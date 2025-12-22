„Zlatý záchod“ Mindič nalezen. A vyfocen

Novináři deníku Ukrajinská pravda vypátrali Timura Mindiče. V Izraeli. Blízký spolupracovník prezidenta Volodymyra Zelenského je podezřelý z vedení rozsáhlé korupční kauzy v energetice.

Foto: Repro Telegram
Popisek: Údajný zlatý záchod Timura Mindiče

Timur Mindič je ukrajinsko-izraelský podnikatel a přítel ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který je aktuálně vyšetřován Národním protikorupčním úřadem Ukrajiny (NABU) v souvislosti s korupční kauzou v energetickém sektoru.

Deník Ukrajinská pravda uvedl, že se jeho novinářům povedlo Mindiče natočit v Izraeli.. Podrobnosti ovšem deník zveřejní až v nadcházejících dnech.

V polovině letošního listopadu vypukl na Ukrajině jeden z největších korupčních skandálů za vlády Zelenského. Protikorupční úřad NABU odhalil údajný podvod v energetickém sektoru, při němž měla skupina napojená na prezidentovo okolí odčerpat asi 100 milionů dolarů. Za vůdce korupční kauzy je považován právě podnikatel Timur Mindič, který se proslavil svým „zlatým záchodem“.

Útěk z Ukrajiny

Už v červnu média včetně serveru Ukrajinská pravda informovala, že NABU a Specializovaná protikorupční prokuratura (SAPO) připravují vůči Mindičovi oznámení o podezření. Vyšetřovatelé ho měli tajně nahrát v bytě spojeném s dřívější oslavou narozenin prezidenta.

Zároveň se objevily informace, že by se Mindič mohl stát předmětem vyšetřování FBI kvůli možnému praní špinavých peněz, které se má týkat offshore struktur a osob napojených na podnikatelské kruhy kolem Oděského přístavního závodu.

Dne 10. listopadu NABU provedl domovní prohlídku u Timura Mindiče. Několik hodin před zahájením prohlídky ovšem Mindič uprchl do zahraničí, informovala Ukrajinská pravda. Téhož dne pak NABU oznámil odhalení korupční kauzy.

Ukrajinu Mindič opustil ve 2.09 ráno. K překročení hranice do Polska měl využít prémiovou přepravní službu TimeLux a cestoval vozem Mercedes-Benz S 350. Auto přitom mělo patřit lvovskému podnikateli Maximu Vovkovi, majiteli a řediteli firmy TimeLux, která nabízí luxusní přepravu do okolních zemí se sliby rychlého překročení hranic a individuálních tras. Spolumajitelem firmy je Eldar Asadulaev, bývalý pracovník ukrajinské pohraniční služby.

Další den pak novináři zveřejnili jména dalších podezřelých v kauze okolo společnosti Energoatom. To už byl ovšem Mindič mimo Ukrajinu a 13. listopadu Zelenskyj na Mindiče uvalil sankce, informoval tehdy deník Kyiv Post.

Pátrání po Mindičovi vyhlásila Ukrajina až 22. listopadu. Současně v rámci korupční kauzy, pojmenované Operace Midas, Ukrajina pátrá i po Oleksandru Tsukermanovi.

Role protikorupčních úřadů

V létě byl také protikorupčním úřadem NABU vyšetřován další blízký spolupracovník prezidenta Volodymyra Zelenského, Rostyslav Šurmy. Krátce poté, co proběhla razie v jeho domě, Zelenskyj dne 22. července podepsal kontroverzní zákon, kterým měl výrazně omezit nezávislost protikorupčních institucí NABU a SAPO.

Načasování podepsání zákona tehdy vyvolalo silnou kritiku doma i v zahraničí, včetně „hlubokého znepokojení“ ze strany předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, a protesty na Ukrajině.

Po nátlaku nakonec Zelenskyj 31. července navrhl nový zákon, který měl nezávislost protikorupčních orgánů znovu zajistit. Parlament jej většinou schválil a prezident ho podepsal. V platnost vstoupil 1. srpna 2025.

Psali jsme:

Takto pan „Zelenského peněženka“ utekl přes Polsko. Mnoho otázek
Obří korupce na Ukrajině: 30 procent z ceny zbraní do kapsy
Velká razie u bývalého Zelenského poradce. A pak se v Kyjevě děly věci
Na Ukrajině kvůli korupci stíhají vicepremiéra

 

Zdroje:

https://t.co/9ShK0UYgkL

https://twitter.com/clashreport/status/2002751527413567557?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.kyivpost.com/post/64169

https://www.pravda.com.ua/eng/news/2025/11/10/8006609/

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/12/21/8012867/

