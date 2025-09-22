„Drž hu*u. Najdi si práci.“ Minář znovu burcuje na náměstí. Tvrdě narazil

Předvolební výzva Mikuláše Mináře k podpisu petice proti extremismu a k účasti na demonstraci na Staroměstském náměstí vyvolala rozporuplné reakce. Zatímco on žádá občany o jasný postoj na obranu demokracie, řada diskutujících mu vzkazuje, aby s tím přestal, připomíná, že volby jsou dostatečným demokratickým nástrojem.

„Drž hu*u. Najdi si práci.“ Minář znovu burcuje na náměstí. Tvrdě narazil
Spolek Milion chvilek se před volbami rozhodl povolat zpět Mikuláše Mináře, bývalého předsedu tohoto spolku. Ten už dříve oznámil, že se k politice nechce aktivně vracet, ale nyní se znovu zapojuje do mobilizace občanů. Podle vedení spolku má pomoci oslovit veřejnost a přimět lidi, aby se jasně vymezili vůči hrozbě populismu a autoritářství.

Minář se už pustil do kampaně na sociálních sítích, kde zveřejnil příspěvek, ve kterém vyzývá občany k jasnému postoji: „Je čas říct to jasně. Přidáte se? My, níže podepsaní, pokládáme za nepřijatelné, aby v době, kdy Vladimir Putin devastuje Ukrajinu a ohrožuje Evropu i bezpečí naší země, hrozila Česku populistická vláda, která se neobejde bez podpory proruských extremistů zpochybňujících naše členství v EU a NATO!“ napsal Minář.

Dodává, že lidé by se neměli spokojit s pasivitou: „Nebudeme tomu nečinně přihlížet! I když víme, že žádná ideální strana neexistuje, vyjadřujeme jasné odhodlání jít k volbám a volit některou z prozápadních stran. Prosím, jděte také!“

Petice proti extremismu a chystaná akce

Společně s výzvou spustil Minář i podpisovou akci na webu Neextremistum.cz, kde mohou lidé deklarovat svůj jasný postoj proti extremismu.

Během krátké doby se pod petici podepsalo téměř čtrnáct tisíc lidí – a číslo dál rychle roste. Minář k tomu připojuje, že pokud se podaří zapojit desetitisíce občanů, bude mít takové vyjádření těsně před volbami velkou váhu.
Zároveň pozval veřejnost na shromáždění, které se uskuteční v neděli 28. září od 16 hodin na Staroměstském náměstí v Praze. Akce má být ukázkou odhodlání společnosti nenechat prostor proruským a populistickým silám.

 

 

Pod Minářovým příspěvkem na síti X se ale okamžitě objevily desítky komentářů, z nichž řada byla kritická. Diskutující mu vyčítají, že by se měl spíše stáhnout do ústraní.

Na nespokojenost se stavem tradičních stran upozornil Michal Krajčířovič: „Mikuláši, promiň, už ne. Přeji si, aby šli lidi k volbám, ti, kteří chtějí. Přeji si, aby volili toho, koho chtějí. Že to nejspíše skončí debaklem pro strany, které volím celý život, je bohužel důsledek toho, co předvedly.“

Otázku, zda mají podobné akce smysl, položil Daniel: „Co to nechat na demokratických volbách? Pokud byste neumožnili lidem svobodnou volbu, tak nejste o nic lepší než ten Putin.“

Ostrou kritiku vlády přidala další diskutující: podle ní současná politika přímo ohrožuje její rodinu i živobytí.

Skepticky se k počínání Mináře vyjádřila další přispěvatelka do diskuse: „Od toho snad máme jako nástroj demokratické volby. Chápu smysl nějakého apelu, ale úplně nevím, jaký je smysl tohoto počínání, myslím tím to shromáždění.“

Jednu z nejtvrdších reakcí pak napsal Jan Týbl: „Přidáte se? K zlodějům a levicovým zmrdům. Nerespektující výsledky voleb? Ne. A jděte do prdele,“ vzkázal Minářovi.

Padl i výklad, co vlastně znamenají „prozápadní strany“: „Prozápadní strany, to jsou ty, co podporují likvidaci evropské ekonomiky, neomezenou migraci, terorismus Palestinců a tak. Já jen, aby bylo jasno.“

Další komentující doporučil Minářovi, aby „držel hubu a našel si normální práci“. A objevily se i hlasy, že volby stejně dopadnou dobře pro ANO: „Zatím to vypadá, že vyhraje prozápadní hnutí ANO. Jste jako obchodníci se strachem, ale tady na obavy není místo,“ stálo v jedné z reakcí.

Spolek Milion chvilek pro demokracii se do povědomí veřejnosti zapsal už před čtyřmi lety, kdy pořádal masové demonstrace proti tehdejšímu premiérovi Andreji Babišovi. V roce 2019 dokázal na Letenskou pláň přivést čtvrt milionu lidí, což byla největší protestní akce od listopadu 1989. Podobné akce tehdy probíhaly i v menších městech a staly se symbolem občanského odporu proti vládě hnutí ANO.

Kontroverze pak vyvolal sám Mikuláš Minář, když v roce 2020 odešel z čela spolku a založil vlastní hnutí Lidé PRO. To původně usilovalo o 500 tisíc podpisů pro účast ve volbách, ale nasbíralo jich pouze 39 tisíc. Minář tehdy oznámil, že projekt končí, a uvedl, že se stahuje z politického života. I proto dnes část veřejnosti jeho návrat vnímá skepticky a zdá se, že Milion chvilek už nemá takovou sílu jako tehdy.

