December 22, 2023

Psali jsme: „Vlastnil jsem nelegálně zbraň. Chci zbroják. Postřílí další studenty...“ Hrozba přímo z ODS. A zděšení „O tomto se nemluví.“ Čeho si studenti nevšimli? Advokátka ke střelbě v Praze Svaz pacientů ČR: Kontrolujme zbrojní průkazy a způsobilost jejich držitelů každé dva roky! Rajchl (PRO): Naprosté lidské dno

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE