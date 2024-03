„Dělat z holek kluky, to je trendy“. Senátorka nad „transfobní knihou“ hovoří o pokusech na dětech

reklama

Kniha Nevratné poškození, s podtitulem Jak naše dcery propadají transgenderové mánii, budila rozruch už v anglickém originále. Autorka Abigail Shrierová je totiž uznávanou novinářkou, jejíž názorové sloupky vycházely i ve Wall Street Journal. Kniha byla po vydání v roce 2020 oceněna mezi knihami roku v prestižním časopise The Economist a rovněž v britských The Times, kde recenzenti oceňovali uchopení doposud neprobádaného tématu.

Při prezentaci knihy promovaná psycholožka (z Oxfordské univerzity, vedle právnického diplomu z Yale) hovořila o tom, že části transsexuálů skutečně může „přeoperování“ pomoci, jedná se ale pravděpodobně pouze o vzácnou menšinu. Navíc z dat došla k názoru, že se to týká více chlapců.

„Tisíciprocentní nárůst v transidentifikaci zejména u dívek v průběhu několika málo let je pak hlavně dílem toho, jak je zobrazována v masové kultuře a ve školách,“ uvedla při vystoupení na konzervativní platformě PragerU.

V té době se jako „transgender“ označovala dvě procenta amerických středoškoláků, a v drtivé většině to byly dívky. Jen mezi lety 2016 a 2017 se zčtyřnásobil počet žen, které v USA požádaly o chirurgickou změnu pohlaví.

Genderová dysforie – závažný nesoulad s vlastním biologickým pohlavím, se podle autorky studuje už více než sto let. Současná vlna „trans“ holčiček se však zcela vymykala dosavadním popsaným průběhům tohoto stavu. Proto i vědci z Brownovy univerzity docházeli k názoru, že se jedná spíše o módu pod vlivem vrstevníků a sociálních médií.

Na YouTube, Instagramu a dalších přibývajících sociálních sítích se v té době objevovali populární influenceři, kteří trvali na tom, že pokud se ve svém těle necítíte dobře, jste pravděpodobně trans. Někteří dokonce přímo doporučovali konkrétní hormonální terapie, které všechny tyto problémy odstraní.

V podstatě se tedy jedná o zvrhlou nabídku lákavé rychlé pomoci proti psychickým problémům puberty, která v generaci současné mládeže z mnoha důvodů skutečně má rekordně úzkostný a depresivní průběh.

Na to všechno kniha upozorňovala. Okamžitě ji ale začala zpochybňovat řada transgender aktivistů, kteří ji označovali jako „nevědeckou“ nebo „transfobní“.

Pod tlakem petic a kampaní na sociálních sítích ji na kratší či delší dobu stáhla řada internetových vydavatelství, globální Amazon zastavil ke knize reklamní kampaň, ale nepřestal ji prodávat.

Boje se přenesly do amerických a kanadských knihoven, které čelily tlaku, aby dílo nenabízely k zápůjčce, v Halifaxu běžela petice za stažení dvou výtisků z místní knihovny. Ta to odmítla s poukazem na svobodu projevu, za což s ní přerušil spolupráci pořadatel místního Pride pochodu.

V roce 2024 vydavatelství Albatros, orientující se na dětské čtenáře, avizovalo české vydání knihy Abigail Shrierové. Na překlad najalo překladatelku Romanu Hegedüsovou, která se specializuje na překlady knih o výchově a celkově publikaci zjevně věnovalo velkou pozornost. Kniha už se objevila v nabídce knihkupeckých portálů.

Následně ale i na českých sociálních sítích propukly vášně.

Kdo nevěděl, o co jde, toho zasvětil komentář na literárním webu itvar.cz, který pod názvem Nevratné poškození knižního trhu sepsala „nakladatelská editorka“ a básnířka, vystupující pod označením Kino peklo.

„Nechce se věřit, že by se nakladatelství spadající pod Albatros Media chtělo na něčem takovém podílet. Nechce se věřit, že by něco takového byl snad záměr. Nechce se věřit, že by společnost Albatros Media chtěla mít vlastní Naše vojsko v trendy podobě,“ začala zostra srovnáním s vydavatelstvím, které nesnášejí všichni pokrokoví aktivisté.

Pak se obrátila na zaměstnance vydavatelství, o kterých prý ví, že s vydáním nesouhlasí.

A vytkla vydavatelství, že chce na tématu vydělávat. „Kvír témata jsou zkrátka trend. Nikoli však proto, že by se jednalo o nějakou zlou, ‚wokistickou‘ ideologii, ale pouze proto, že jako taková tato témata skýtají prostředek k rozšíření vlastního kapitálu. Ekonomického, sociálního… Zkrátka se to dá patřičně vytěžit,“ psala Kino peklo.

„Kvír lidé“ prý nechtějí nic než klid k životu, ale nikdo jim ho nechce dopřát.

Pak rozporovala teorii ROGD, kterou prý šíří všichni transfobové, a rovnou na několik ukázala jmény. A popsala trudný úděl trans lidí v některých „bigotních“ státech USA. „Nechce se věřit, že by se nakladatelství spadající pod Albatros Media chtělo na něčem takovém podílet. Nechce se věřit, že by něco takového byl snad záměr,“ domlouvá.

Snaha vydavatelství o zisk podle autorky probíhá „za cenu toho, že ta kniha může ublížit řadě lidí a jde o propagaci hnutí omezujících lidská práva a lidi samotné“.

„Když jde o peníze, hodí se doslova cokoli, i kdyby to ladilo jen s hrníčkem s pobobiznou Pinocheta, Trumpa či Bolsonara,“ uzavřela.

Následoval tlak na knihkupectví, i na samotné vydavatelství Albatros.

Knižní klub si třeba mohl přečíst: „Nechápu, jak může být někdo tak debilní, aby něco takového napsal. Ta autorka by se měla stydět za svojí existenci. A vůbec Albatros by se měl taky stydět, že tohle podporuje,“ psala osoba podepsaná jako Chris Továrek. Nad těmito stránkami podle ní vzniknou další transffobové, kteří pak „nám“ budou ubližovat.

Knihkupectví odpovědělo: „Předpokládáme, že nakladatel se nijak neztotožňuje s obsahem knihy. Titul byl již navíc stažen z nabídky nakladatele. My jej rovněž nemáme v nabídce.“

Podobně zareagovali i další knihkupci.

Booktook ji původně avizoval slovy: Dívky, které by dřív prožívaly těžkou pubertu ve smyslu hledání sebe sama, najednou netouží po ničem menším než je tranzice – tedy přeměna v muže. Ve středu dopoledne už ale byla z nabídky stažena.

Podobně vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk knihu stáhlo. Původně přitom byla poutána slovy: Autorka odvážně ohledává tento fenomén a přináší svědectví o tom, jak se může ochrana dětí zvrtnout v jejich ohrožení.

Na stránkách internetových prodejců se po rozkliknutí nabídky objevují klasické hlášky ve stylu „hledanou stránku jsme nenašli“ nebo „produkt již není dostupný“.

Vydavatelství Albatros se již připravenou knihu skutečně rozhodlo nevydat.

A na sociálních sítích se mnozí radovali z vítězství. „Nakladatelství nedávno vydalo například knihy jako Melissa nebo Třeťák a profilovalo se, že vyloženě podporují queer lidi – mimo jiné i účastí na benefičních akcích. Proto bylo rozhodnutí o vydání knihy zrovna od tohoto vydavatelství velkým šokem. Zdravý rozum ale zřejmě zvítězil nad konzervativní ideologií a Albatros knihu nevydá. Více informací k tomu by mělo být brzo k dispozici,“ padlo mimo jiné.

Zajímal nás pohled samotného vydavatelství Albatros, které se prezentuje svou „misí“: „Otevíráme světy příběhů a poznání. Naše knihy ve všech podobách obohacují život dětem i dospělým. Přispíváme k rozvoji jednotlivce, kultury a celé společnosti.“ Důraz klade na obohacení života lidem, odpovědnost za morální rozvoj a výchovu, a férový a etický přístup ve všem, co dělá.

