„Dno!“ Fialovi bouchla nová reklama pod rukama. Zle

„Má současná vládní koalice k seniorům nějaké dno?“ táže se někdejší hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek poté, co se strany koalice SPOLU – mezitím, co usilují o snížením červnové mimořádné valorizace důchodů – vytasily s propagačními materiály, kde tvrdí, že by v případě valorizace vzniklo 19 miliard dluhu a ODS dodává, že vláda důchody „zvýšila o 4 770 Kč“ a „jsou nejvyšší v historii“. „Neférová komunikace pro blbce,“ nevydržel tuto propagaci ODS ani exministr financí Miroslav Kalousek, jenž aktuální počínání vlády hodnotil s tím, že to „hůř už snad nešlo“.

Průměrná starobní penze by se tak podle této vládní varianty zvedla o 760 korun namísto 1770 korun, se kterými senioři dle nynějšího mechanismu až dosud mohli počítat.



Mimořádná valorizace, která se týká zvýšení zásluhové procentní výměry podle odpracovaných let, výše odvodů z výdělků a počtu vychovaných dětí, pokud předchozích pět měsíců růst cen překročí pět procent, by měla být podle vládní novely omezena jednorázově, omezí se tím však základ, od něhož se budou počítat příští valorizace a senioři si tak v budoucnu pohorší o tisíce korun, které by bez nynějšího zásahu vlády získali.

Vláda krok obhajuje tím, že prostřednictvím snížení červnové valorizace důchodů Česko „ušetřila“ od dalšího prohlubování zadlužení. „Cítili jsme nutnost sáhnout do toho mechanismu i z hlediska obecné spravedlnosti, mezigenerační solidarity a udržitelnosti do budoucna,“ komentoval krok premiér Fiala.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



Podle podkladů k vládní novele by výdaje podle dosavadního nastavení letos činily 34,4 miliardy korun, po úpravě mají být 15,4 miliardy.



Někteří by právě v této situaci očekávali, že aktuálně není úplně nejvhodnější doba postavit marketingovou kampaň na růstu důchodů, když se jejich valorizace sníží. Vládní strany koalice SPOLU to však zřejmě vnímají odlišně. „Červnová valorizace by bez zásahu naší vlády přinesla 19 miliard nových dluhů! Úprava valorizace tedy představuje velmi důležitý krok k postupnému zlepšení našich veřejných financí,“ hodnotí koalice sdružující lidovce, občanské demokraty a TOP 09.

Právě tato marketingová kampaň přitom vyvolává u některých – pro vládu ne zrovna příznivé – reakce. Někdejší hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se začal ptát, zdali má současná vládní koalice „k seniorům nějaké dno?“

„Veřejné ocenění od opozice“ si pak dle něj zaslouží ten, kdo dělá marketing ODS, a to za holedbání občanských demokratů zvýšením důchodů. „Důchody jsou nejvyšší v historii! Naše vláda je loni navyšovala třikrát a nárůst průměrného starobního důchodu od nástupu vlády činil 31 %, což je o 4770 Kč navíc!“ tvrdí občanští demokraté na své facebookové stránce.



„Připomenout seniorům, že kvůli brutální inflaci musela vláda ze zákona brutálně valorizovat a vydávat to přitom za vynikající výsledek vlastního vládnutí, to je fakt na metál,“ oponuje však ODS Hašek. „A vydat to v době, kdy stejná vláda zřejmě protiústavně navrhla zmrazit další zákonnou valorizaci (protože podle řady expertů nárok už vznikl a nelze ho zpětně rušit či omezit), tak to už je fakt unikát,“ podotýká.

Není přitom jediným, který ukazuje, že takováto marketingová kampaň vládních stran není aktuálně zcela na místě. „Nedělejte z lidí blbce,“ poradil kvůli sdělení ODS o růstu důchodů o 31% exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). „Vláda nenavyšovala nic. Vláda naplňovala platný zákon, což byla chyba, protože ho měla včas změnit. Teď se to snaží aspoň trochu dohnat. Pozdě a v legislativní nouzi,“ připomenul občanským demokratům a celý postup vlády komentoval s dodatkem, že to „hůř už snad nešlo“.

Přátelé z @ODScz, já Vaší (naší) vládě pořád fandím, ale nedělejte z lidí blbce, proboha. Vláda nenavyšovala nic. Vláda naplňovala platný zákon, což byla chyba, protože ho měla včas změnit. Teď se to snaží aspoň trochu dohnat. Pozdě a v legislativní nouzi. Hůř už to snad nešlo. https://t.co/8TWca529ge — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) February 21, 2023

Psali jsme: Děláte z lidí blbce, řekl Kalousek vládě. Přidal příběh

Později k tomu v jedné z reakcí doplnil, že odmítá „politiku ‚hesel pro blbce‘ s tím, že ‚my chytří‘ víme, jak to je“. „Komunikace může být i tvrdá, ale vždycky musí být férová. A tohle je neférová komunikace pro blbce. Nechci se mezi ně zařadit,“ pustil se do vládní komunikace.

Já nevím jak Vy, ale já patřím mezi ty méně chápavé. Odmítám politiku “hesel pro blbce” s tím, že “my chytří” víme, jak to je. Komunikace může být i tvrdá, ale vždycky musí být férová. A tohle je neférová komunikace pro blbce. Nechci se mezi ně zařadit. — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) February 21, 2023

A k přiznání ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL), že bude muset vláda zřejmě „přehodnotit“ i výchovné, pak připojil doporučení, aby si příště vláda spočítala, na co má, a na co ne. „Zastávám však názor, že něco zavést a pak zjistit, že na to nemám, je poněkud nešikovné. Dal bych přednost postupu, kdy si nejdříve spočtu, že na to nemám, a proto to nezavedu. Tak snad příště…“ posteskl si bývalý šéf státní kasy.

