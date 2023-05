„Dovolenou? Ne, doma sedět!“ Babiš viděl v ČT Fialovy experty. A začal je drtit

reklama

Babiš se rozhodl veřejnosti blíže představit experty, s nimiž spolupracuje předseda vlády Petr Fiala (ODS) a kteří dostávají prostor ve veřejnoprávní televizi. „Pan premiér Fiala stále mluví o expertech. A kdo jsou ti jeho experti? Bylo by dobré, kdyby Česká televize, když zve ty experty, kteří jim vyhovují, řekla, kde ti lidi pracovali,“ uvedl expremiér ve facebookovém videu.

Babiš upozornil na člena poradního sboru vlády i prezidenta Davida Marka, který byl v neděli viděn v Otázkách Václava Moravce. „Pracoval u Zdeňka Bakaly, který vytuneloval OKD, potom pracoval v bance, a komu vyhovují vysoké úroky? No bankám přece. A teď někomu radí. A co říkal ten pán? Že vy, občané České republiky, jste si dovolili chodit na dovolené. No, to je skandální, že někdo chce k moři. Proč tam jezdíte? Máte sedět doma,“ dodal ironicky Andrej Babiš.

Anketa Jste spokojen/a s podobou „reformy“, kterou představila pětikoalice? Ano 0% Ne 98% Nevím 2% hlasovalo: 22532 lidí

„To je jejich propaganda, aby mohli navyšovat daně a samozřejmě vás vyzývat k šetření. Oni šetří? Ne, oni nešetří. Podívejte, kde všude mají ty své spolustraníky. Takže tak propaganda pokračuje...,“ dodal Babiš.

A lidi ujistil, že ke zvyšování daní není sebemenší důvod a všechny argumenty to popírající jsou lživé: „A nebojte se, není to pravda, protože naše finance jsou ve velice dobrém stavu a není žádný důvod na to, aby se daně navyšovaly. Takže lhali, zradili vás. ODS zradila a všechny strany pětikoalice zradily své voliče,“ rozčiloval se Andrej Babiš, který připomněl, že ani po 530 dnech vlastně nevíme, jaký mají program. „Protože programové prohlášení vlády už dávno neplatí,“ doplnil.

V dalším krátkém videu se bývalé pravicové ODS, která se dnes nechá řídit Piráty, ještě chvíli věnoval. „To, že Piráti nemají rádi živnostníky a podnikatele, tak to už přece víte. Ale to, že konzervativní takzvaná pravicová bývalá ODS, která se teď vlastně nechá řídit Piráty ve vládě, nemá ráda podnikatele, tak to je novinka,“ zasmál se Babiš nad politikou této vlády a přečetl titulek článku „Ještě více vám zdaníme to, co jste léta budovali, vzkazuje vláda podnikatelům“. „Tak doufám, že se těšíte, voliči SPOLU,“ uzavřel bývalý premiér Andrej Babiš.

