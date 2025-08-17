„Dezoláti se vzdali odpovědnosti.“ Foltýn opět vystrčil růžky
17.08.2025 16:15 | Monitoring
V podcastu Bída s nouzí se moderátor setkal s plukovníkem Otakarem Foltýnem, vojákem, bezpečnostním koordinátorem a autorem výroků, které rezonují zejména mezi těmi, kdo se zajímají o národní bezpečnost a společenské otázky. Epizoda nese název „Ty, kteří padli, už nemáme čas zvedat. Jde nám o ten zbytek“ a zabývá se palčivými tématy, jako jen například role takzvaných „dezolátů“ ve společnosti.
Hlavním tématem rozhovoru byla otázka takzvaných dezolátů, občanů, kteří podle Foltýna z různých důvodů ztratili kontakt se společností a nejsou schopni nebo ochotni přispět k jejímu fungování. „Dezoláti nejsou jen ti, kdo selhali ekonomicky nebo sociálně. Jsou to lidé, kteří se vzdali odpovědnosti za svůj život a za společnost,“ uvedl Foltýn.
Na otázku, zda mají tito lidé šanci na návrat, odpověděl skepticky: „Ty, kteří padli, už nemáme čas zvedat. Jde nám o ten zbytek, tedy o ty, kdo chtějí a mohou přispět.“ Tento výrok, který dal epizodě název, zdůrazňuje jeho tvrdý přístup k řešení společenských problémů.
Anketa
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Moderátor podcastu se Foltýna dotazoval na jeho názory na aktuální geopolitickou situaci, včetně vlivu osobností, jako jsou Donald Trump a Vladimir Putin, na globální bezpečnost. Foltýn zdůraznil důležitost zájmů České republiky v kontextu mezinárodních vztahů: „Musíme si uvědomit, že naše bezpečnost není samozřejmost. NATO je klíčové, ale musíme být připraveni bránit se sami. Rusko a jeho kroky na Ukrajině jsou varováním, že pasivita není cesta,“ prohlásil.
Diskuze se dotkla i české armády a její připravenosti čelit moderním hrozbám, přičemž Foltýn zdůraznil potřebu strategického plánování a komunikace. Moderátor se během rozhovoru snažil Foltýnovy názory vysvětlovat a kladl otázky, které odhalovaly hlubší vrstvy myšlení koordinátora strategické komunikace. „Jak definujete národní zájmy v době, kdy se svět mění tak rychle?“ zeptal se moderátor. Foltýn odpověděl: „Národní zájem je přežití a prosperita národa. To znamená bezpečnost, soběstačnost a schopnost adaptace na nové hrozby, ať už jsou vojenské, ekonomické, nebo kulturní.“ Epizoda také otevřela otázku role vlády a komunikace s občany. Foltýn kritizoval nedostatečnou transparentnost a účinnost některých státních institucí: „Lidé potřebují vědět, že stát je tu pro ně, ne proti nim. Bez důvěry nemůže fungovat ani armáda, ani společnost jako celek.“ Moderátor dodal: „To, co říkáte, je výzva pro politiky, aby přestali hrát hry a začali řešit skutečné problémy.“
