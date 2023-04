„Co to hulil?“ Hřib vzal pohádky vážně. Jedni se smáli. Druzí se ptali

reklama

„Všimli jste si někdy, že sci-fi a fantasy města s lidským rozměrem vypadají úplně jinak, než města temných světů? Třeba takový Hobitín. Komunita tam funguje, lidé se potkávají, dělají oslavy, je tam bezpečno a útulno, jsou tam dobré sousedské vztahy. Stejně tak příjemně působí třeba planeta Naboo ze Star Wars. To znamená velkorysé prostory vhodné pro pěší. Vodní prvky a zahrady. Architektonicky vkusné stavby s úctou k tradicím.

A teď to srovnejte třeba s městem Gotham z Batmana. To má velkolepou architekturu, mrakodrapy, přitom je tam vysoká kriminalita, lidé jsou tlačeni do vedlejších uliček, člověk se skoro bojí vyjít ven. Podobně je to třeba v Blade Runnerovi. Je to odcizený individualizovaný svět. Technologicky je na výši, ale není to příjemné prostředí pro lidi, nevede to k tomu, aby město bylo přístupnější, aby si lidé byli blíž.

Takže chceme žít v železobetonových metropolích, jaké ožívaly třeba i v představách tvůrců začátku 20. století? Kde vše bylo podřízeno funkci a účelu a lidský rozměr vlastně úplně zmizel? (foto z filmu Metropolis od Fritze Langa). Nebo je nám bližší spíš představa Roklinky, kde se snoubí příroda s řemeslnou nádherou a kde se zkrátka dobře žije?“ uvažoval Hřib.

Všimli jste si někdy, že sci-fi a fantasy města s lidským rozměrem vypadají úplně jinak, než města temných světů? Třeba takový Hobitín. Komunita tam funguje, lidé se potkávají, dělají oslavy, je tam bezpečno a útulno, jsou tam dobré sousedské vztahy.

?? (1/6) pic.twitter.com/59riP0eGeB — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) April 17, 2023

Pro neznalé, Hobitín je vesnička z Pána prstenů, jejíž obyvatelstvo se živí zemědělstvím a je na hony vzdálená jakémukoliv dění a obyvatelům tento stav více než vyhovuje. Stejně tak Roklinka pochází z Pána prstenů, jedná se o sídlo nesmrtelných elfů. Elfové jsou už nepříliš početnou rasou, takže Roklinka taktéž netrpí přelidněním a jedná se o sídlo v podstatě exkluzivně elfské.

Theed je hlavní město planety Naboo v Hvězdných válkách. Jak vypadá v civilním životě je těžko říci, protože jak vypovídá název, ztvárněné je jen během invaze, kdy na ulicích moc živo není. Hřib ovšem zapomíná, že na Naboo se hojně používali speedery, tedy vznášedla, jež jsou v tomto fiktivním světě ekvivalent automobilů.

Jako negativní příklady naopak uvádí Gotham z komiksové série Batman. Ten na Hřibově obrázku pochází z filmu z roku 1989 a je celkem očividně inspirován New Yorkem, který se až do osmdesátých let potýkal s kriminalitou. Kriminalitu v New Yorku potřel až starosta Rusy Guliani, a to tím, že umožnil policii šacovat podezřelé na ulicích. Je otázkou, zda by tento přístup Hřib a Piráti schvalovali.

Metropole zobrazená ve filmu Blade Runner je pak americké Los Angeles v roce 2019. Zářivé neony, moderní budovy a stánkaři na ulicích jsou však inspirací z asijských metropolí. Metropolis pak vizuálně připomíná tehdy nové americké mrakodrapy. Obecně se tedy dá říci, že Hřib jako ideál ukazuje místa s nízkou hustotou obyvatelstva, naopak jako odstrašující příklad mu slouží města hustě obydlená a rušná.

Bývalý primátor svůj příspěvek ještě obhajoval. „Proč by koncept 15minutového města nemohl fungovat ve městech? Vždyť je to přece pohodlnější, pokud máte práci, nákupy i společenský život na dosah ruky a nemusíte kvůli tomu každý den cestovat hodiny přes celé město. Na vesnicích se naopak často dojíždí do daleka.“

Proč by koncept 15minutového města nemohl fungovat ve městech? Vždyť je to přece pohodlnější, pokud máte práci, nákupy i společenský život na dosah ruky a nemusíte kvůli tomu každý den cestovat hodiny přes celé město. Na vesnicích se naopak často dojíždí do daleka. ?? — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) April 17, 2023

Absurdity toho, co Hřib svým příspěvkem naznačuje, si všimlo hodně lidí a nestyděli se to dát bývalému primátorovi najevo. „Taky tam mají ohňostroje, všude jezdí koňské povozy, v hospodách se smí kouřit, zahrádky jsou nekomunitní a hlídané a na cizince koukají asi jako v SPD...“ připomenul jeden z nich Hřibovi ohledně Hobitína.

„Pirát dává za příklad dobře fungujícího města Hobitín, jehož občané jsou popisováni jako většinou dost sebestřední, nesnášející jakékoliv změny a cokoliv neobvyklého nebo cizího... ok,“ všímal si zastupitel z Prahy 10, Adam Šilar.

