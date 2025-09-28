„Co tam dělali?“ Trump odpálil bombu o FBI

Dne 6. ledna 2021 se ve Washingtonu shromáždili příznivci Donalda Trumpa na protest proti výsledkům prezidentských voleb 2020. Po dopoledním pochodu „Zachraňte Ameriku“ se dav vydal ke Kapitolu, kde nejprve narazil na policejní ochranu. Demonstranti pak pronikli až do budovy Kapitolu a dočasně obsadili jednací sály obou komor Kongresu, který musel být evakuován.
I s odstupem let zůstává událost, připomínaná jako „útok na Kapitol“ či „6. leden“, předmětem značných nejasností.
V průběhu roku 2023 bylo zveřejněno asi 95 % kamerových záznamů z útoku na Kapitol z 6. ledna 2021. Zveřejněné záznamy však vyvolaly debatu o tom, zda nepokoje byly záměrně podníceny.
Některé záběry totiž ukazují, že policie použila gumové projektily a slzný plyn ještě před samotným vstupem demonstrantů do budovy, zatímco jiné nahrávky zachycují policisty, kteří demonstrantům umožňovali průchod do Kapitolu a dokonce je sami vedli chodbami. Část účastníků demonstrace si tím pádem ani nemusela být vědoma protiprávnosti svého jednání.
Za federální trestné činy bylo obviněno více než 1500 osob. Hned v první den svého druhého funkčního období Donald Trump udělil bezpodmínečnou milost všem ostatním osobám odsouzeným za trestné činy související s událostmi, které se odehrály v budově Kapitolu Spojených států nebo v její blízkosti dne 6. ledna 2021.
Nyní americký prezident na sociální platformě Truth Social naznačil, že s útokem na Kapitol měl co dočinění i Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Podle Trumpa bylo nově odhaleno, že FBI v rozporu s pravidly a protokoly nasadila do davu těsně před a během 6. ledna 2021 celkem 274 svých agentů.
„Je to tak, jak se nyní ukazuje, agenti FBI byli přítomni na protestu 6. ledna a pravděpodobně působili jako agitátoři a povstalci, ale rozhodně ne jako ‚představitelé orgánů činných v trestním řízení‘,“ napsal Trump. Takové zjištění by odporovalo opakovaným prohlášením tehdejšího ředitele FBI Christophera Wraye, který přítomnost agentů FBI popíral.
„Chci vědět, kdo jsou všichni tito takzvaní ‚agenti‘ a co dělali v ten nyní ‚historický‘ den. Mnoho velkých amerických vlastenců muselo zaplatit velmi vysokou cenu jen za lásku ke své zemi. Dlužím jim toto vyšetřování ‚špinavých policistů a zkorumpovaných politiků‘!“ pokračoval Trump.
Na Trumpovo prohlášení v sobotu zareagovalo i současné vedení FBI. Americký právník a od 21. února ředitel FBI, Kash Patel, pro server Fox News uvedl, že ačkoliv byli agenti v civilním oblečení při nepokojích 6. ledna 2021 skutečně přítomni, byli nasazeni až poté, co situace eskalovala, aby pomohli zvládnout dav.
„Agenti byli vysláni na misi k ovládnutí davu poté, co metropolitní policie vyhlásila nepokoje – což je v rozporu se standardy FBI,“ řekl Patel. „Bylo to selhání zkorumpovaného vedení, které lhalo Kongresu a americkému lidu o tom, co se skutečně stalo,“ dodal současný ředitel FBI.
autor: Alena Kratochvílová
