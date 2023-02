„Dorazte. Kvůli sobě.“ Rajchl přišel ke Xaverovi vysvětlit demonstraci. A nabralo to spád

reklama

Úvodem se Rajchl vyjádřil k tomu, co čeká od demonstrace svolané na Václavské náměstí. „Čekáme od toho to, že lidé v této zemi se konečně dokážou semknout a říct, že už nechtějí dál jít cestou, kterou nás vede současná vláda, v podstatě ty volby v roce 2021 dopadly tak, jak dopadly, ale to byly zase volby ohledně tématu Antibabiš a já myslím, že tahle vláda za ten rok, který tady je, tak si zaslouží na vysvědčení čistou pětku, a myslím si, že celá řada lidí už nechce dál žít ve státě, kde je možná jenom jedna pravda, kde se zavádí cenzura, kde platí nejvyšší ceny za elektřinu na celém světě, přestože jsme největším exportérem elektřiny v Evropské unii, a mohl bych pokračovat. Prostě ta vláda skutečně na co sáhla, to pokazila,“ sdělil Rajchl.

Anketa Chystáte se ke koupi elektromobilu? Ano 0% Už ho mám 0% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4121 lidí

I občanská neposlušnost? „Samozřejmě, protože v současné době podle mého názoru ta vláda absolutně odmítá komunikovat de facto s více než padesáti procenty obyvatel v téhle zemi. Považuje je za dezoláty, považuje je za nebezpečí pro demokracii, jak jsme se nově dočetli. To mě opravdu velmi zaujalo, že člověk, který neposlouchá mainstreamová média, nenaslouchá jim a je oponentní vůči názorům vlády, takže je vlastně nebezpečím pro demokratický vývoj v téhle zemi. To jsem nestačil valit oči,“ sdělil Rajchl.

Do jaké míry sdílí obavy z toho, že by mohl být označen za proruského? „Myslím si, že lidé na ty nálepky nehrají a nevěří. Podle mého názoru ti, kteří mě sledují a dlouhodobě vidí práci nejenom moji, ale Jany Zwyrtek Hamplové, pana profesora Berana, doktora Nielsena a dalších a dalších, tak oni vědí, že jsme se tady tři roky vlastně v jednom kuse prali za práva a svobody obyčejných lidí, a vědí, že prostě my nemáme s proruskostí nic společného. Ty požadavky jsou naprosto ve prospěch pouze a jenom občanů téhle země. Já myslím, že v tuhle chvíli opravdu zejména to, co jsem říkal, prostě to, že platíme nejvyšší cenu za elektřinu na celém světě, přestože jsme největší exportéři v Evropě, tak to přece nemá s válkou na Ukrajině nic společného. To, že chceme žít v míru, že tady nechceme mít žádné výběrové mobilizace. To nemá s Ruskem nic společného, to je prostě jenom o pocitu bezpečí normálních lidí v téhle zemi. Takže já skutečně si nemyslím, že by tam byla špetka proruskosti, byť se to tak samozřejmě oponenti z těch vládních řad budou snažit nazývat, ale podle mého názoru je těm lidem už dneska naprosto zřejmé, že je to lež a že je to jenom snaha nás v podstatě dehonestovat, protože reálné argumenty ta vláda nemá,“ dodal Rajchl.

„Je důležité, abychom se bavili napříč různými složkami společnosti, protože v současné době vidíme, že ta vláda opravdu zasahuje každého. Zasahuje podnikatele, zasahuje zaměstnance, odbory, přece musejí ty odbory už se ozvat, v tu jednu chvíli. Vidíme, že jsou tady starostové, kteří dělají petice, stovky starostů podepisují petice proti téhle vládě, protože oni to vidí na těch menších obcích a městech, co se s nimi děje. A já v momentě, kdy vidím, že ve Francii rozhodne vláda o zvýšení věku odchodu do důchodu a okamžitě tam je druhý den plná ulice, plná Paříž lidí, tak u nás se přece musí stát něco takového taky a musíme se ozvat proti tomu, co ta vláda dělá,“ rozhorlil se Rajchl. Lidé mají na Václavské náměstí dorazit kvůli sobě. „To není o Rajchlovi. Jak říkám, ve Francii to také neorganizuje žádná konkrétní politická strana nebo že by tam bylo deset politických stran najednou, nic takového není. Ti lidé jdou do těch ulic proto, že chtějí něčeho dosáhnout, protože chtějí změnit svoji budoucnost. To samé musí nastat tady,“ dodal.

Následně definoval požadavky, za které bude na demonstraci horovat. „Jsou v podstatě rozděleny do čtyř oblastí, základních. To znamená energetika, svoboda projevu, zahraniční politika, bezpečnost. Kdybych to měl shrnout do tří slov, tak je to prosperita, mír a svoboda slova. Protože to jsou hodnoty, které podle mého názoru potřebujete každý den, a ty hodnoty jsou v současné době v ohrožení. Jak prosperita, tak svoboda slova, tak mír,“ poznamenal Rajchl. „Pokud požadavky nebudou splněny, tak budou následovat nátlakové akce. Ty nemůžete dělat za situace, kdy k tomu nemáte dostatečně silný mandát. První krok je tedy to, aby se na Václavském náměstí ukázalo, že je tady velmi početná skupina obyvatel v téhle zemi, která za těmi požadavky stojí. A pokud se to ukáže, můžeme přejít do dalších akcí, to znamená nátlakových akcí, které buďto vyústí v to, že ta vláda to přijme, ty požadavky, nebo pak budeme požadovat demisi, to je, myslím si, naprosto logická záležitost,“ sdělil dále Rajchl.

Velmi kriticky pak Rajchl hovořil i k médiím. „V současné době vidíme, že média veřejné služby se stala de facto hlásnou troubou propagandy současné vlády pětikoalice. Tam už jaksi oponentní názor nenaleznete. Je to televize jednoho jediného názoru, případně rozhlas jednoho jediného názoru, ale u té televize je to vidět podstatně víc – a bohužel nefungují vůbec žádné konktrolní mechanismy. A v podstatě ta televize se stala vládní televizí. To už není veřejnoprávní televize, to je vládní televize. A to je něco, co prostě musíme změnit, jedním z těch požadavků bylo posílení pravomocí Rady České televize, já s tím mám osobní zkušenost, protože mně Rada České televize dala za pravdu při mé stížnosti na vysílání České televize, ale nestalo se vůbec nic. To znamená, že ta rada je sice funkční, ale nemá dostatečně silné pravomoci, protože prostě vedení České televize si s tím vůbec nemusí lámat hlavu, co ta Rada České televize udělá,“ zmínil Rajchl a hovořil o tom, že jeho představa o fungování je taková, jako by to byla dozorčí rada v akciové společnosti. Aby byly zkrátka jasné kontrolní pravomoci.

Psali jsme: Ministr Síkela: Zlepšit fungování jednotného digitálního trhu Petr Hampl: O Hamplovi a Konvičkovi Jiří Paroubek: Co se opravdu děje na ukrajinském bojišti? Naštval všechny. Fialův Klíma dnes skončil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.