„Dobré sousedské vztahy jsou tam proto, že tam nejsou takoví zmrdi, jako jsou Piráti a Zelení, co chtějí vnucovat svůj způsob života ostatním lidem. Takhle jednoduché to je,“ nebral si servítky Michal Douša. „Těm progresivistům už doslova jeblo. Ti by v Praze nejradši lezli po stromech, jezdili rikšama a za tónů Krišny se povalovali v ulicích. Ranní modlitbou za třicítku a duhové cykloproužky by začínali svůj den. Komunitní sedánky s urbanisty by nařizovali jak naložit s penězi ostatních,“ přidal se Ondřej Procházka.

„Když se ze vsi o šesti a půl tisících obyvatel přestěhuješ do metropole a chceš z ní dělat Hobitín. To už prostě není ani vtipný,“ narážel Pavel Makal na Hřibův rodný Slavičín. „Panebože, tenhle člověk doopravdy dělal primátora,“ shrnul krátce Jan Provazník.

Pro PL zhodnotil Hřibova slova i politolog a šéf Motoristů sobě Petr Macinka. „Piráti evidentně přehodnotili svůj původní vlajkový koncept tzv. 15minutového města, takže se v Praze nyní můžeme nově těšit na koncept 15minutového lesa…“

Taky tam mají ohňostroje, všude jezdí koňské povozy, v hospodách se smí kouřit, zahrádky jsou nekomunitní a hlídané a na cizince koukají asi jako v SPD... https://t.co/lDkIvgv9cB — Legoshi Haru???????????????????????????????????‍?? (@DanielHola15) April 18, 2023

Pirát dává za příklad dobře fungujícího města Hobitín, jehož občané jsou popisováni jako většinou dost sebestřední, nesnášející jakékoliv změny a cokoliv neobvyklého nebo cizího... ok https://t.co/uPoOthX6jM — Adam Šilar (@adamsilar) April 18, 2023

Dobré sousedské vztahy jsou tam proto, že tam nejsou takoví zmrdi jako jsou Piráti a Zelení, co chtějí vnucovat svůj způsob života ostatním lidem. Takhle jednoduché to je. https://t.co/9NduoafxfI — Michal Douša (@michal_dousa) April 18, 2023

Těm progresivistům už doslova jeblo.Ti by v Praze nejradši lezli po stromech, jezdili rikšama a za tónů Krišny se povalovali v ulicích. Ranní modlitbou za třicítku a duhové cykloproužky by začínali svůj den. Komunitní sedánky s urbanisty by nařizovali jak naložit s penězi ostatních https://t.co/7iUvFFZILt — Ondra Prochazka (@ondraprochazka) April 17, 2023

Panebože, tenhle člověk doopravdy dělal primátora. https://t.co/GLCHb1K9BR — Honza Provazník (@honza_provaznik) April 17, 2023

Poměrně časté také byly spekulace, pod vlivem jaké drogy tento příspěvek Zdeněk Hřib napsal. „Exprimátor se obětoval a v rámci příprav legislativy ohledně marihuany se přihlásil jako dobrovolník na testování vzorků,“ mínil jeden uživatel sociální sítě. „Tak já nevím... Já mám taky rád Středozem, ale od politiků bych rád, aby nehulili a nemysleli si, že jsou v ní,“ přidal se další.

Honza pro změnu mínil, že bývalý primátor nehulil, jen si vzal marihuanou okořeněný koláček. Další si myslel, že náměstek spolu s další pirátkou něco šňupali, třetí podezříval halucinogenní houby.

Exprimátor se obětoval a v rámci příprav legislativy ohledně marihuany se přihlásil jako dobrovolník na testování vzorků.



Nejspíš. https://t.co/yQURKEf1TW — Mapoc ???? (@maryos_cz) April 17, 2023

Tak já nevím ... Já mám taky rád Středozem, ale od politiků bych rád, aby nehulili a nemysleli si, že jsou v ní. https://t.co/AjRoQzC6E8 — Dr. Misanthrope (@differentdoktor) April 17, 2023

POV: Dělali jste primátora velkoměsta, abyste z něj udělali Slavičín.



Nebo měli pirátskou schůzi a Zdenda si neprozřetelně dal sušenky ??‍>? https://t.co/LL9FA0pTwQ — Honza Cucu (@HonzaCucu) April 17, 2023

Koukám, dnes Zdenda šňupe spolu s @bara_soukup ??????



To je jedna perla vedle druhé … takže polňačka jako cyklodálnice nestačí. Rovnou budeme srovnávat Hobitín s Gotham City ???? https://t.co/HV1pVqnT0c — George H.?? (@GeorgeHaidarA) April 17, 2023

Když čtu Hřiba jak argumentuje Hobitínem, tak si říkám, jestli jsem omylem nesnědl houby já nebo on. Vozíčkáři musí být v tom Hobitíně blahem bez sebe. Jsem fanda zelených měst, ale argumentovat fantasy městy je hodně silný matroš. https://t.co/ziO01iYGZy — plama (@pl4ma) April 17, 2023

