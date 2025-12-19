„Rakušan prokazatelně lhal“. Děsivé vzpomínky na střelbu na fakultě

Rakušan si byl moc dobře vědom, že 90 minut pobytu vraha Kozáka na fakultě před útokem je průser!
Byli jsme ve spolku všichni v šoku, že tehdejší ministr vnitra Vít Rakušan, jako otec několika děti, nezvolil z hlediska FF UK pokornější tón, kdyby zvolil omluvu a navenek transparentní prezentování řešení, aby se taková národní tragédie neopakovala, mohl se zachovat jako empatický člověk, jako chlap! On ale zvolil extrémně namistrovaný chladný styl s taktikou tragédii doslova vymlčet a zapomenout!
Zcela absentovala průběžná komunikace ministra vnitra a policie s pozůstalými a společností.
Vrah David Kozák po zastřelení otce s miminkem v lese v Klánovicích dne 15.12. 2023 pokračoval o šest dní později popravou vlastního otce v rodinném domě. Otec byl nalezen v kaluži krve, byly patrné známky manipulace s poškozeným, na první pohled se jednalo o vraždu. Proč to nedůstojné mlžení policie? Policie nehledala sebevraha, „človíčka“, ale nebezpečného vraha!
Bylo 21.12. 2023 ráno, když v 07:10 hodin David Kozák vypnul svůj mobilní telefon a zapnul ho až ve 14:04 hodin. Vysvětlí konečně Rakušan, Vondrášek či Matějček, jak je možné u vypnutého mobilu od uvedeného ranního času 07:10 hodin, že byla zaznamenaná aktivita mobilu hledané osoby ve 12:17 hodin?
Svědkyně Klára Crkvová se obrátila ve 12:20 hodin na tísňovou linku 155 ZZS SČK, že jí David Kozák psal děsivé zprávy.
Jak je možné, že policii trvalo hodinu, než u něj došlo k lustraci zbraní, s ohledem na manévry v Klánovicích? Miminko může zastřelit jen psychicky narušená osoba, proč se nepropojila již dříve typová zbraň z Klánovic (Glock) v návaznosti dotazem k lékařům na lékový registr u potencionálních podezřelých?
Policie znala směr pachatele, jede do školy, potencionálně na náměstí Jana Palacha a okolí.
Ve 13:17 hod. obdržela policie poznatek - „nemá auto, jezdí busem...“, proč nebyly okamžitě povolány ze Staromáku hlídky do nejbližšího okolí hlavní budovy fakulty včetně výstupu z metra Staroměstská? Kozákovi totiž s velmi těžkým kufrem po schodech z metra do ulice Kaprova pomáhali dva kolemjdoucí muži!
Ve 13:23 vešel Kozák do hlavní budovy fakulty, i tam musel mít problém s těžkotonážním zavazadlem.
Vít Rakušan prokazatelně lhal, že měl Kozák nabarvené vlasy a černé brýle, lhal, že změnil vizáž, není to vůbec pravda!
Dvě tříčlenné policejní hlídky přijely k fakultě přibližně 2 minuty po hledaném, další dvě minuty jim trvalo, než jedna z hlídek vešla do fakulty, druhá ji obcházela...
Je již prokázáno, že hlídka vůbec nežádala shlédnout kamerový systém, původně ředitel pražské policie Matějček lhal, že hlídka žádala, ale nešlo jej prý přehrát... Kdyby si skutečně policie nechala kamery přehrát, stačilo 15 minut záznamu zpět a viděli by na nich podobu hledaného studenta, jak „zápasí“ na schodech fakulty se zavazadlem! Jak je možné, když se vědělo, že v Hostouni hledaný instaloval amatérský, ale potencionálně funkční nástražný výbušný systém, budovu neprohledali komplet pyrotechnici, právě i zde na potencionální možnost NVS a tudíž fakultu nenechali ihned evakuovat?
Policií uváděná horká stopa v Celetné je za nás idiocie, pokud by chtěl Kozák spáchat po vraždě otce „jen“ sebevraždu, nemusel by se trmácet do Prahy a už vůbec si po vraždě nepůjde poslechnout přednášku! To je absurdní, to nedává žádný smysl!
V okolí Staromáku a ulice Pařížská se pohybovalo více než 200 policistů, byl problém když už neevakuovali hlavní budovu, povolat k prohlídce fakulty aspoň 15-20 policistů? Dovedete si představit tu spoušť, kdyby neučinila oznámení svědkyně Crkvová? Dovedete si představit čas dojezdu policie v tomto případě? Strašný!
Za nás je též nehorázné, že ačkoli měl policista prokazatelně v podloubí fakulty dlouhou zbraň a nad ním na ochozu pálil Kozák z dlouhé zbraně do lidí a automobilů, policista se nesnažil jakkoli dostat k Rudolfinu a Kozáka eliminovat...
