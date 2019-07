„Dosral som sa.“ Babiš pukne: Hnusné VIDEO ze Slovenska o něm a jeho firmě

Gordulič Babiše nazývá bez skrupulí StBáckým agentem. Zároveň uvádí, že jde o Čecha ve zkušební lhůtě. „I když Andrej nemá rád své krycí jméno Bureš, budeme ho do konce dílu nazývat Bureš. Bureš je jako český premiér zralý na reklamaci, a to nejen kvůli tomu, že stále neumí příliš česky,“ poznamenal Gordulič.

Anketa Chcete, aby členy Rady ČT volila dál sněmovna? Ano 91% Ne, ať je volí odborné spolky, univerzity apod., jak chce Hana Marvanová 9% hlasovalo: 222 lidí

„V Česku se mu také podařilo to, co na Slovensku dokázaly jen dvě vraždy. Dostat do ulic 250 tisíc lidí. Největší shromáždění od sametové revoluce považuje Babiš za kulturní akci, kdy lidé vyšli na koncert,“ uvedl. Následně se zaměřil na Babišovy firmy.

„Bureš do politiky nešel zchudnout. A tak vznikla kauza Čapí hnízdo. Čapí hnízdo je bývalý lihovar přestavěný na farmu. Na tom by nebylo nic špatného. V příběhu se objevil Bureš. Jeho podnik Agrofert v roce 2014 přiznal, že vlastnil akcie firmy, která Čapí hnízdo rekonstruovala. Problém byl v tom, že eurofondy byly určené malým podnikům. A Agrofert je vše jen ne malý podnik,“ poznamenal Gordulič a dodal, že premiér Babiš se při problému tvářil, že se jej to netýká.

„V roce 2016 Bureše a jeho firmu začal vyšetřovat za tunelování evropských dotací OLAF,“ popsal Gordulič. „To ses mohl i otrávit. – No mohl, ale naštěstí som sa len dosral,“ zaznívá v ukázce proložené v show. Na ní spolu hovoří slovenští policisté. Jde o seriál Profesionáli karikující slovenskou policii. „Aby Bureše nemohli dostat za podvod, vzpomněl si, že od začátku to vlastnily jeho děti,“ popsal Gordulič.

„V roce 2017 ho kvůli této kauze odvolali z postu ministra financí. Před volbami, které následovaly, začala jít Burešovi po krku média,“ dodal. Babiš to pak podle jeho slov vyřešil elegantně a skoupil několik médií. „Mezitím se začaly provalovat další věci, kdy podle všeho neměl řešit konkurenční boj v rukavičkách,“ zmínil Gordulič.

Popsal pak i to, jak se Babiš stal českým premiérem. „Naši západní bratři si ho zvolili a on dosáhl mokrého snu a stal se premiérem. Po volbách však vycházela najevo stále nová a nová fakta o jeho kauzách,“ sdělil Gordulič a připomněl i to, jak Babiš jmenoval ministryni spravedlnosti Marii Benešovou. „S lidmi na správném místě se kauzy lépe zametají,“ sdělil. Když hovoří o tom, jak Babiš tvrdí, že Agrofert již nevlastní, je celé video proloženo písničkou o šašcích. „Šašo, šašo, hovor si, co chceš,“ zpívají. Ještě předtím však Gordulič hovoří o tom, jak na Slovensku získala Babišova společnost Duslo Šala miliony na daňových úlevách.

„Nikdy neodstoupím, nikdy. Ať si to všichni zapamatují,“ zaznívá pak na videu Babiš. A Gordulič konstatuje, jak se Babiš tváří, že se nic neděje. „Bureš si namísto toho stěžuje, že rozdává peníze a oni jsou nespokojení,“ uvádí Gordulič. „V hlavách lidí, jako je Robert Fico nebo Andrej Bureš, jsou totiž peníze a moc víc než zákonná morálka. Bratři Češi, držíme vám palce, ať má Bureš horké léto – a když bude horké příliš, ať mu pomůže jako Kočnerovi chládek,“ uzavřel Gordulič.

Psali jsme: Chabr (TOP 09): Prioritou při výběru nových vozů byla ekonomičnost a ekologičnost Pána (SPD): Mohou země V4 ovlivnit rozhodování v EU? Kolářík (Piráti): Pokračujeme v trendu snižování počtu lidí v dluhové pasti Klaus: Chtěl bych upozornit, aby se nemíchala podpora státu a podpora firem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef