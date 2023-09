„Co to mělo být?“ Nacher byl v rozhlase. Pak se mstil moderátorovi

reklama

„Až někdo bude váhat, zda jsou veřejnoprávní média skutečně objektivní a nestranná, ať si pustí můj včerejší odpolední rozhovor na ČRo od 18.10. Možná pak pochopí, proč stále více lidí označuje veřejnoprávní média jako média provládní,“ píše na svém facebookovém profilu poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher.

„Moderátor Kroc si poněkud spletl, koho má vlastně jako novinář hlídat a ‚grilovat‘ – jestli toho, kdo vládne a rozhoduje (koalici), nebo toho, kdo vládu kontroluje (opozici),“ stěžoval si Nacher.

„Že se ocitnu v pozici, kdy celý pořad budu odpovídat na moderátorovy dotazy, co kdo řekl a proč to řekl a že se vůbec nedostaneme k podstatě věci, tedy ke zvyšování daní a našim pozměňovacím návrhům, že moderátor bude opozici tepat za načítání bodů na program řádné schůze a záměrně vybere ty, které pro veřejnost nemusí znít tak důležitě (připomínám a upozorňuji, že vláda opakovaně ruší interpelace, takže se opozice nemůže ptát), to všechno bylo nepříjemné, ale bohužel celkem očekávatelné,“ řekl Nacher, který se ve vysílání vyjadřoval k výrokům předsedy hnutí ANO Andreje Babiše v Poslanecké sněmovně. Odmítal odpovídat, zda ty výroky byly za hranou nebo ne. „Na to neexistuje dichotomická ano, nebo ne,“ podotkl Nacher ve vysílání.

„Co ovšem bylo pro mě absolutně za hranou, byla sugestivní otázka moderátora, že mě jednání už přestalo zřejmě zajímat, když jsem opustil Sněmovnu (tuto informaci obdržel od produkční, které jsem sdělil, odkud se mohu po telefonu připojit). Ne, dovolil jsem si odjet vyzvednout syna z fotbalu, dovést ho domů a pak se přes skype účastnit pořadu 90 na ČT. Večer jsem ve Sněmovně už zase byl zpět a vystupoval, reagoval a dnes budu načítat svoje pozměňovací návrhy (5x, změny stavebního spoření). Kolikrát se ale Český rozhlas takhle zeptá ministrů, kteří se jednání Sněmovny pravidelně neúčastní? Proč se stejně nezeptal moderátor Kroc druhého hosta, koaličního poslance, kde má své kolegy v poloprázdné Sněmovně?“ zeptal se Nacher. Rozhorleně hovořil i ve vysílání, kdy se po ukončení relace moderátorem snažil domoci slova, ale moderátor již končil daný pořad z důvodu, že čas vypršel.

„Leckomu by se mohlo zdát (a možná oprávněně), že to byla od moderátora Kroce odveta za naši kritiku zvyšování koncesionářských poplatků. Mně se tím potvrzuje, že náš návrh na zrušení poplatků je na místě, protože teď aktuálně je jejich zvýšení či nezvýšení čistě politickým rozhodnutím, a právě politický postoj odráží pozitivní nebo negativní přístup, chcete-li sympatie či antipatie některých novinářů, kteří neumějí zachovat profesionální odstup a nestrannost. Veřejnoprávní média by měla být financována z rozpočtu, a pokud bychom od začátku nastavili automatický mechanismus plateb včetně pravidel valorizace, tak bychom je i absolutně zbavili politické závislosti. A spekulacím by byl konec…“ zakončil.

