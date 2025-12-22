„Zlatý záchod“ Mindič nalezen. A vyfocen

Timur Mindič je ukrajinsko-izraelský podnikatel a přítel ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který je aktuálně vyšetřován Národním protikorupčním úřadem Ukrajiny (NABU) v souvislosti s korupční kauzou v energetickém sektoru.
Deník Ukrajinská pravda uvedl, že se jeho novinářům povedlo Mindiče natočit v Izraeli.. Podrobnosti ovšem deník zveřejní až v nadcházejících dnech.
Journalists from Ukrainska Pravda have located businessman Timur Mindich in Israel.— Clash Report (@clashreport) December 21, 2025
He is suspected of corruption in the energy sector and is under sanctions. pic.twitter.com/9ShK0UYgkL
V polovině letošního listopadu vypukl na Ukrajině jeden z největších korupčních skandálů za vlády Zelenského. Protikorupční úřad NABU odhalil údajný podvod v energetickém sektoru, při němž měla skupina napojená na prezidentovo okolí odčerpat asi 100 milionů dolarů. Za vůdce korupční kauzy je považován právě podnikatel Timur Mindič, který se proslavil svým „zlatým záchodem“.
Útěk z Ukrajiny
Už v červnu média včetně serveru Ukrajinská pravda informovala, že NABU a Specializovaná protikorupční prokuratura (SAPO) připravují vůči Mindičovi oznámení o podezření. Vyšetřovatelé ho měli tajně nahrát v bytě spojeném s dřívější oslavou narozenin prezidenta.
Zároveň se objevily informace, že by se Mindič mohl stát předmětem vyšetřování FBI kvůli možnému praní špinavých peněz, které se má týkat offshore struktur a osob napojených na podnikatelské kruhy kolem Oděského přístavního závodu.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Ukrajinu Mindič opustil ve 2.09 ráno. K překročení hranice do Polska měl využít prémiovou přepravní službu TimeLux a cestoval vozem Mercedes-Benz S 350. Auto přitom mělo patřit lvovskému podnikateli Maximu Vovkovi, majiteli a řediteli firmy TimeLux, která nabízí luxusní přepravu do okolních zemí se sliby rychlého překročení hranic a individuálních tras. Spolumajitelem firmy je Eldar Asadulaev, bývalý pracovník ukrajinské pohraniční služby.
Další den pak novináři zveřejnili jména dalších podezřelých v kauze okolo společnosti Energoatom. To už byl ovšem Mindič mimo Ukrajinu a 13. listopadu Zelenskyj na Mindiče uvalil sankce, informoval tehdy deník Kyiv Post.
Pátrání po Mindičovi vyhlásila Ukrajina až 22. listopadu. Současně v rámci korupční kauzy, pojmenované Operace Midas, Ukrajina pátrá i po Oleksandru Tsukermanovi.
Role protikorupčních úřadů
V létě byl také protikorupčním úřadem NABU vyšetřován další blízký spolupracovník prezidenta Volodymyra Zelenského, Rostyslav Šurmy. Krátce poté, co proběhla razie v jeho domě, Zelenskyj dne 22. července podepsal kontroverzní zákon, kterým měl výrazně omezit nezávislost protikorupčních institucí NABU a SAPO.
Načasování podepsání zákona tehdy vyvolalo silnou kritiku doma i v zahraničí, včetně „hlubokého znepokojení“ ze strany předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, a protesty na Ukrajině.
Po nátlaku nakonec Zelenskyj 31. července navrhl nový zákon, který měl nezávislost protikorupčních orgánů znovu zajistit. Parlament jej většinou schválil a prezident ho podepsal. V platnost vstoupil 1. srpna 2025.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.