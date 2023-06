„Děsivé. Hrozivé.“ Klausovi docházejí slova, co na Stanjuru může říct. Použil čísla

MONITORING Nepřijatelné, děsivé, nemají žádnou výmluvu na to, co dělají, pomůže jen zázrak. Bývalý prezident Václav Klaus v pořadu internetové televize XTV kriticky komentoval Ministerstvem financí oznámený schodek státního rozpočtu, který koncem května dosáhl historických 271,4 miliardy korun. „My si takový deficit, který dál bude roztáčet inflaci a ožebračovat miliony lidí, jako daň za Babiše nepřejeme!“ vzkazuje vládní pětikoalici. Kromě toho se vyjadřoval i k dalším tématům rezonujícím v české společnosti, jako je manželství pro všechny, istanbulská úmluva nebo třeba účast ministra školství Mikuláše Beka na sudetoněmeckém sjezdu.

„Moje zděšení z rozpočtových deficitů pokračuje. Křičím o tom strašně dlouhou dobu, píšu články, přednáším, nemám co nového říci. Mám špatný pocit, že se opakuji, že říkám stále stejná slova. To číslo je děsivé. Pro mne. Když hrozil v roce 1997 deficit v jednotkách nebo v patnácti miliardách, tak jsem dělal obrovské škrty hned, ne v roce 2024, 2025, jak to dělá pan Stanjura,“ komentoval rekordní schodek státního rozpočtu, který se na konci května prohloubil na 271,4 miliardy korun.

„A jestli si někdo myslí, že je v tom možné pokračovat donekonečna a že přijde něco, co to vynuluje, to je prostě dětinský nesmysl. Takže číslo hrozivé. Jestli máme na celý rok naplánováno schodek nějakých 296 miliard, tak jestli máme nyní už 270 miliard, tak to je sen, že od května najednou dojde ke zlomu, když Stanjurové a spol. říkají, že všechny změny, které by měl jejich údajně ozdravný balíček přinést, začnou fungovat v roce 2024 a 2025.

Takže Stanjurové a Fialové jasně řekli, že ozdravné škrty nejsou o roce 2023. Takže jako co za zázrak se může stát, aby se teď najednou začalo škrtat? Považuji to za nepřijatelné, děsivé a nemají žádnou výmluvu na to, co dělají,“ dodává exprezident Václav Klaus v pořadu Pane prezidente,

Státní rozpočet podle jeho slov zachrání pouze zázrak. „Může se stát zázrak, může třeba paní Černochová odejít a přijde někdo jiný, kdo nebude chtít tolik peněz na obranu. Nebo může přijít nějaký geniální ministr školství, který řekne, že ty sta miliardy tam vydávané k žádnému zvýšení kvality vzdělání nevedou, tak na to půjdeme jinak. Ve zdravotnictví zrušíme všechny možné povinné hlouposti a ušetříme stovky miliard. Vše je teoreticky možné, ale prakticky nikoliv,“ nastínil Klaus stručně, jak otočit trend stále se zvyšujícího schodku státního rozpočtu.

Téměř za hlavu se chytal nad slovy šéfa státní kasy Zbyňka Stanjury (ODS) ve smyslu, že nemůžou šetřit, až od příštího roku. „To je geniální výsledek. Stanjura prozře na Mezinárodní den dětí – možná, že byl na nějaké dětské oslavě – a řekne, že nemůžeme šetřit, až od příštího roku. To nevěděl už před třemi týdny, když přinesl svůj ozdravný balíček? Nemám slov, používal bych hrubá slova. Podle reakcí lidí mám pocit, že tomu rozumí kde kdo,“ dodal exprezident.

„Pokud se nám ta dnešní vláda snaží říct, že 270 miliard deficitu za prvních pět měsíců roku je daň za Babiše, tak to daň za Babiše není. Já bych jim řekl velmi nahlas, že my si tento deficit, který dále bude roztáčet inflaci a ožebračovat miliony lidí, my si to jako daň za Babiše nepřejeme. To bychom chtěli nějakou jinou daň,“ vzkázal vládě Václav Klaus.

Tito lidé sedící ve vládě podle Klause netuší, jaký problém nám dlouhodobě vzniká a nechtějí to tušit. „Ostentativně se tváří, že mají 108 nebo dokonce 109 poslanců, takže mohou dělat, co chtějí, v tomto čtyřletém období. Fialové, Rakušanové, Černochové se přesně podle toho chovají,“ konstatoval Václav Klaus.

„Ani nechci prognózovat, jak bude deficit vypadat k prosinci letošního roku. V každém případě je jasné, že šílený, naplánovaný a Parlamentem schválený deficit na letošní rok 296 miliard bude v každém případě překročen, to znamená, že zadlužování naší země bude pokračovat. Už teď v posledních letech roste zadlužování českého státu nejrychleji ze všech zemí Evropské unie. Ti všichni, co milují Evropskou unii by měli říct – jestli nám roste státní dluh nejrychleji, tak to je možná něco špatného u nás. Ale to Fialové neřeknou, netuší, rozkládají jen rukama, to jeho spartakiádní cvičení,“ parodoval Klaus premiéra Fialu a dodal, že fakticky vláda nedělá nic.

Na stůl padlo i téma Istanbulské úmluvy, tu schválily státy Evropské unie, má chránit ženy před násilím. Nic takového podle Klause nebylo potřeba: „O Istanbulské smlouvě si myslím své. Je to svévole dnešního genderového feministického myšlení. Je to něco, s čím našinec nemůže v žádném případě souhlasit. Týká se to toho, kdo se s kým smí ženit a vdávat a jakého pohlaví může a nemůže být, údajně to bojuje za to, aby nebyly ženy diskriminovány. Je velká pravděpodobnost, že diskriminace možná bude padesát proti jednomu, tím bude standardní osoba mužského pohlaví. Je to zelená genderovská svévole,“ míní prezident.

Ve čtvrtek se v Poslanecké sněmovně začalo projednávat tzv. manželství pro všechny. Václav Klaus zmínil v této otázce svůj postoj, v němž je pevný a konstantní. „Pro mě je manželství svazek muže a ženy a ne všechny ostatní mezilidské svazky, které existují. Nijak neprotestuji proti tomu, aby jiná partnerství získávala ty či ony výhody z toho partnerství, ale s manželstvím si to nepleťme,“ uvedl.

Reflektoval také na kauzu s rodnými čísly, která mají do budoucna údajně úplně zmizet. Václav Klaus jen nechápavě kroutil hlavou a uvedl: „Je to souboj s neexistujícím problémem. Boj s rodnými čísly – je to opět svévole, schválnost jisté skupiny lidí. Je to něco, co je u nás navyklé, je to zbytečné, ale prohrajeme vše, tak prohrajeme i tohle. Pro nejrůznější IT instituce je to samozřejmě obrovské lákadlo a šance na nepředstavitelné zisky, o kterých se jim ještě ani nesnilo. Myslím si ale, že někdo v tom ale hledá nějakou další změnu spojenou s Istanbulskou smlouvou, protože z rodného čísla se dá vyčíst, jestli se jedná o muže, nebo ženu. Připouštím, že by tam mohlo být dodáno jedno číslo, které řekne další alternativa, ale proto není třeba rušit rodná čísla, je to zájmový produkt určitých lidí, kteří na něm chtějí vydělat,“ má jasno exprezident.

Na přetřes přišel také sudetoněmecký sjezd v bavorském Řezně na konci května, kde zastupoval českou vládu ministr školství Mikuláš Bek, kterého Václav Klaus za tuto aktivitu odsoudil: „Nemohu ještě vydýchat, že tam letos přijel pan ministr Bek, jak on tam hovořil o symetrizaci viny – on vidí, že všichni jsme byli špatní a ne ti skuteční lidé, kteří rozpoutali válku, ne ti skuteční lidé, kteří stříleli v Kobyliské střelnici, a tak dále. Čili já jsem naprosto zděšen, jestli něco takového bude zavádět do učebnic, tak toho se velmi děsím. Jestli on tam říká vítězoslavně, že teď musíme začít pracovat na míru, tak nevím, jestli se mám štípat, jestli sním či bdím, že bychom byli ve válce s Německem? Co tím může ten člověk myslet?

To jsou libozvučná slůvka, za která mu budou nějací potomci těch, kteří byli tehdy odsunuti z našeho území, určitě tleskat. Ale jestli mu to za to stojí, zaprodávat se takto v cizině za laciný potlesk, z toho jsem zděšený,“ dodal Václav Klaus.

V této souvislosti zmínil moderátor Lubomír Veselý výrok prezidenta Petra Pavla v Terezínské pevnosti o tom, že na oběti našich historických chyb nesmíme zapomínat, který mnohé také vyděsil. To podle Klause svědčí o tom, že lidí neví nic o dějinách a jestli ano, tak je chtějí přepisovat. „Nechápu, kdo panu prezidentovi píše projevy, nebo s kým se o nich radí,“ pokrčil rameny někdejší prezident České republiky.

