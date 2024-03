„Dědka nadopovali, aby vydržel.“ Klvaňa se rozplýval nad Bidenem. Zvrhlo se to

reklama

Prezident Spojených států amerických v pátek ráno v Kongresu přednesl svou tradiční zprávu o stavu unie. Během projevu se dotkl témat, která znepokojují jeho demokratické voliče, včetně obav ohledně jeho vyššího věku, tak i jeho politického rivala Donalda Trumpa, se kterým se pravděpodobně utká v listopadových prezidentských volbách.

O Bidenově plamenné řeči informovala americká CNN. „Výsledkem byla nejbouřlivější zpráva o stavu unie za poslední roky, kdy sněmovna překypovala předvolebním štěstím,“ uvádí CNN.

Během proslovu opakovaně upozorňoval na rozdíl mezi demokraty a republikány, ať už v otázce daní, potratů nebo právě ve srovnání s Trumpem.

Přitom citoval i bývalého amerického prezidenta Ronalda Reagana a citoval jeho projev, během kterého na adresu Gorbačova řekl „Strhněte tu zeď!“ a Reagan vyzval generálního tajemníka Komunistické strany Sovětského svazu Michaila Gorbačova, aby otevřel Berlínskou zeď, která od roku 1961 obklopovala Západní Berlín.

Právě citování Reagana někteří na sociální síti Bidenovi také vyčetli: „Jaká drzost a nepoctivost, když Biden chválí Reaganův projev ‚Strhněte tu zeď‘. Tehdy Reagana odsoudil za to, že nebezpečně provokoval Sověty.“

„Biden se včera v Kongresu dobře bavil a bylo to znát,“ napsal na síť X Tomáš Klvaňa s nadšením nad slovy amerického prezidenta, který hodnotil stav Spojených států. „V takových chvílích to mají republikáni a jejich foxapandisté se svými povídačkami o senilním prezidentovi bez dostatečné energie těžké: ta srážka s realitou musí bolet,“ narážel Klvaňa na americkou televizi Fox News, která stojí tradičně na straně republikánů.

Jeho nadšení zkrotili diskutující. „To by mě zajímalo, co mu dali za matroš, to chci taky,“ komentoval ironicky pod příspěvkem diskutující na X vystupující pod jménem Bič boží. Klvaňa takovou odpověď nenechal jen tak ležet a hned ji obrátil ve smeč. „Jo, to teď jede propaganda na Foxu, že byl na drogách,“ odpověděl.

„To že dědka na chvíli nadopovali, a že to vydrželo celou hodinu, je slušný úspěch medicíny USA. Už na odchodu Joe Biden nevěděl, kde je a kam má jít dál. V USA je to video na odchodnou virální hit,“ nedal Klvaňovu nadšení dlouhý život Pedro Kompi.

Našel se i komentující, který nevidí výhru pro USA ani v Bidenovi, ani v Trumpovi. „Senilní jsou oba, Biden je větší svině, chodí a přemýšlí z posledních sil. Zvolit si leadra v takovém stavu, to je možné jen u lidi. Zvířata si za vůdce smečky nikdy nezvolí slabého jedince,“ zmínil Mr. Limping.

Nadšení Klvaňovi zkrotil další komentář. „Lepší lidé nás pravidelně zásobují moudry o Putinových dvojnících…“ vyjevil podezření, že se jednalo o Bidenova dvojníka, stejně, jako se veřejně za poslední dva roky spekuluje o existenci dvojníků Vladimira Putina. „Každopádně – jedním donekonečna nacvičovaným a drogami podepřeným vystoupením nesmažeš ty stovky předchozích lapsů!“ myslí si Martin Koval na síti X. Narážel tím na přehmaty Bidenova působení, kdy na veřejnosti gratuloval nebo salutoval neexistujícím lidem, zmateně odcházel od řečniště nebo pronášel nesmyslná slova.

