„Vzpomněl jsem si totiž, jak katastrofálně dopadly našimi Piráty halasně vyhlašované cíle digitalizace všech možných oblastí našeho života. Nemohu se prostě zbavit dojmu, že nový pan ministr si současné bojiště poněkud idealizuje,“ poznamenal Štefec na sociální síti Facebook.
A jedním dechem poukázal na slabé místo v plánu nového ministra.
Poznamenal také, že s klidem mluvit o 50 tisících ruských vojácích, kteří napadli jeho zemi, může jen „magor“. Štefec Fedorova doslova popsal jako „vyšinutého magora“, který se myšlenkově vrací do časů za druhé světové války, kdy Ukrajinská povstalecká armáda vraždila kde koho. Poláky, Rumuny a mnoho dalších. Včetně Volyňských Čechů.
Štefec má za to, že už s ohledem na tuhle ukrajinskou minulost a na aktuální ministrova slova by se evropští politici měli mít na pozoru. Štefec to vidí tak, ale oni se dál přiklánějí k podobným tvrdým ukrajinským postojům.
„Říká se, že kdo se nedokáže poučit z minulosti, ztrácí budoucnost. A že dějiny mají tendenci se opakovat. V tomto smyslu se začínám obávat ukrajinské armády daleko spíš než té ruské. Jsem rád, že nejsem sám,“ uzavřel Štefec.
„Tato válka se stala naprostým strategickým selháním Vladimira Putina,“ řekl prezident Stubb. „Rozšířil NATO, udělal z Ukrajiny evropskou zemi a donutil evropské státy zvýšit své obranné rozpočty. A nyní se ptáme sami sebe, zda jsme schopni se bránit. Moje odpověď zní ano,“ zdůraznil finský prezident. Na Stubbovo vyjádření upozornil např. britský The Independent.
Weaver na sociální síti X nabídl trochu jiný pohled.
„Stubb i Zelenskyj v Davosu vychrlili smyšlené tvrzení o nejméně 35 000 Rusech zabitých v boji minulý měsíc – pro kontext by to bylo smrtonosnější než kterýkoli jiný měsíc na Sommě. Jak jsem již zdůraznil, nikdo není tak hloupý, aby tomu uvěřil. To jsou hloupé, triviálně vyvrácené lži. Neexistují vůbec žádné důkazy, které by je podpořily. Jediné vysvětlení, které mohu pro tato stále více pomatená prohlášení nabídnout, je, že naši současní západní vůdci vědí, že Ukrajina je odsouzena k zániku a navíc odsouzena k zániku v blízké budoucnosti, a trpí kolektivním duševním zhroucením a snaží se prostřednictvím magických výroků manifestovat alternativní realitu – takovou, kde zůstávají hybateli dějin a nikoli jejich pasažéry,“ konstatoval Weaver.
Vůči západním politikům se vyjádřil nekompromisně.
„Nespočet rozhodnutí, která stála více než milion životů, biliony dolarů ukradené prosperity a strategickou integritu samotného projektu Davos, bylo učiněno na základě pečlivě připravených nesmyslů, to vše na základě katastrofálně špatné sázky, že Rusko se nakonec zhroutí a všechny tyto dluhy – morální, finanční a v konečném důsledku epistemologický deficit vůči samotné realitě – budou splaceny,“ nešetřil tvrdými slovy Weaver.
Waever považuje ruské vítězství v agresi proti Ukrajině za nevyhnutelné. A zdůraznil, že bude jen na Rusech, kdy svou válku ukončí.
„Finové nyní hledí smrti do tváře na hranici, která kdysi bývala přátelskou, a s hrůzným vědomím, že pokud by došlo k válce, vrchní velení NATO s radostí nakrmí jejich národní budoucnost mlýnkem na maso v zoufalé snaze odlákat pár ruských divizí z fronty na Visle. Rok 2026 bude rokem rozhodnutí, přátelé. Rusko nikdy nebylo silnější, zatímco Ukrajina vyčerpala nejen svou vlastní mužskou populaci, ale i finanční a průmyslové možnosti NATO, aby i nadále podporovala přeměnu této mužské populace na vojenské jednotky a bojovou sílu,“ konstatoval Weaver.
Both Stubb and Zelensky came out swinging at Davos with a fantasy claim of no fewer than 35,000 Russians killed in action last month - for context this would be more deadly than any given month on the Somme. As I pointed out earlier, nobody is dumb enough to believe this.??… pic.twitter.com/xlj5lyqF7B— Armchair Warlord (@ArmchairW) January 23, 2026
