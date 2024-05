„Co ten Putin v pytli na mrtvoly, proruští švábi.“ Rakušan s výzvou ke klidu narazil

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se vrací k atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica a uvažuje nad tím, že na Slovensku selhala společenská debata. „A to jsme dopustili my, my politici,“ říká Rakušan a vyzývá, aby každý začal sám u sebe a odbourával příkopy. Lidé ale Rakušanovi připomínají kontroverzní vyvěšení Putina v pytli na mrtvoly nebo jeho slova o proruských švábech.

reklama

Slovenskem minulý týden otřásla střelba na premiéra Roberta Fica a politici jak na Slovensku, tak u nás začali přemýšlet, co k takovému činu vedlo. Všichni se shodují, že společnost je aktuálně velmi rozdělená, ale každý vidí příčiny někde jinde. Ministr vnitra Rakušan viní ze situace i politiky, a proto vyzval, aby se přestalo „ukazovat na druhé“ a každý začal při práci na uklidňování situace sám u sebe.

„Co se to na Slovensku stalo? Selhalo něco jiného než ochranka, selhala společenská diskuse, atmosféra. A to jsme dopustili my, my politici. Ale nejen my politici. Co s tím? Ne ukazovat na druhé, ale začít každý sám u sebe. I na to přišla řeč na Debatě bez cenzury,“ uvedl Rakušan na síti X.

Co se to na Slovensku stalo?

Selhalo něco jiného než ochranka, selhala společenská diskuse, atmosféra. A to jsme dopustili my, my politici. Ale nejen my politici.

Co s tím? Ne ukazovat na druhé, ale začít každý sám u sebe. I na to přišla řeč na Debatě bez cenzury. pic.twitter.com/RW3r7zrkVc — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) May 20, 2024

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Lidé s Rakušanem souhlasí a připomínají mu, že on také rád nálepkuje a dělá kontroverzní věci. Zmiňují zejména vyvěšení české a ukrajinské vlajky vedle pytle na mrtvoly s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

„Musím říci, že s vaší sebekritikou čím dál víc souhlasím,“ reaguje jeden z uživatelů a přidává fotku Ministerstva vnitra s kontroverzní „výzdobou“.

Musím říci, že s Vaší sebekritikou čím dál víc souhlasím. pic.twitter.com/AWGK2Lbawl — Bohuslav Coufal (@bcoufal) May 21, 2024

„Nechte prosím těch trapných komedií a dál si v klidu opakujte, že jste nejlepší, jedinečný, bezchybný a vyvolený. A hlavně pytle, nezapomeňte mít zásobu, ať se můžete chlubit a předvádět. V tom jste opravdu dobrý,“ přidává se další.

Nechte prosím těch trapných komedií a dál si v klidu opakujte, že jste nejlepší, jedinečný, bezchybný a vyvolený. A hlavně pytle, nezapomeňte mít zásobu, ať se můžete chlubit a předvádět. V tom jste opravdu dobrý. — Gaiva (@Jitka_GAIVA) May 20, 2024

„Jste to vy, kdo rozděluje společnost. Jen namátkou, jak to bylo u Karlovy univerzity, proč byl Putin v pytli pro mrtvoly, jak to je s dozimetrem? Proč dělíte slušné lidi na ‚proruské‘, šváby, populisty?“ stojí v dalším příspěvku.

Jste to Vy, kdo rozděluje společnost. Jen namátkou, jak to bylo u Karlovy univerzity, proč byl Putin v pytli pro mrtvoly, jak to je s dozimetrem? Proč dělíte slušné lidi na "proruské", šváby, populisty? — Jaroslav Beneš (@JaroslavBen) May 21, 2024

Jiní se pozastavují nad tím, že Rakušan nově zvolenému premiérovi Slovenska ani pořádně negratuloval.

„Vždyť jste se chovali jak idioti, když vyhrál Fico. Fůj, to byla ostuda,“ reagují lidé.

Vždyť jste se chovali jak idioti, když vyhrál Fico. Fůj to byla ostuda. — Michael Kaplan (@MichaelKap77578) May 20, 2024

„Proč se tak blbě ptáš, co se na Slovensku stalo. Danuše přirovná Fica k Hitlerovi, ty nejsi schopen pogratulovat vítězi svobodných demokratických voleb atd.,“ má jasno další, kdo může za rozdělování společnosti.

Proč se tak blbě ptáš co se na Slovensku stalo. Danuše přirovná Fica k Hitlerovi, ty nejsi schopen pogratulovat vítězí svobodných demokratických voleb atd. — FLIC (@rekmalyma) May 20, 2024

Psali jsme: Václavák ožije: Danko od Fica jede za Okamurou. A hvězda z Francie „Vrazi. Mafiáni. Zlo.“ SMER našel důkazy, kdo rozpoutal nenávist k Ficovi Svolávali svůj Majdan a teď volají po uklidnění? Co vyčetl psychiatr David z tváře Šimečky Proč tu pořád řešíte Babiše? Co Pekarová a omluva za Vondru? Dusno v ČT kvůli moderátorce

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE