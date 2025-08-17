„Dezoláti se vzdali odpovědnosti.“ Foltýn opět vystrčil růžky

17.08.2025 16:15 | Monitoring

V podcastu Bída s nouzí se moderátor setkal s plukovníkem Otakarem Foltýnem, vojákem, bezpečnostním koordinátorem a autorem výroků, které rezonují zejména mezi těmi, kdo se zajímají o národní bezpečnost a společenské otázky. Epizoda nese název „Ty, kteří padli, už nemáme čas zvedat. Jde nám o ten zbytek“ a zabývá se palčivými tématy, jako jen například role takzvaných „dezolátů“ ve společnosti.

„Dezoláti se vzdali odpovědnosti.“ Foltýn opět vystrčil růžky
Foto: Repro Youtube
Popisek: Koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn
Hlavním tématem rozhovoru byla otázka takzvaných dezolátů, občanů, kteří podle Foltýna z různých důvodů ztratili kontakt se společností a nejsou schopni nebo ochotni přispět k jejímu fungování. „Dezoláti nejsou jen ti, kdo selhali ekonomicky nebo sociálně. Jsou to lidé, kteří se vzdali odpovědnosti za svůj život a za společnost,“ uvedl Foltýn. 
 
Na otázku, zda mají tito lidé šanci na návrat, odpověděl skepticky: „Ty, kteří padli, už nemáme čas zvedat. Jde nám o ten zbytek, tedy o ty, kdo chtějí a mohou přispět.“ Tento výrok, který dal epizodě název, zdůrazňuje jeho tvrdý přístup k řešení společenských problémů.
 

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

78%
15%
7%
hlasovalo: 3219 lidí
Moderátor podcastu se Foltýna dotazoval na jeho názory na aktuální geopolitickou situaci, včetně vlivu osobností, jako jsou Donald Trump a Vladimir Putin, na globální bezpečnost. Foltýn zdůraznil důležitost zájmů České republiky v kontextu mezinárodních vztahů: „Musíme si uvědomit, že naše bezpečnost není samozřejmost. NATO je klíčové, ale musíme být připraveni bránit se sami. Rusko a jeho kroky na Ukrajině jsou varováním, že pasivita není cesta,“ prohlásil. 
 
Diskuze se dotkla i české armády a její připravenosti čelit moderním hrozbám, přičemž Foltýn zdůraznil potřebu strategického plánování a komunikace. Moderátor se během rozhovoru snažil Foltýnovy názory vysvětlovat a kladl otázky, které odhalovaly hlubší vrstvy myšlení koordinátora strategické komunikace. „Jak definujete národní zájmy v době, kdy se svět mění tak rychle?“ zeptal se moderátor. Foltýn odpověděl: „Národní zájem je přežití a prosperita národa. To znamená bezpečnost, soběstačnost a schopnost adaptace na nové hrozby, ať už jsou vojenské, ekonomické, nebo kulturní.“ Epizoda také otevřela otázku role vlády a komunikace s občany. Foltýn kritizoval nedostatečnou transparentnost a účinnost některých státních institucí: „Lidé potřebují vědět, že stát je tu pro ně, ne proti nim. Bez důvěry nemůže fungovat ani armáda, ani společnost jako celek.“ Moderátor dodal: „To, co říkáte, je výzva pro politiky, aby přestali hrát hry a začali řešit skutečné problémy.“

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Rusko , dezinformace , Foltýn , fakta a dezinformace , dezoláti

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Vyžadují současné mezinárodní výzvy systémové změny v České republice?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Martin Huml

Dotace

Pane Zdechovský, opravdu myslíte, že nehospodárně s dotacemi nakládají jen na Slovensku, a že třeba ČR je v tomto svatá? Že se u nás nestaví z dotací spousta zbytečných a předražených projektů, viděla jsem třeba cyklostezku, co končí uprostřed pole nebo řadu dalších zbytečných projektů. A jsem přesv...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chůze do kopce spaluje více tuku než běhChůze do kopce spaluje více tuku než běh Rozdílná první pomoc při úpalu a úžehuRozdílná první pomoc při úpalu a úžehu

Diskuse obsahuje 29 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Všimněte si, co neřekl.“ Havlíček dal gól Baxovi z ODS

14:05 „Všimněte si, co neřekl.“ Havlíček dal gól Baxovi z ODS

V nedělní Partii na CNN Prima News se střetli vládní i opoziční politici – ministr kultury Martin Ba…