Prostřednictvím Nadace Albatros pak podporuje mnoho progresivních aktivit, třeba již v roce 2017 spolupracovalo se společností Bohumila Kartouse EDUIn na výzkumu podpory školské inkluze.

„Zařazení tohoto titulu do edičního plánu vyvolalo u části našich čtenářů i zaměstnanců silné a rozporuplné reakce. Obdobné reakce provázely konec konců vydání titulu i ve světě, abychom si však byli jistí, že nezpůsobíme žádnému z našich čtenářů újmu, rozhodli jsme se knihu i její zpracování tématu znovu podrobně posoudit. Toto posouzení, jehož součástí byla kromě pohledu zaměstnanců a čtenářů také další důkladná analýza ze strany odborníků, představovalo déletrvající pečlivý proces, na jehož konci jsme dospěli k rozhodnutí knihu nevydat,“ vysvětlovala tisková mluvčí vydavatelství Jana Fikotová.

„Máme blízký vztah k mladé čtenářské generaci, a to nejen vydávanou produkcí, ale i skrze největší středoevropský festival young adult literatury pod názvem HumbookFest. Proto nám není lhostejný různorodý pohled na knihy s tematikou, která se dotýká především této skupiny čtenářů. Do posouzení publikace jsme tak mimo odborníky zahrnuli i členy komunity kolem Humbooku či naše zaměstnance. Jejich názor byl jedním z dílků našeho konečného rozhodnutí,“ doplnil pro ParlamentníListy.cz generální ředitel vydavatelství Václav Kadlec.

Albatros podle vyjádření k posuzování titulů týkajících se citlivých otázek, které souvisí s problematikou LGBTQ, přistupuje odpovědně.

Ředitel Václav Kadlec vysvětlil rozhodnutí o nevydání tak, že v poměřování principu plurality názorů a potenciálního negativního dopadu textu na životy našich čtenářů převážil druhý zájem.

Kniha podle něj byla určena rodičům coby rádcům dospívajících dívek v těžkých životních situacích, a proto bylo riziko negativního dopadu vnímáno citlivěji a nakonec převážilo.

Senátorka a rodinná advokátka Daniela Kovářová ale upozorňuje, že na toto téma existuje již mnoho let seriózní odborná literatura.

„Na základě mnoha průzkumů svědčí o tom, že dělat z chlapců holky a z holek kluky jen proto, že to frčí, že to je v módě, že to je trendy, že to je progresivní, přináší ohromná rizika na duševním i psychickém zdraví pokusných dětí,“ dodává pro ParlamentníListy.cz právnička.

Bohužel se podle ní začínají množit případy, kdy „pokroku“ bývá dosahováno silou tím, že se zakazuje o těchto věcech bádat, klást otázky, vznášet pochybnosti, provádět šetření a výsledky zveřejňovat. A dění kolem knihy paní Shrierové je bohužel podstatnou součástí tohoto trendu.

JUDr. Daniela Kovářová



Tlaku podle Kovářové čelí i vědecká pracoviště, která se snaží tímto tématem seriozně zabývat. „Nejdřív tato výzkumná zdravotnická zařízení začala přicházet o peníze, pak o citace a publicitu, nyní už se výsledky zkoumání rovnou zakazuje vnášet do debaty. Nic prý nesmí překážet pokroku v podobě hry na změnu pohlaví,“ poznamenává.

Sama ale tento tlak, aby se děti identifikovaly s jiným pohlavím, než s jakým přišly na svět, považuje za zrůdný. „Dostávají se ke mně informace o tom, jak operativní, hormonální a biochemické nevratné zásahy provedené lidem v mládí způsobují hluboké neštěstí a tělesné zmrzačení mnohým takovým jednotlivcům v dospělosti. Jsem zásadně proti tomu, aby své pohlaví mohly podle libosti ‚měnit‘ děti do 18 let,“ říká senátorka.

Kauza kolem stažení zmíněné knihy je podle ní jen potvrzením aktuálního zrůdného trendu. „Naštěstí jiné knihy (například Když se z Harryho stala Sally od Ryana Timothyho Andersona) zatím u nás ještě vycházet smějí a ty tak otevírají lidem a zejména rodičům oči,“ doporučuje.