Státní zastupitelství náš podnět bez prověření odmítlo, že už se tím zabývala GIBS a policisty nebyl prý spáchán trestný čin. Inspekce svoji zprávu označila za tajnou, po zásahu Ústavního soudu, díky žalobě pozůstalého Lukáše Křístka, předsedy spolku Spojeni nadějí, na ni právo, vyjma utajovaných informací, pozůstalí mají..., ale neutajila nakonec ze zprávy inspekce všechno?
Na jedné straně spolku policie napsala, že Agáta (software, který umožňuje odposlouchávání telefonických hovorů a lokalizaci mobilních telefonů, pozn. red.) nevyjela do Hostouně z důvodu, že byl již znám pohyb hledaného, a na druhé straně hledaný projel Prahou až do čtvrtého patra fakulty bez jakýchkoliv překážek či odporu.
To, že v čase od 14:17 do 14:31 mobil hledaného pokrývala přímo buňka operátora zasahující střechu fakulty, snad netřeba dodávat!
Ministr vnitra Vít Rakušan to celou dobu vymlčoval, vyslovit celé jméno vraha bylo pomalu na kriminál..., čekalo se nejdříve na zprávu vnitřní kontroly, pak na GIBS, pak na sněmovní komisi..., výsledkem toho dlouhého mlčení a nezájmu byla sebevražda Lenky Šimůnkové skokem do propasti Macocha v dubnu letošního roku!
Krátce po událostech na fakultě, a intenzivněji i po sebevraždě Lenky Šimůnkové, se nám stále ozývají lidé nejen s nabídkou pomoci při pátrání po tom, co střelbě skutečně předcházelo, ale i informace k paní Lence. Vše postupně spolek důkladně vyhodnocuje.
Do dnešního dne jsou v úseku pátrání po pohybu a pobytu hledaného vraha Davida Kozáka bílá, nevysvětlená místa, spolek je přesvědčen, že pokud by se policie nedopustila operativních a analytických chyb, musela by Kozáka najít na fakultě maximálně půl hodiny před střelbou, ne-li dříve, stačilo si požádat o shlédnutí těch kamer a samozřejmě se opakovaně dotazovat mobilního operátora na polohu, nikoli jen jednou, jak bylo prokázáno!
Ačkoli jsme s paní Lenkou Šimůnkovou nikdy nebyli v žádném osobním, telefonickém či písemném kontaktu, inspirovala nás její urputná snaha zoufalé maminky o zjištění pravdy, proč se jí dcera Eliška nevrátila ze školy domů.
Spolek se událostmi na fakultě začal zabývat od samotné tragické události, předseda spolku má rovněž dceru, která v osudný den měla od 14. hodin výuku v Celetné! Strach o dceru, když otci psala zprávy, že před školou je strašně moc policistů a neví, co se děje, byl nepopsatelný! Dcera se domů v pořádku vrátila, takové štěstí však nemělo 14 nevinných obětí, nesmíme zapomenout ani na 25 zraněných.
I z tohoto důvodu pokračujeme v odkazu paní Lenky Šimůnkové, v městysu Jedovnice nedaleko propasti Macocha jsme letos v létě postavili billboard se vzkazem Rakušanovi, Vondráškovi a Matějčkovi s nápisem „Lenka věděla, že jste lhali!“ a v listopadu v Kolíně, odkud pochází exministr vnitra Vít Rakušan, billboard s nápisem „Fakultu nevymlčíme ani v Kolíně“, k němuž se připojila i Petra Rédová, David Moos a další nelhostejní.
Zároveň však za spolek chceme velmi poděkovat všem zasahujícím policistům uvnitř fakulty, zdravotníkům, zkrátka IZS, kteří dokázali zachránit lidské životy včasnou pomocí.
Blíží se druhé výročí národní tragédie masových vražd na fakultě.
Přejeme všem pozůstalým, aby našli v sobě dost sil se uzdravit, my na oběti nikdy nezapomeneme!
Spolek Věci zásadní již na sociálních sítích představil vánoční vzpomínkovou píseň „Nikdy nezapomeneme“, vzpomínku na všechny oběti z FF UK a paní Lenku Šimůnkovou.
V kuloárech už se delší dobu debatuje o tom, že v polovině ledna na jedné platformě vyjde několikadílný dokument, který vrátí bílá místa z vyšetřování FF UK zpět do veřejného prostoru.
Všem čtenářům PL přejeme krásné Vánoce a hodně zdraví a úspěchů v roce 2026.
Spolek Věci zásadní.
Karel Jaroš - předseda spolku
Veronika Rašnerová - členka spolku
